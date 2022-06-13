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رياضة

يوسف بلايلي يتحدث عن أموال قطر بسخرية ويثير غضب المغردين العرب (فيديو)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
انتقاد يوسف بلايلي بعد تصريحه بشأن العودة إلى نادي قطر watanserb.com
انتقاد يوسف بلايلي بعد تصريحه بشأن العودة إلى نادي قطر

وطن – تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لنجم المنتخب الجزائري ونادي “بريست” الفرنسي لكرة القدم، يوسف بلايلي 30 عاماً، يُعبر فيه عن اشتياقه للعب في قطر.

ووفقاً لمقطع الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد رد “بلايلي” على سؤال حول مدى اشتياقه للعب في قطر، ليرد بأنه اشتاق فعلاً لناديه “قطر” كما اشتاق إلى أمواله.

انتقاد يوسف بلايلي 

كما وأظهر الفيديو أن إجابة “بلايلي” جاءت بالمزاح، حيث أكد أن استمتع باللعب في نادي قطر القطري وسجل أهدافاً بطرق مختلفة.

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وكشف “بلايلي” أن زميله في المنتخب حسين بن عيادة قريب من الانتقال إلى أحد النوادي القطرية.

من جانبه، استنكر الكثير من المغردين الخليجيين والعرب تصريحات التي أدلى بها يوسف بلايلي، التي أوضح فيها بحسب قولهم أن كل ما يهمه هو المال فقط.

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كما وعلق المغرد السعودي “صالح” مستنكراً تصريحاته بالقول:” مع احترامي هذي هي عقليته اللي ماتوديه بعيد عشان كذا لازم تعرف أن مستواك الفني وحده لا يكفي إذا كنت تملك عقلية مثل عقلية بلايلي الاحتراف يحتاج الى رجل يتحمل المسؤولية ويجيد التعامل مع الأمور ويحترم ويقدر ويتعايش مع كل الظروف سواء كانت ضده أو في مصلحته”.

كما واستنكر المغرد الجزائري وصاحب حساب “الكاوي” تصريح “بلايلي” قائلا:” الصحفي يسأل بلايلي : ” توحشت هذا البلاصة ” يقصد قطر.. بلايلي: “توحشتهم و توحشت دراهمهم ” رأيي: تصريح غير مسؤول وغير محترف”.

وعلق العداء الفلسطيني، محمد القاضي، على تصريحه مشيراً لعدم رجاحة عقله، بالقول:” بلايلي ولا حبة”.

وعبرت المغردة السعودية “نرجس” عن غضبها من تصريحاته قائلة:” احترامهم للخليج وأهله صفر! ومع هذا ابتلينا فيهم بسبب المسؤولين الخرفان و الأغبياء! بوسط قطر و يسيء للخليج وقطر !! مع أن ٩٩٪ منهم قبل أموال الخليج شحاذين و معدومين ! ومنهم بلايلي”.

الوجهة المتوقعة لـ”بلايلي”

يشار إلى أن عدة أندية فرنسية ترغب في الحصول على خدمات “بلايلي” ابتداء من الموسم المقبل، باعتباره حراً من أي تعاقد بعد نهاية عقده مع ناديه بريست.

كما وتحدثت تقارير فرنسية عن رغبة نادي مرسيليا في التعاقد معه في سوق انتقالات (الميركاتو الصيفي).

ومن الجدير بالذكر، فإن اللاعب “بلايلي” قد شارك مع المنتخب الوطني الجزائري في خوض مباراته ضد المنتخب الإيراني على ملعب نادي قطر القطري، الأحد. وتفوق منتخب الجزائر على إيران بهدفين لهدف في مباراة ودية، أشرك فيها المدرب جمال بلماضي لاعبين جدد في اللقاء.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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