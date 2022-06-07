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رياضة

موعد مباراة الجزائر وتنزانيا والقنوات الناقلة في تصفيات أمم أفريقيا 2023

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
مباراة الجزائر وتنزانيا في تصفيات أمم أفريقيا 2023 watanserb.com
مباراة الجزائر وتنزانيا في تصفيات أمم أفريقيا 2023

وطن – يستضيف ملعب بنجامين مكابا، مباراة الجزائر وتنزانيا، الأربعاء، في تصفيات الجولة الثانية من دور مجموعات تصفيات دوري أمم أفريقيا 2023.

وستنطلق صافرة بداية المباراة بين الجزائر وتنزانيا، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”.

كما ستكون بتوقيت دولة الجزائر والمغرب وتونس عند الساعة الخامسة مساءً، ولكن بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، فستكون في تمام الساعة السادسة مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث مباراة الجزائر وتنزانيا كالعادة، عبر شبكة قنوات “Bein sport” الرياضية القطرية، التي تمتلك حقوق النقل الحصري لمنافسات دوري أمم أفريقيا 2023، في دول الوطن العربي وشمال أفريقيا.

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وستنقل المباراة عبر قناة “3 Bein sport premium HD”، عبر القمر الصناعي (النايل سات) بتردد 11013، ومعدل ترميز 27500. كما وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 2/3.

معلق مباراة الجزائر وتنزانيا

وسيعلق على المباراة بين كلا المنتخبين في تصفيات أمم أفريقيا 2023، المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

تشكيلة منتخب الجزائر

ومن المحتمل أن يدخل المدرب جمال بلماضي المباراة أمام صاحب الأرض منتخب تنزانيا، بتشكيلة أساسية، حيث سيكون في حراسة المرمى رايس مبولحي.

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بينما في دفاع التشكيلة سيأتي كلاً من: رامي بن سبعيني، عيسى ماندي، حسين بن عياد، يوسف عطال، لكن في خط الوسط سيكون كلاً من اللاعبين، رامز زروقي، رشيد غزال، إسماعيل بن ناصر، آدم زرقان.

وسيعتمد المدرب بلماضي في مركز خط الهجوم على الثنائي، إسلام سليماني، محمد يوسف بلايلي.

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وكان منتخب الجزائر ” محاربو الصحراء”، قد استهل مشواره في تصفيات أمم أفريقيا 2023، بفوز نظيف على أوغندا بهدفين نظيفين دون رد.

ويتصدر المنتخب الجزائري صدارة ترتيب المجموعة في تصفيات أمم أفريقيا. برصيد 3 نقاط، كما وجاء منافسه تنزانيا في المركز الثاني من الترتيب بنقطة وحيدة.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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