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نهاية مأساوية خلال افتتاح جسر للمشاة بينما عمدة المدينة يتفاخر بالإنجاز! (فيديو)

سقط مسؤولون محليون بمن فيهم أعضاء مجلس المدينة في الماء

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
انهيار جسر للمشاة خلال افتتاحه watanserb.com
انهيار جسر للمشاة خلال افتتاحه

وطن – أصيب 8 أشخاص العديد منهم بكسور، جرّاء انهيار جسر للمشاة، خلال حفل افتتاحه في مدينة كويرنافاكا المكسيكية.

في التفاصيل، كان عمدة مدينة كويرنافاكا المكسيكية يتفاخر بافتتاح جسر للمشاة فوق مجرى خلاب يوم الثلاثاء عندما انهار الجسر، مما أدى إلى سقوطه هو وعشرين آخرين.

تم مؤخراً إعادة بناء الجسر المعلق المصنوع من الألواح الخشبية والسلاسل المعدنية.

وسقط مسؤولون محليون، بمن فيهم أعضاء مجلس المدينة، على صخور في مجرى النهر بنحو 10 أقدام (3 أمتار).

قال كواوتيموك بلانكو، حاكم ولاية موريلوس، حيث تقع كويرنافاكا، إن زوجة رئيس البلدية خوسيه لويس أوريوستيغوي والصحفيين كانوا من بين أولئك الذين كانوا على الجسر عندما سقط.

وقالت حكومة مدينة كويرنافاكا في بيان إن أربعة من أعضاء مجلس المدينة ومسؤولين آخرين بالمدينة ومراسل محلي أصيبوا، وتعين نقلهم إلى المستشفيات المحلية. ولم ترد معلومات فورية عن حالتهم.

وقال البيان إن العمدة خوسيه لويس أوريوستيغوي نقل إلى المستشفى ولديه “إصابات طفيفة وخرج من دائرة الخطر”.وفق “الغارديان” البريطانية

وربما يكون سبب سقوط المسؤولين والصحفيين عن الجسر أثناء حفل الإفتتاح نظراً لأّنه قد تجاوز السعة المخطط لها.

لطالما كانت كويرنافاكا، الواقعة جنوب مكسيكو سيتي، ملاذًا لقضاء عطلة نهاية الأسبوع لسكان العاصمة بسبب وفرة المياه ومناخها المعتدل.

كان جسر المشاة جزءًا من نزهة نهرية على طول أحد الجداول العديدة في المدينة.

بينما كان القصد من المشي على النهر أن يكون جزءًا من إحياء مناطق الجذب الطبيعية في المدينة.

المصدرالغارديان - تويتر - وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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