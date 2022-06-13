أغرب 5 مدن في العالم .. واحد منها في تونس (صور)

وطن -كل دولة في العالم يجب أن تمتلك أفضل مدينة، أجمل مدينة وخاصة أغرب مدينة وهذه الأخيرة عادة ما يكون لها اختلافات مع المدن الأخرى.

ونظرًا لتفردها، غالبًا ما تُستخدم هذه المدن كوجهات سياحية غير عادية، كبديل للأماكن العامة.

ونستعرض في هذا التقرير 5 مدن غريبة وغير مألوفة في العالم، حسب ما أورده موقع “viva.co.”

توميوكا، اليابان

هذه المدينة هي محظور الدخول اليها ذلك أنها تقع في محافظة فوكوشيما التي توجد بها محطة الطاقة النووية.

في مارس 2011، تعرضت المحطة النووية لزلزال نتج عنه تسونامي، وما ترتب عن ذلك تلوث في المدينة.

وقد تم إجلاء مئات الآلاف من السكان. ومع ذلك، اختار رجل يدعى ناوتو ماتسومورا البقاء فيها بدلا من الفرار.

يبلغ ماتسومورا 50 عامًا وهو المقيم الوحيد بعد رحيل 16000 شخص.

ويعيش في منطقة خالية من الكهرباء والماء، لكنه اختار البقاء للاهتمام بالأرض و الحيوانات التي تركها السكان خلفهم.

ناغورو، اليابان

مدينة Nagoro في اليابان هي قرية غريبة جدًا وفريدة من نوعها إذ تسكنها الكثير من الدمى.

تقع هذه القرية في قلب جزيرة شيكوكو في محافظة توكوشيما.

وفقًا لمجلة Outlook Traveler، لم تكن هذه القرية معروفة على نطاق واسع لولا خدمات “تسوكيمي أيانو”، وهي امراة مسنة تتولى صناعة هذه الدمى.

وتسعى أيانو من خلال صنع هذه الدمى الكبيرة في الشوراع إلى بعث الحياة في قريتها التي تكاد تكون خالية من السكان.

مطماطة، تونس

تقع مدينة مطماطة في جنوب تونس على أبواب الصحراء. ويتحدث سكانها، خاصة الكبار منهم، اللغة الأمازيغية.

يعيش بعض السكان الأصليين في منازل تنقر عموديا في الأرض لتنفتح في الأسفل على غرف عديدة.

في عام 2004، بلغ عدد سكان مطماطة حوالي 2116 نسمة.

كما يعيش بعضهم في هذه المساكن المنقورة في الأرض والبعض الآخر أصبح يعيش في القرية الحديثة.

كولما، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية.

يطلق على مدينة كولما، الواقعة في منطقة سان ماتيو بكاليفورنيا، اسم “مدينة الأموات”.

ويبلغ عدد سكانها 1000 نسمة فقط، بينما مات الباقون ودُفنوا في 16 مقبرة.

الجثث المدفونة في هذه المقابر في هذه المدينة ليست للسكان المحليين، بل هي لأشخاص من خارج المدينة، مثل سان فرانسيسكو.

بينما يوجد في هذه المدينة أكثر من 1.5 مليون مقبرة وقد عاش السكان المحليين جنبًا إلى جنب مع ملايين القبور.

مدينة ويتير، ألاسكا

تقع مدينة ويتير في ولاية ألاسكا، على بعد 93 كيلومترًا من مدينة أنكوريج.

كما يصل عدد سكانها إلى 200 شخص فقط ويعيشون هؤلاء في مبنى واحد متكون من 14 طابقًا وقد كان في الأصل ثكنة عسكرية.