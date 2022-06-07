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رياضة

نيمار يقترب من معادلة رقم الأسطورة بيليه مع منتخب البرازيل

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
البرازيلي نيمار قريب من معادلة رقم بيليه watanserb.com
البرازيلي نيمار قريب من معادلة رقم بيليه

وطن – يقترب نجم منتخب البرازيل نيمار جونيور 29 عاماً، مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، خطوة واحدة من معادلة رقم أسطورة بلاده بيليه مع السيلساو.

ووقع البرازيلي نيمار رقم 77 خلال مشواره الدولي مع منتخب البرازيل، ليتبقى ثلاثة أهداف فقط. تفصله عن معادلة رقم أسطورة الكرة البرازيلية بيليه.

هدف نيمار مع منتب البرازيل

وسجل نجم منتخب السامبا نيمار جونيور، 77 هدفاً، خلال مشاركته في 119 مباراة. بينما صنع 52 تمريرة حاسمة في مسيرته الدولية.

كما وأحرز نجم باريس سان جيرمان هدفه الأخير، خلال المواجهة الودية أمام اليابان، استعدادًا لمونديال كأس العالم 2022. جاءت من ركلة جزاء تحصل عليها منتخب البرازيل في الدقيقة ال77 من عمر زمن المباراة.

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كما ويتبقى ثلاثة أهداف فقط للنجم البرازيلي نيمار، من أجل معادلة رقم الأسطورة بيليه، الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل برصيد 77 هدفاً. أحرزهم خلال مشاركته في 92 مباراة.

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وكان نجم السيلساو قد أحرز هدفين في المباراة الودية أمام كوريا الجنوبية، التي انتهت بفوز البرازيل بخماسية ثمينة مقابل هدف وحيد. ضمن الاستعدادات لخوض مونديال قطر 2022.

وستكون المواجهة الأولى لمنتخب البرازيل في مونديال كأس العالم 2022 قطر، أمام نظيره صربيا، في ال24 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

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ومن الجدير بالذكر، فأن قرعة مونديال كأس العالم 2022، قد أسفرت عن وقوع منتخب البرازيل في المجموعة السابقة إلى جانب صربيا وسويسرا والكاميرون. المقرر إقامتها مع نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الجاري.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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