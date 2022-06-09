جدول مواعيد مباريات السبت في دوري الأمم الأوروبية 2023 والقنوات الناقلة

وطن – يشهد السبت انطلاق العديد من المباريات المثيرة والقوية لعشاق وجماهير كرة القدم في أرجاء العالم، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات دوري الأمم الأوروبية 2023.

مباراة إنجلترا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية 2023

وسيلتقي منتخب إنجلترا “الأسود الثلاثة” أمام نظيره إيطاليا “الأزرق”، في منافسات الجولة الثالثة من دوري أمم أوروبا، على أرض ملعب ” استاد مولينيو” في دولة بريطانيا.

كما وستقام المباراة القوية بين إنجلترا وإيطاليا، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”.

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وبتوقيت دولة مصر ” القاهرة”، ستكون عند الساعة التاسعة إلا ربع مساءً، ولكن بتوقيت دولة الإمارات وعمان، فستكون في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً. بينما بتوقيت دولة الجزائر والجزائر والمغرب عند الساعة الثامنة إلا ربع مساءً.

ويتصدر منتخب إيطاليا صدارة مجموعة دوري الأمم الأوروبية 2023 برصيد 4 نقاط، كما وجاء منافسه إنجلترا في أدنى الترتيب بنقطة واحدة فقط.

موعد مباراة بولندا وهولندا

كما ويتزامن مباراة هولندا وبولندا في نفس التوقيت مع مباراة منتخب إيطاليا وإنجلترا، إقامة المباراة بين كلا المنتخبين، على ملعب “فينورد” الهولندي.

📸 من تمارين المنتخب الهولندي اليوم استعدادًا لمواجهة بولندا في الجولة الثالثة من دوري امم اوروبا pic.twitter.com/filWVYirCu — شبكة هولندا العربية (@knvb_arabic) June 9, 2022

ويحافظ منتخب هولندا على صدارة ترتيب المجموعة في تصفيات دوري أمم أوروبا 2023، برصيد 6 نقاط، كما وآتى منافسه الخصم بولندا في المركز الثالث من ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط.

فان خال بعد انضمام يانسن لمعسكر المنتخب:”لنرى ان كنت تستطيع مجاراتنا في التمارين، للتو انتهيت من ليلة زفافك ولم تضبط ساعتك البيولوجية بعد“. pic.twitter.com/PM1LNhK9co — شبكة هولندا العربية (@knvb_arabic) June 9, 2022

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مباراة ألمانيا والمجر في دوري الأمم الأوروبية

وسيواجه منتخب ألمانيا ” المكاكين”، نظيره المجر (هنغاريا)، بنفس التوقيت مع المباريات السالفة بالذكر، على أرض ملعب “بوشكاش أرينا” في دولة المجر.

ℹ️ @woodyinho will not feature in our upcoming Nations League games after suffering a muscle strain. #DieMannschaft pic.twitter.com/BHHHXvHLCC — Germany (@DFB_Team_EN) June 8, 2022

كما وجاء منتخب هنغاريا (المجر) في المركز الثاني من ترتيب المجموعة خلف المتصدر إيطاليا، بفارق نقطة برصيد 3 نقاط، بينما جاء منافسه ألمانيا في المركز الثالث برصيد نقطتين.

موعد مباراة بلجيكا وويلز

وستكون أخر المواجهات المتزامنة بنفس التوقيت مع المباريات الأخرى، بين بلجيكيا وويلز، في منافسات الجولة الثالثة من منافسات دوري أمم أوروبا 2023.

👕 Get your Flames🤝Devils matchworn shirt now and support our Belgian Red Courts ➡️ https://t.co/zfDzdFvGt0 pic.twitter.com/a28JHzM0cQ — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) June 9, 2022

كما ويحتل منتخب بلجيكا وصافة ترتيب المجموعة المنافسة خلف المتصدر هولندا برصيد 3 نقاط، وجاء نظيره الخصم ويلز في أدنى الترتيب بدون أي من النقاط.

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القنوات الناقلة للمباريات

وستبث جميع المباريات في منافسات دوري أمم أوروبا، عبر شبكة قنوات (sport s HD) بتعليق “أجنبي”.

كما وستنقل عبر قناة (sport s1 HD)، عبر القمر الصناعي (النايل سات) بتردد 12188، ومعدل ترميز 27500. وباستقطاب عمودي، ومعامل تصحيح الخطأ 6/5.

فيما لم تنقل كالعادة عبر شبكة قنوات (bein sport)، الرياضية القطرية، لعدم التوصل إلى اتفاق لبث مباريات البطولة الأوروبية عبر قنواتها، في دول الوطن العربي وشمال أفريقيا.

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