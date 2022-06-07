نيمار يقترب من معادلة رقم الأسطورة بيليه مع منتخب البرازيل

وطن – يقترب نجم منتخب البرازيل نيمار جونيور 29 عاماً، مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، خطوة واحدة من معادلة رقم أسطورة بلاده بيليه مع السيلساو.

ووقع البرازيلي نيمار رقم 77 خلال مشواره الدولي مع منتخب البرازيل، ليتبقى ثلاثة أهداف فقط. تفصله عن معادلة رقم أسطورة الكرة البرازيلية بيليه.

هدف نيمار مع منتب البرازيل

وسجل نجم منتخب السامبا نيمار جونيور، 77 هدفاً، خلال مشاركته في 119 مباراة. بينما صنع 52 تمريرة حاسمة في مسيرته الدولية.

أفضل 10 هدافين في تاريخ البرازيل بعد اقتراب نيمار من بيليه pic.twitter.com/V70r1TGRgR — Tembah Football (@tembah_football) June 7, 2022

كما وأحرز نجم باريس سان جيرمان هدفه الأخير، خلال المواجهة الودية أمام اليابان، استعدادًا لمونديال كأس العالم 2022. جاءت من ركلة جزاء تحصل عليها منتخب البرازيل في الدقيقة ال77 من عمر زمن المباراة.

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نيمار ورقم بيليه

كما ويتبقى ثلاثة أهداف فقط للنجم البرازيلي نيمار، من أجل معادلة رقم الأسطورة بيليه، الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل برصيد 77 هدفاً. أحرزهم خلال مشاركته في 92 مباراة.

أكثر من سجل للمنتخب البرازيلي في المباريات الرسمية: 🔥🇧🇷 بيليه 77 هدف – 92 مباراة نيمار 74 هدف – 119 مباراة الظاهرة رونالدو – 62 هدف – 98 مباراة روماريو 56 هدف – 70 مباراة pic.twitter.com/6fAatUFpYT — أخبار الكرة العالمية (@ReNgo_Sport) June 6, 2022

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وكان نجم السيلساو قد أحرز هدفين في المباراة الودية أمام كوريا الجنوبية، التي انتهت بفوز البرازيل بخماسية ثمينة مقابل هدف وحيد. ضمن الاستعدادات لخوض مونديال قطر 2022.

Período de preparação finalizado, mais um passo rumo à Copa do Mundo! Tá chegando a hora, hein? 🇧🇷⚽🏆 Fotos: Lucas Figueiredo / CBF pic.twitter.com/P0RctPPtRw — CBF Futebol (@CBF_Futebol) June 6, 2022

وستكون المواجهة الأولى لمنتخب البرازيل في مونديال كأس العالم 2022 قطر، أمام نظيره صربيا، في ال24 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

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ومن الجدير بالذكر، فأن قرعة مونديال كأس العالم 2022، قد أسفرت عن وقوع منتخب البرازيل في المجموعة السابقة إلى جانب صربيا وسويسرا والكاميرون. المقرر إقامتها مع نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الجاري.

A festa do gol brasileiro contra o Japão! Mais um jogo, mais uma vitória da #SeleçãoBrasileira. A Copa do Mundo tá chegando, hein? VAMOS! Fotos: Lucas Figueiredo / CBF pic.twitter.com/At9WcrcUhc — CBF Futebol (@CBF_Futebol) June 6, 2022

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