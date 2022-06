البرغوث ميسي يواصل تحطيم الأرقام بعد خماسيته مع منتخب الأرجنتين (شاهد)

وطن – يُواصل جوهرة الأرجنتينية ليونيل ميسي 34 عاماً، تحطيم الأرقام في عالم الكرة المستديرة، بعد توهجه في المباراة الودية مع منتخب بلاده أمام إستونيا، بتسجيله الخماسية النظيفية، استعدادًا لمونديال كأس العالم 2022.

وأحرز ميسي الخماسية النظيفية مع منتخب الأرجنتين في المباراة. أمام نظيره إستونيا، في الدقيقة ال8 من ركلة جزاء، وال45، وال47، وال71، وال76.

ورفع الأرجنتيني ليونيل ميسي رصيده من الأهداف الدولية إلى 86 هدفاً، خلال المشاركة مع منتخب بلاده في 162 مباراة، كما ووصل عدد أهدافه في مشواره الكروي إلى 769 هدفاً حتى الآن.

كما وسجل البرغوث ميسي سبع (هاتريك) وخماسية واحدة، مع منتخب الأرجنتين “راقصي التانغو”، ليصبح بذلك ثالث أفضل هداف في تاريخ كرة القدم على الصعيد الدولي، متخطياً بذلك نجم المنتخب المجري “هنغاريا” فيرينتس بوشكاش. الذي سجل 84 هدفاً في 85 مباراة دولية.

Leo Messi on IG: We couldn't finish the season better than this, we won the Final and today we added more minutes to prepare for the World Cup.

Thanks again to everyone who came to the stadium and to those who followed us from afar. We'll be resting for a few days! Hug to all! pic.twitter.com/huPVj5xqV9

— Leo Messi 🔟 (@WeAreMessi) June 6, 2022