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حبيبة بيكيه “الجديدة” تخرج عن صمتها وتفجّر مفاجأة غير متوقعة!

تحدّثت في مكالمة هاتفية مدتها 15 دقيقة حصريًا مع قناة Telecinco الإسبانية

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
حبيبة بيكيه الجديدة تخرج عن صمتها watanserb.com
بيكيه وشاكيرا

وطن – فجّرت الشابة التي ارتبط اسمها بنجم الكرة ولاعب نادي برشلونة الإسباني، جيرارد بيكيه، وقيل إنها حبيبته الجديدة، التي كانت سبباً في انفصال المغنية الكولومبية شاكيرا عنه، مفاجأة في أول تصريحاتٍ صحفيّة لها .

الشابة المزعومة على أنها “حب جيرارد بيكيه الجديد“، تبلغ من العمر 22 عامًا، تحدّثت في مكالمة هاتفية مدتها 15 دقيقة، حصريًا مع قناة Telecinco الإسبانية، وظهرت بالأحرف الأولى من اسم C.M.

مراسلة القناة Laura Roige، تواصلت مع الشابة،.وقالت إنّ الأخيرة التي قيل انها “حبيبه بيكيه” تريد أن “تقول حقيقتها”.

لورا روج
لورا روج

كما أشارت المراسلة “روج” إلى أنّ الشابة تريد أن توضح حقيقتها، وتريد أن تظل مجهول الهوية. لكنها منحت الإذن للقناة بنشر المحادثة التي أجرتها معها.بحسب “ماركا” الإسبانية

كما قالت الشاب: “أود أن أوضح أنني لا أعرف جيرارد بيكيه على الإطلاق، لقد ربطوني به دون معنى بسبب وصف الفتاة المفترضة .. ليست أنا ولا أعرفها. لذا من فضلكم اتركوني وشأني، فالناس ينتقدونني لأشياء لم أفعلها. أي شيء يخرج باسمي سيقابل بدعوى (…) لا أفهم لماذا وضعوني في الطريق”.

بينما أضافت: “أعتقد أنهم بحاجة إلى شخص ما لتغيير الموضوع وإرباك الجميع، على الرغم من أن ما أخبروه لي هو أن الفتاة الحقيقية ستخرج قريبًا. آمل أن هذه هي الطريقة التي يتركونني بها بسلام لأتمكن من العودة إلى دراستي بهدوء وهذا ما يهمني”.

شاكيرا وبيكيه.. انفصال مؤلم بعد 11 عاماً بسبب الخيانة وفتيات النوادي الليلية! watanserb.com
شاكيرا وبيكيه ارتبطا عام 2011 وأنجبا طفلين

وفقًا للشابة فإن الاسم الكامل للمرأة الشابة “سيظهر قريبًا”.

في حين وختمت المراسلة بالقول: “الفتاة الحقيقية، شابة من برشلونة، لطيفة للغاية وقد التقت بالفعل ببيكيه في المكان الذي تم الحديث عنه. ووفقًا لما قيل لي، فإن هذه الفتاة كانت تراه في أكثر من كرة قدم المباراة”.

 

المصدرماركا - ترجمة وتحرير وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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