سعر الدولار في السودان اليوم الأربعاء 15 يونيو 2022 في البنوك والسوق السوداء

وطن – حافظ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم الأربعاء 15 يونيو 2022، على استقراره في بنوك السودان وفي السوق السوداء (الموزاية).

سعـر الـدولار في السودان اليوم بالبنوك

بلغ سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء في السودان، 565 جنيها للشراء مقابل 569.2 جنيه للبيع.

سعـر الدولار في السودان اليوم بالسوق السوداء

في السوق السوداء، بلغ سعـر الدولار في السودان 566 جنيهًا سوداني.

وبلغ سعر اليورو في السودان اليوم 588.9 جنيها للشراء، و593.4 جنيه للبيع.

سعـر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم بالبنوك

بلغ سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم 677.9 جنيهات للشراء، و683 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم بالبنوك

بينما سجل سعر الريال السعودي اليوم 150.4 جنيه للشراء، مقابل 151.6 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان بالبنوك

بينما بلغ سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم 153.8 جنيها للشراء، مقابل 155جنيها للبيع.

وكان بنك السودان المركزي قد أعلن قبل أيام، طرح فئة نقدية جديدة بقيمة ألف جنيه، سيتم طرحها أمام المواطنين في خلال أسبوع.

وقالت مصادر مصرفية سودانية إن فئة الألف جنيه كانت قد تم طباعتها في عام 2019.