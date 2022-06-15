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المفقودون على سواحل الأشخرة في سلطنة عمان .. ما مصيرهم بعد أيام من البحث!

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
مفقودين الأشخرة watanserb.com
جهود البحث مستمرة للعثور على مفقودي الأشخرة

وطن – كشف مصدر في شرطة عمان السلطانية بأن الجهود في البحث عن المفقودين في نيابة الأشخرة بولاية جعلان بني بو علي بمحافظة جنوب الشرقية قبل نحو أسبوع، ستستمر.

وقال المصدر إن عمليات البحث مستمرة من قبل كافة الجهات المشاركة في عمليات البحث، موضحا أن أساليب البحث تجري وفقاً للمعطيات والإجراءات المتبعة في عمليات البحث والمتمثلة في الجهود المشتركة بين الجهات المعنية، على حسب قول المصدر لموقع “أُثير“.

عمليات البحث امتدت من صور حتى مصيرة

وكشف أنه تم حتى الآن البحث في الشواطئ الممتدة من صور حتى مصيرة، مع البحث في عرض البحر جوًا وبحرًا لأكثر من 70 ميلا.

وشهدت الأيام السابقة جهودًا في البحث عن المفقودين من قبل شرطة عمان السلطانية ممثلة بطيران الشرطة وزوارق شرطة خفر السواحل بمشاركة هيئة الدفاع المدني والإسعاف وسلاح الجو السلطاني والجهود المبذولة من قبل المواطنين.

سلاح الجو السلطاني يساهم في عمليات البحث

وأعلنت الأسبوع الماضي عن فقد صيادين عمانيين في عرض البحر قرب سواحل الأشخرة، وهو ما شغل الرأي العام العماني، وهو ما دفع سلاح الجو العماني للمساهمة في عمليات البحث.

سقوط مواطن عماني في نهر بتركيا

وكان العمانيون قد فجعوا قبل نحو 10 أيام بإعلان سفارة السلطنة في أنقرة، عن فقد مواطن عماني يدعى فوزي الرواحي في أحد الأنهار بإدمير في تركيا حيث سقط في النهر بعد اختلال توازنه، دون ان يتم العثور عليه حتى اللحظة.

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المصدرأُثير + تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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