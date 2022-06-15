المفقودون على سواحل الأشخرة في سلطنة عمان .. ما مصيرهم بعد أيام من البحث!

وطن – كشف مصدر في شرطة عمان السلطانية بأن الجهود في البحث عن المفقودين في نيابة الأشخرة بولاية جعلان بني بو علي بمحافظة جنوب الشرقية قبل نحو أسبوع، ستستمر.

وقال المصدر إن عمليات البحث مستمرة من قبل كافة الجهات المشاركة في عمليات البحث، موضحا أن أساليب البحث تجري وفقاً للمعطيات والإجراءات المتبعة في عمليات البحث والمتمثلة في الجهود المشتركة بين الجهات المعنية، على حسب قول المصدر لموقع “أُثير“.

عمليات البحث امتدت من صور حتى مصيرة

وكشف أنه تم حتى الآن البحث في الشواطئ الممتدة من صور حتى مصيرة، مع البحث في عرض البحر جوًا وبحرًا لأكثر من 70 ميلا.

وشهدت الأيام السابقة جهودًا في البحث عن المفقودين من قبل شرطة عمان السلطانية ممثلة بطيران الشرطة وزوارق شرطة خفر السواحل بمشاركة هيئة الدفاع المدني والإسعاف وسلاح الجو السلطاني والجهود المبذولة من قبل المواطنين.

سلاح الجو السلطاني يساهم في عمليات البحث

وأعلنت الأسبوع الماضي عن فقد صيادين عمانيين في عرض البحر قرب سواحل الأشخرة، وهو ما شغل الرأي العام العماني، وهو ما دفع سلاح الجو العماني للمساهمة في عمليات البحث.

#سلاح_الجو_السلطاني_العُماني يقوم بمهمة بحث عن مفقودين في عرض البحر . pic.twitter.com/F4j7e9D4jr — التوجيه المعنوي (@MG_MOD_OMAN) June 13, 2022

سقوط مواطن عماني في نهر بتركيا

وكان العمانيون قد فجعوا قبل نحو 10 أيام بإعلان سفارة السلطنة في أنقرة، عن فقد مواطن عماني يدعى فوزي الرواحي في أحد الأنهار بإدمير في تركيا حيث سقط في النهر بعد اختلال توازنه، دون ان يتم العثور عليه حتى اللحظة.

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