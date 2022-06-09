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رياضة

جدول مواعيد مباريات السبت في دوري الأمم الأوروبية 2023 والقنوات الناقلة

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
مباريات دوري الأمم الأوروبية 2023 والقنوات الناقلة watanserb.com
مباريات دوري الأمم الأوروبية 2023 والقنوات الناقلة

وطن – يشهد السبت انطلاق العديد من المباريات المثيرة والقوية لعشاق وجماهير كرة القدم في أرجاء العالم، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات دوري الأمم الأوروبية 2023.

مباراة إنجلترا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية 2023

وسيلتقي منتخب إنجلترا “الأسود الثلاثة” أمام نظيره إيطاليا “الأزرق”، في منافسات الجولة الثالثة من دوري أمم أوروبا، على أرض ملعب ” استاد مولينيو” في دولة بريطانيا.

كما وستقام المباراة القوية بين إنجلترا وإيطاليا، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”.

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وبتوقيت دولة مصر ” القاهرة”، ستكون عند الساعة التاسعة إلا ربع مساءً، ولكن بتوقيت دولة الإمارات وعمان، فستكون في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً. بينما بتوقيت دولة الجزائر والجزائر والمغرب عند الساعة الثامنة إلا ربع مساءً.

ويتصدر منتخب إيطاليا صدارة مجموعة دوري الأمم الأوروبية 2023 برصيد 4 نقاط، كما وجاء منافسه إنجلترا في أدنى الترتيب بنقطة واحدة فقط.

موعد مباراة بولندا وهولندا

كما ويتزامن مباراة هولندا وبولندا في نفس التوقيت مع مباراة منتخب إيطاليا وإنجلترا، إقامة المباراة بين كلا المنتخبين، على ملعب “فينورد” الهولندي.

ويحافظ منتخب هولندا على صدارة ترتيب المجموعة في تصفيات دوري أمم أوروبا 2023، برصيد 6 نقاط، كما وآتى منافسه الخصم بولندا في المركز الثالث من ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط.

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مباراة ألمانيا والمجر في دوري الأمم الأوروبية

وسيواجه منتخب ألمانيا ” المكاكين”، نظيره المجر (هنغاريا)، بنفس التوقيت مع المباريات السالفة بالذكر، على أرض ملعب “بوشكاش أرينا” في دولة المجر.

كما وجاء منتخب هنغاريا (المجر) في المركز الثاني من ترتيب المجموعة خلف المتصدر إيطاليا، بفارق نقطة برصيد 3 نقاط، بينما جاء منافسه ألمانيا في المركز الثالث برصيد نقطتين.

موعد مباراة بلجيكا وويلز  

وستكون أخر المواجهات المتزامنة بنفس التوقيت مع المباريات الأخرى، بين بلجيكيا وويلز، في منافسات الجولة الثالثة من منافسات دوري أمم أوروبا 2023.

كما ويحتل منتخب بلجيكا وصافة ترتيب المجموعة المنافسة خلف المتصدر هولندا برصيد 3 نقاط، وجاء نظيره الخصم ويلز في أدنى الترتيب بدون أي من النقاط.

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القنوات الناقلة للمباريات  

وستبث جميع المباريات في منافسات دوري أمم أوروبا، عبر شبكة قنوات (sport s HD) بتعليق “أجنبي”.

كما وستنقل عبر قناة (sport s1 HD)، عبر القمر الصناعي (النايل سات) بتردد 12188، ومعدل ترميز 27500. وباستقطاب عمودي، ومعامل تصحيح الخطأ 6/5.

فيما لم تنقل كالعادة عبر شبكة قنوات (bein sport)، الرياضية القطرية، لعدم التوصل إلى اتفاق لبث مباريات البطولة الأوروبية عبر قنواتها، في دول الوطن العربي وشمال أفريقيا.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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