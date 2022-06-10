اعرف كيف تسترجع أموالك إذا تم إلغاء رحلتك الجوية

وطن – ألغت شركات الطيران بما في ذلك Tui و EasyJet عشرات الرحلات الجوية مؤخرا ومن المتوقع أن يستمر هذا الإلغاء حتى نهاية الشهر.

وقد أعرب المسافرون عن غضبهم إزاء إلغاء رحلاتهم في اللحظة الأخيرة ونقص المعلومات المتعلقة بالرحلات البديلة والتعويضات

كما واجهت المطارات وشركات الطيران العديد من التحديات بما في ذلك نقص الموظفين وزيادة الطلب، مما أدى إلى فوضى في المطارات وفي الرحلات.

وفي هذا السياق، قال محرر مجلة “ويتش؟“، روري بولاند، ان إلغاء الرحلات مع طوابير طويلة من المسافرين الذين بقوا في محطة الانتظار هو في الواقع بمثابة “فشل ذريع”.

كما يرى كذلك أنه من واجب شركات الطيران أن تقدم للركاب خيار إعادة الحجز على أي مسار معقول في أسرع وقت ممكن – حتى لو كان ذلك يعني استخدام شركات طيران أخرى. لكن هذا لا يحدث دائما.

كيف تتصرف إذا أُلغيت رحلتك الجوية؟

إذا كانت رحلتك مشمولة بقانون المملكة المتحدة، فيجب أن تتيح لك شركة الطيران الخاصة بك الاختيار بين الحصول على استرداد أو اختيار رحلة بديلة، حسب ما أورده موقع “goodto.”

إذا كنت مسافرًا من مطار في المملكة المتحدة على متن أي شركة طيران، أو وصلت إلى مطار في المملكة المتحدة على متن إحدى شركات الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة، أو وصلت إلى مطار في الاتحاد الأوروبي على متن شركة طيران بريطانية، فلديك عدد من الحقوق بموجب قانون المملكة المتحدة.

وفي هذا الإطار، يقول سيري ماكميلان المتحدث باسم تأمين السفر لـ GoCompare: “إذا تأخرت رحلتك أو ألغيت، فإن شركة الطيران الخاصة بك عليها واجب الاعتناء بك وتعويضك بموجب القواعد التي وضعتها هيئة الطيران المدني.”

وأضاف “إذا كنت مسافرًا من مطار في الاتحاد الأوروبي أو مع شركة طيران مقرها في الاتحاد الأوروبي، فيجب على شركة الطيران الخاصة بك مساعدتك إذا رحلتك الغيت أو تأخرت بعد فترة زمنية معينة – مما يعني أنك لن تضطر إلى المطالبة بمبلغ تأمين السفر. ”

ومع ذلك، إذا كنت مسافرًا خارج الاتحاد الأوروبي، فلن يكون لدى شركة الطيران الخاصة بك نفس واجب الرعاية – وبالتالي فإن التعويض الذي يحق لك الحصول عليه يعتمد على شركة الطيران الخاصة بك.”

ابحث عن مسار آخر

إذا لا زلت ترغب في السفر، فيجب على شركة الطيران ان تبحث لك عن رحلة على مسار آخر. يُعرف هذا باسم “إعادة التوجيه” وإذا كانت شركة الطيران التي لديها رحلة ملغاة لكن لديها رحلة أخرى في نفس اليوم، فيمكنك الحجز عليها.

إذا كان المسار البديل من وإلى مطار مختلف، فيجب على شركة الطيران التي ألغت رحلتك توفير أو الدفع مقابل النقل الإضافي.

حقوق الاسترداد لإلغاء الرحلات

يحق لك استرداد كامل قيمة الرحلة التي تم إلغاؤها – إلا إذا اخترت أن يتم وضعك على متن رحلة بديلة لوجهتك. لا يمكنك المطالبة بكليهما. إذا لم يتم وضعك على متن رحلة بديلة، فيمكنك استرداد أموالك.

كيف سأسترد أموالي؟

أي استرداد يجب أن يكون استرداد نقدي. ستطلب منك بعض شركات الطيران تفاصيل حسابك المصرفي لإجراء التحويل المصرفي.

يجب أن تسترد أموالك في غضون سبعة أيام من تاريخ الرحلة.

إذا كانت شركة الطيران ترفض استرجاع الأموال، فلديك خيارات.

إذا دفعت ثمن رحلتك ببطاقة ائتمان، فإن البديل هو الاتصال بمزود البطاقة لطلب المال أو يمكنك أيضًا محاولة المطالبة من مزود بطاقة الخصم الخاصة بك بموجب مخطط رد المبالغ المدفوعة.

هل يمكنني المطالبة بالطعام والإقامة إذا تم إلغاء رحلتي؟

بعد إلغاء الرحلة، يجب أن تقدم لك شركة الطيران المساعدة حتى تتمكن من السفر إلى وجهتك.

على سبيل المثال، يجب أن توفر إقامة مجانية إذا كان عليك البقاء طوال الليل للمغادرة في رحلة جديدة في اليوم التالي. كما ينبغي أن توفر لك خدمة نقل مجانية إلى مكان الإقامة، وكذلك المشروبات والوجبات.

هل يحق لي الحصول على تعويض إذا ألغيت أو تأخرت رحلتي؟

إذا تم إلغاء رحلتك أو تأخيرها، فقد يحق لك الحصول على تعويض بمئات الجنيهات.

يعتمد ذلك على سبب الإلغاء وطول الرحلة ومدة الإشعار الذي تلقيته.

إذا لم يكن الاضطراب هو خطأ شركة الطيران وكان سببه “ظروف استثنائية” لم يكن من الممكن تجنبها حتى لو تم اتخاذ جميع الإجراءات المعقولة، فلن تكون مؤهلاً للحصول على تعويض.

فعلى سبيل المثال، الفوضى الحالية في مطارات المملكة المتحدة ناتجة بشكل عام عن نقص الموظفين. في هذه الظروف، يجب على شركات الطيران هذه دفع تعويض عن الرحلات الملغاة.

ما مقدار التعويض الذي يمكنني الحصول عليه؟

إذا تلقيت إشعارًا قبل أقل من سبعة أيام بإلغاء رحلة فيمكنك المطالبة بالدفع بناءً على مواعيد الرحلة البديلة.

إذا كانت الرحلة أقل من 1500 كيلومتر (مثل غلاسكو إلى أمستردام)، فيمكنك المطالبة بـ 220 جنيهًا إسترلينيًا للفرد.

بالنسبة للرحلات التي يزيد طولها عن 3500 كيلومتر، مثل لندن إلى نيويورك، يمكنك المطالبة بما يصل إلى 520 جنيهًا إسترلينيًا للفرد.

إذا تم إخبارك بشأن الإلغاء بين سبعة و 14 يومًا قبل موعد السفر، فإن قواعد التعويض مختلفة قليلاً. تتراوح المدفوعات من 110 جنيهات إسترلينية إلى 520 جنيهاً إسترلينياً.

وينطبق ما ورد أعلاه طالما كنت مسافرًا من مطار في المملكة المتحدة على أي شركة طيران

أو تصل إلى مطار في المملكة المتحدة على متن إحدى شركات الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة.

إذا تلقيت إشعارًا أنه تم إلغاء رحلتك قبل أقل من أسبوعين، فلا يحق لك الحصول على أي تعويض. ومع ذلك، لا يزال يتعين منحك خيار إعادة حجز رحلتك أو استرداد نقودك.