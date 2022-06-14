أزمة سد النهضة.. تناقض تصريحات السيسي يكشف ضعف الموقف المصري

يُذكر أن تناقض تصريحات السيسي فسره محللون بأنه يعبر عن ارتباك حاد في صفوف السلطة التي تقف عاجزة أمام إثيوبيا وهي تتوسع في أعمال البناء.

واتساقا مع ذلك، أثيرت معلومات بأن القاهرة تبحث في الخيارات المتاحة لديها للتعامل مع الأزمة الراهنة، بما في ذلك شراء المياه من إثيوبيا نفسها باعتبار أن هذه الخطوة قد تكون أقل كلفة من مشروعات تحلية المياه التي تنخرط فيها السلطات.

📌 لعبة ترحيل الكارثة

الملء الأول: احلف إن السد لن يسبب ضرر على مصر

الملء الثانى: مياه مصر خط أحمر

الملء الثالث: كلامي مش كتير

ومحدش هيقرب من مياه مصر

الملء الأخير: عندنا كفاية من مياه الصرف المعالجة ومياه البحر المحلاة!!!#سد_النهضة — Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) June 13, 2022

علاوة على ذلك، يعمل السيسي دائما على إثارة أزمة سد النهضة خلال المقابلات التي يجريها مع المسؤولين الأفارقة والأوربيين. وذلك في محاولة للحصول على دعم تلك الدول، إلا أنّ النظام المصري لم ينجح في ذلك، وأن الأمر لا يعدو مجرد التصريحات الدبلوماسية دون أن تكون هناك مواقف فعلية على الأرض.

ويأتي ذلك في وقت تتأهب فيه إثيوبيا للملء الثالث لسد النهضة، والذي سيكون وفق العديد من الخبراء أكبر من الملء الأول والثاني.