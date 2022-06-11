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رياضة

صدمة قوية في صفوف الفراعنة قبيل مواجهة مصر وكوريا الجنوبية

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
غيابات منتخب مصر عن مواجهة كوريا الجنوبية الودية watanserb.com
غيابات منتخب مصر عن مواجهة كوريا الجنوبية الودية

وطن – يبدو أن الأمور لا تسير على ما يرام لمنتخب الفراعنة المصري، في ظل الغيابات العديدة لنجومه قبيل مواجهة مصر وكوريا الجنوبية الودية، الثلاثاء، في إطار استعداد الأخير لمونديال كأس العالم 2022.

غيابات منتخب مصر

وكشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الزمالك السابق والمذيع في شبكة “ أون تايم سبورت” الرياضية المصرية، عن غيابات العديدة لنجوم منتخب مصر ” الفراعنة”، أمام كوريا الجنوبية في المواجهة الودية المقبلة.

وقال شوبير في منشور له عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، ” الأشعة أثبتت سلامة اللاعب محمد مجدي قفشة، وغالباً سيستمر مع حضوره مع المنتخب”.

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كما وأضاف، ” إمام عاشور يعاني من شد عضلي وتم تأكيد غيابه عن المباراة. أمام كوريا الجنوبية، وحمدي فتحي يعاني من إجهاد شديد، إلى جانب محمود تريزيجيه ومحمد صلاح ومحمد النني”.

ومن المؤكد لذلك غياب كلاً من اللاعبين عن مواجهة كوريا الجنوبية الودية، كلاً من: محمد صلاح، محمود تريزيجيه، محمد النني، إمام عاشور، حمد فتحي (محتمل)”.

كما وأردف شوبير، ” إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر، قام باستدعاء مصطفى شلبي إلى صفوف المنتخب لمواجهة كوريا الجنوبية، لاعب وسط نادي إنبي المصري”.

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وفي سياق أخر، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل قرار مستقبل المدرب. إيهاب جلال، بعد موجة الانتقادات على جهازه واتحاد الكرة كذلك بعد الخسارة الأخيرة أمام إثيوبيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا.

موعد مباراة مصر وكوريا الجنوبية

ويستعد منتخب مصر “الفراعنة” للمواجهة الودية المرتقبة أمام كوريا الجنوبية، الثلاثاء، في إطار الاستعدادات لمونديال كأس العالم قطر 2022.

كما وستقام تلك المواجهة القوية والمثيرة بين مصر وكوريا الجنوبية، بعد الخسارة والأداء الغير المتقنع. أمام إثيوبيا الأخيرة في تصفيات كأس أمم أفريقيا لعام 2023. بهدفين نظيفين دون مقابل.

تصفيات أمم أفريقيا 2023

كما ويحتل منتخب مصر في أدنى ترتيب المجموعة في تصفيات أمم أفريقيا 2023. برصيد 3 نقاط، متساوياً بذلك مع منتخب غينيا ومالاوي وإثيوبيا المتصدر بنفس الرصيد من النقاط.

ومن الجدير بالذكر، فإن منتخب مصر قد فشل تحت قيادة المدرب البرتغالي السابق. كارلوس كيروش قيادة الفراعنة، في العبور والتأهل إلى مونديال كأس العالم 2022. بعد الخسارة أمام السنغال بركلات الترجيح.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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