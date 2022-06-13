وزير مالية السيسي يعترف بالانهيار الاقتصادي.. سنوات عجاف تنتظر المصريين

وطن – يواجه النظام المصري، تحديات اقتصادية غير مسبوقة مع انخفاض حاد في قيمة العملة، فيما يضع مبررا للوضع القائم بأن أزمات “مستوردة من الخارج” هي السبب في ذلك.

وأقر وزير المالية المصري محمد معيط بحجم الأزمة الاقتصادية، بقوله إن ارتفاع أسعار القمح والضغط الذي تشهده العملة المحلية، يكلف الدولة 3 مليارات دولار.

الشعب المصري كله بيقول انهم بيطلعوه يمهد تخيلوا بقي لما الناس تصدق وتروح البنوك تسحب فلوسها خوفا من كلام عماد فيه حاجات مينفعش ميتردش عليها

الموضوع مختلف عن ابراهيم عيسي اللي بيكلم في موضوع التطرف ولما بيكلم في الاقتصاد بيجيب خبراء يقولوا رايهم — 🇪🇬تسلم يا جيش بلادي🇪🇬 (@HalaAbdalwhab) June 12, 2022

وتتوزع هذه التكلفة، بين 1.5 مليار دولار كأعباء على موازنة الدولة خلال العام المالي المقبل (يبدأ مطلع يوليو / تموز)، و1.5 مليار دولار كأعباء على القطاع الخاص.

الوزير المصري أوضح أيضا أن بقاء سعر برميل النفط عند 122 دولار، سيكلّف الموازنة 7.2 مليار دولار.

السلطات المصرية زادت في الأيام الماضية، من التحذيرات الموجهة للمواطنين بأن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الأزمات الاقتصادية بما ينعكس على ارتفاع الأسعار.

ويعيش ملايين المصريين على وقع ارتفاع قاس في أسعار السلع وخاصة السلع الغذائية، وسط انهيار في سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار.

صباح الخير ..

عماد الدين اديب كاتب مقال طويل عريض ملخصه أن الاقتصاد المصري جه علي البلاط

وبيبتز الخلايجه وموجه لهم رساله تهديد أن لو ما ارسلوا ودائع دولاريه ومساعدات المهاجرين المصريين هايهجموا ويهاجروا علي السعوديه والخليج وفلسطين (يقصد طبعا تهديد اسرائيل) ولازم ينقذوا مصر فورا — جناب الكومندا المهم (@Excelance7) June 13, 2022

وحركت السلطات أبواقها الإعلامية لتحذير المواطنين بأن أيام صعبة تنتظرهم، مثل الإعلامي عمرو أديب الذي طالب المواطنين الاستعداد لأيام صعبة، وقال إن الحكومة لا يجب عليها طمأنة المواطنيين.

ومهد عمرو أديب بأن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التردي الاقتصادي، وأن الدولة لن تتحمل مواجهة تلك الأعباء.

عمرو أديب: محدش هيقول اللي بقوله .. في مصيبتين عالميتين.. الدولة المصرية تستحملهم إزاي ؟

تقدر تشوف الحلقة كاملة على شاهد (اتفرج ببلاش)https://t.co/ssWKmx8tIg #الحكاية#MBCMASR pic.twitter.com/o0gIOFvcxD — الحكاية (@Elhekayashow) June 12, 2022

رئيس النظام المصري نفسه عبد الفتاح السيسي، قال اليوم الاثنين، إن الأسعار في مصر كان يجب أن ترتفع أكثر من الوضع الراهن، وذلك على الرغم من صراخ المصريين بشكل دائم من انهيار قدراتهم الشرائية.

بورصة مصر تنهار يوميا من ٩ أشهر ولا حياة لمن تنادي…. بورصه مصر هي مرآه الاقتصاد المصري أمام العالم والتي أصبحت الاخيره عالميا بسبب اداره فاشله تعتمد على تصفية حساباتها على حساب صغار المستثمريين #ياسمين_عبد_العزيز — Abu omar (@Omar26740234) June 12, 2022

ولجأت السلطات إلى عدة إجراءات في محاولة لانتشال اقتصادها من الانهيار، بينها بيع أصول مملوكة الدولة بقيمة 40 مليار دولار، للشراكة مع القطاع الخاص المصري أو الأجنبي في غضون 4 سنوات، وبمعدل 10 مليارات دولار كل سنة.

أثارت هذه الخطوة مخاوف واسعة بين المصريين إذ فسروها بأن الدولة تبيع لا ممتلكاتهم بعدما فشلت في مواجهة الاقتصاد المنهار.

اقرأ ايضا: