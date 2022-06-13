حبيبة بيكيه “الجديدة” تخرج عن صمتها وتفجّر مفاجأة غير متوقعة!

وطن – فجّرت الشابة التي ارتبط اسمها بنجم الكرة ولاعب نادي برشلونة الإسباني، جيرارد بيكيه، وقيل إنها حبيبته الجديدة، التي كانت سبباً في انفصال المغنية الكولومبية شاكيرا عنه، مفاجأة في أول تصريحاتٍ صحفيّة لها .

الشابة المزعومة على أنها “حب جيرارد بيكيه الجديد“، تبلغ من العمر 22 عامًا، تحدّثت في مكالمة هاتفية مدتها 15 دقيقة، حصريًا مع قناة Telecinco الإسبانية، وظهرت بالأحرف الأولى من اسم C.M.

مراسلة القناة Laura Roige، تواصلت مع الشابة،.وقالت إنّ الأخيرة التي قيل انها “حبيبه بيكيه” تريد أن “تقول حقيقتها”.

كما أشارت المراسلة “روج” إلى أنّ الشابة تريد أن توضح حقيقتها، وتريد أن تظل مجهول الهوية. لكنها منحت الإذن للقناة بنشر المحادثة التي أجرتها معها.بحسب “ماركا” الإسبانية

كما قالت الشاب: “أود أن أوضح أنني لا أعرف جيرارد بيكيه على الإطلاق، لقد ربطوني به دون معنى بسبب وصف الفتاة المفترضة .. ليست أنا ولا أعرفها. لذا من فضلكم اتركوني وشأني، فالناس ينتقدونني لأشياء لم أفعلها. أي شيء يخرج باسمي سيقابل بدعوى (…) لا أفهم لماذا وضعوني في الطريق”.

بينما أضافت: “أعتقد أنهم بحاجة إلى شخص ما لتغيير الموضوع وإرباك الجميع، على الرغم من أن ما أخبروه لي هو أن الفتاة الحقيقية ستخرج قريبًا. آمل أن هذه هي الطريقة التي يتركونني بها بسلام لأتمكن من العودة إلى دراستي بهدوء وهذا ما يهمني”.

وفقًا للشابة فإن الاسم الكامل للمرأة الشابة “سيظهر قريبًا”.

في حين وختمت المراسلة بالقول: “الفتاة الحقيقية، شابة من برشلونة، لطيفة للغاية وقد التقت بالفعل ببيكيه في المكان الذي تم الحديث عنه. ووفقًا لما قيل لي، فإن هذه الفتاة كانت تراه في أكثر من كرة قدم المباراة”.