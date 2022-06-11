صدمة قوية في صفوف الفراعنة قبيل مواجهة مصر وكوريا الجنوبية

وطن – يبدو أن الأمور لا تسير على ما يرام لمنتخب الفراعنة المصري، في ظل الغيابات العديدة لنجومه قبيل مواجهة مصر وكوريا الجنوبية الودية، الثلاثاء، في إطار استعداد الأخير لمونديال كأس العالم 2022.

غيابات منتخب مصر

وكشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الزمالك السابق والمذيع في شبكة “ أون تايم سبورت” الرياضية المصرية، عن غيابات العديدة لنجوم منتخب مصر ” الفراعنة”، أمام كوريا الجنوبية في المواجهة الودية المقبلة.

وقال شوبير في منشور له عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، ” الأشعة أثبتت سلامة اللاعب محمد مجدي قفشة، وغالباً سيستمر مع حضوره مع المنتخب”.

الاشعه اثبتت سلامة قفشه وغالبا سيستمر مع المنتخب حمدي فتحي اجهاد شديد وإمام عاشور شد عضلي وتأكد غيابهما عن مباراة كوريا بالاضافه الي صلاح وتريزيجيه والنني — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) June 10, 2022

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كما وأضاف، ” إمام عاشور يعاني من شد عضلي وتم تأكيد غيابه عن المباراة. أمام كوريا الجنوبية، وحمدي فتحي يعاني من إجهاد شديد، إلى جانب محمود تريزيجيه ومحمد صلاح ومحمد النني”.

ومن المؤكد لذلك غياب كلاً من اللاعبين عن مواجهة كوريا الجنوبية الودية، كلاً من: محمد صلاح، محمود تريزيجيه، محمد النني، إمام عاشور، حمد فتحي (محتمل)”.

إيهاب جلال قرر استدعاء لاعب إنبي مصطفى شلبي للأنضمام إلى صفوف منتخب مصر قبل مواجهة كوريا الودية — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) June 10, 2022

كما وأردف شوبير، ” إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر، قام باستدعاء مصطفى شلبي إلى صفوف المنتخب لمواجهة كوريا الجنوبية، لاعب وسط نادي إنبي المصري”.

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وفي سياق أخر، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل قرار مستقبل المدرب. إيهاب جلال، بعد موجة الانتقادات على جهازه واتحاد الكرة كذلك بعد الخسارة الأخيرة أمام إثيوبيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا.

ملعب أون تايم: "عاجل – إتحاد الكرة يؤجل الإعلان عن مستقبل إيهاب جلال مع منتخب مصر إلي ما بعد مباراة كوريا الجنوبية pic.twitter.com/d0jdapweRi — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) June 11, 2022

موعد مباراة مصر وكوريا الجنوبية

ويستعد منتخب مصر “الفراعنة” للمواجهة الودية المرتقبة أمام كوريا الجنوبية، الثلاثاء، في إطار الاستعدادات لمونديال كأس العالم قطر 2022.

كما وستقام تلك المواجهة القوية والمثيرة بين مصر وكوريا الجنوبية، بعد الخسارة والأداء الغير المتقنع. أمام إثيوبيا الأخيرة في تصفيات كأس أمم أفريقيا لعام 2023. بهدفين نظيفين دون مقابل.

🔴 📸 | منتخب مصر يخوض مرانا صباحيا استعدادًا لودية كوريا 🇪🇬 …. ⬇️⬇️ خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن إيهاب جلال، تدريبا في الثامنة صباح اليوم السبت باستاد القاهرة في إطار الاستعداد لودية كوريا الجنوبية المقرر لها يوم ١٤ يونيو الجاري .#EFA pic.twitter.com/jT0K4bGt5c — EFA.eg (@EFA) June 11, 2022

تصفيات أمم أفريقيا 2023

كما ويحتل منتخب مصر في أدنى ترتيب المجموعة في تصفيات أمم أفريقيا 2023. برصيد 3 نقاط، متساوياً بذلك مع منتخب غينيا ومالاوي وإثيوبيا المتصدر بنفس الرصيد من النقاط.

ومن الجدير بالذكر، فإن منتخب مصر قد فشل تحت قيادة المدرب البرتغالي السابق. كارلوس كيروش قيادة الفراعنة، في العبور والتأهل إلى مونديال كأس العالم 2022. بعد الخسارة أمام السنغال بركلات الترجيح.

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