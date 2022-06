جدول مواعيد مباريات السبت في دوري الأمم الأوروبية 2023 والقنوات الناقلة

وطن – يشهد السبت انطلاق العديد من المباريات المثيرة والقوية لعشاق وجماهير كرة القدم في أرجاء العالم، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات دوري الأمم الأوروبية 2023.

وسيلتقي منتخب إنجلترا “الأسود الثلاثة” أمام نظيره إيطاليا “الأزرق”، في منافسات الجولة الثالثة من دوري أمم أوروبا، على أرض ملعب ” استاد مولينيو” في دولة بريطانيا.

كما وستقام المباراة القوية بين إنجلترا وإيطاليا، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”.

وبتوقيت دولة مصر ” القاهرة”، ستكون عند الساعة التاسعة إلا ربع مساءً، ولكن بتوقيت دولة الإمارات وعمان، فستكون في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً. بينما بتوقيت دولة الجزائر والجزائر والمغرب عند الساعة الثامنة إلا ربع مساءً.

ويتصدر منتخب إيطاليا صدارة مجموعة دوري الأمم الأوروبية 2023 برصيد 4 نقاط، كما وجاء منافسه إنجلترا في أدنى الترتيب بنقطة واحدة فقط.

كما ويتزامن مباراة هولندا وبولندا في نفس التوقيت مع مباراة منتخب إيطاليا وإنجلترا، إقامة المباراة بين كلا المنتخبين، على ملعب “فينورد” الهولندي.

ويحافظ منتخب هولندا على صدارة ترتيب المجموعة في تصفيات دوري أمم أوروبا 2023، برصيد 6 نقاط، كما وآتى منافسه الخصم بولندا في المركز الثالث من ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط.

وسيواجه منتخب ألمانيا ” المكاكين”، نظيره المجر (هنغاريا)، بنفس التوقيت مع المباريات السالفة بالذكر، على أرض ملعب “بوشكاش أرينا” في دولة المجر.

ℹ️ @woodyinho will not feature in our upcoming Nations League games after suffering a muscle strain. #DieMannschaft pic.twitter.com/BHHHXvHLCC

— Germany (@DFB_Team_EN) June 8, 2022