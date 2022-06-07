آمبر هيرد تتلقى عرضاً خيالياً من نادي تعري في لاس فيغاس لتسديد ديونها.. هل تقبل؟

وطن- قررت بعض الشركات استخدام أحداث قضية النجمان جوني ديب وآمبر هيرد، كأسلوب تسويقي جديد.

اختبار الأداء اليوم!

وتم الإعلان الأسبوع الماضي عن فوز جوني ديب في القضية، وإلزام آمبر هيرد بدفع أكثر من 8 ملايين له كتعويض.

وأشار محامو نجمة “أكوا مان”، إلى أنها لا تستطيع دفع هذا المبلغ الذي يتخطى حجم ثروتها.

وهو ما دفع أحد نوادي التعري في لاس فيغاس إلى كتب لافتة كبيرة كُتب عليها: “آمبر! سمعنا أنك بحاجة إلى كسب 10 مليون دولار! اختبار الأداء اليوم”. وذلك بحسب ما أورد موقع reddit.

إعلان مهين

وعلى الرغم من أن رقم 10 مليون دولار يوحي بأن جوني حصل على تعويض بمبلغ 10.35 مليون دولار. لكن آمبر حصلت على حكم بالحصول على 2 مليون دولار.

لذلك، فإن المبلغ الصافي الذي تدين به آمبر لجوني هو 8.35 مليون دولار.

وعلى الرغم من أن نادي Little Darling للتعري، لم يذكر اسم آمبر هيرد بشكل صريح أو كامل، إلا أن مقصدهم واضح. خاصة حين وضعوا رقم 10 مليون دولار.

كما أن انتشار صورة اللافتة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جاء بعد يومين فقط من إصدار الحكم.

هل يتم محاكمتهم؟

وللوهلة الأولى ، يبدو الأمر مضحكاً ولا يتعدى كونه مزحة أو أسلوب تسويقي للنادي. لكن آخرون رأوا أنه إهانة للنجمة الأمريكية.

واقترح البعض على آمبر هيرد أن تلجأ لمحاكمة هذا النادي، لأنه لا ينبغي لأي شخص سواء رجل أو امرأة أن يتجردوا من ملابسهم أثناء مرورهم في أزمة مالية بحسب تعبيرهم.

لماذا حصلت هيرد على 2 مليون دولار كتعويض؟

ووجدت هيئة المحلفين في محكمة فرجينيا، أن آمبر شوهت سمعة زوجها السابق، من خلال مقال زعمت فيه أنها كانت ضحية لعنف أُسري.

فقد وجدت أيضَا أن هيرد تعرضت للتشهير من قبل أحد محامي ديب، الذي اتهمها بتدبير خدعة مفصلة تضمنت بعثرة محتويات شقتهما لتبدو أسوأ بالنسبة للشرطة، وبهذا منحت هيرد تعويضا بقيمة مليوني دولار.