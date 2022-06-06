البرغوث ميسي يواصل تحطيم الأرقام بعد خماسيته مع منتخب الأرجنتين (شاهد)

وطن – يُواصل جوهرة الأرجنتينية ليونيل ميسي 34 عاماً، تحطيم الأرقام في عالم الكرة المستديرة، بعد توهجه في المباراة الودية مع منتخب بلاده أمام إستونيا، بتسجيله الخماسية النظيفية، استعدادًا لمونديال كأس العالم 2022.

وأحرز ميسي الخماسية النظيفية مع منتخب الأرجنتين في المباراة. أمام نظيره إستونيا، في الدقيقة ال8 من ركلة جزاء، وال45، وال47، وال71، وال76.

ميسي وتحطيم الأرقام القياسية

ورفع الأرجنتيني ليونيل ميسي رصيده من الأهداف الدولية إلى 86 هدفاً، خلال المشاركة مع منتخب بلاده في 162 مباراة، كما ووصل عدد أهدافه في مشواره الكروي إلى 769 هدفاً حتى الآن.

فيديو : خماسية ميسي التاريخية اليوم امام استونيا شاهدوا الاهداف الخمسة كاملة❤️😍😍

ميسي سجل اليوم "ميجا هاتريك " هذا النظق المدريدي لا يعرفه😁🤣🤣 pic.twitter.com/Wt0qbIuN7C — 🇯🇴غرام عبيدات🇦🇷 (@BydatGhram) June 5, 2022

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كما وسجل البرغوث ميسي سبع (هاتريك) وخماسية واحدة، مع منتخب الأرجنتين “راقصي التانغو”، ليصبح بذلك ثالث أفضل هداف في تاريخ كرة القدم على الصعيد الدولي، متخطياً بذلك نجم المنتخب المجري “هنغاريا” فيرينتس بوشكاش. الذي سجل 84 هدفاً في 85 مباراة دولية.

Leo Messi on IG: We couldn't finish the season better than this, we won the Final and today we added more minutes to prepare for the World Cup. Thanks again to everyone who came to the stadium and to those who followed us from afar. We'll be resting for a few days! Hug to all! pic.twitter.com/huPVj5xqV9 — Leo Messi 🔟 (@WeAreMessi) June 6, 2022

كما وجاء في ثالث ترتيب قائمة الهدافين، ليونيل ميسي برصيد 86 هدفاً، خلف الإيراني علي دائي برصيد 109 هدفاً، والبرتغالي كريستيانو رونالدو المتربع على عرش الصدارة برصيد 117 هدفاً.

أول لاعب أرجنتيني

ويعد ثاني خماسي يسجلها الأرجنتيني في مشواره الكروي، فقد سبق وأن سجل ذلك مع فريقه السابق نادي برشلونة الإسباني، أمام ليفركوزن الألماني في مسابقة دوري أبطال أوروبا عام 2012.

#SelecciónMayor Tras sus cinco tantos, Messi superó a Puskás entre los máximos goleadores históricos con selecciones. 📝 https://t.co/Wua7wNHlFb pic.twitter.com/tTjFgs9qcC — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) June 5, 2022

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كما ويعد ميسي أول لاعب أرجنتيني دولي يحقق هذا الإنجاز منذ 80 عاماً، أي بعد مواطنه خوسيه مانويل عام 1942.وفق موقع سكاي نيوز عربية.

سلسلة اللاهزيمة

ويواصل منتخب الأرجنتين ” راقصي التانغو”، سلسلة انتصالات اللاهزيمة. تحت قيادة المدرب ليونيل سكالوني، إلى 33 مباراة، بدون أي خسارة حتى يومنا هذا.

وكان منتخب الأرجنتين قد توج مؤخراً، بكأس “فيناليسيما 2022” للمرة الثانية في تاريخه، على حساب نظيره إيطاليا ” الأزرق”، عقب تحقيق الفوز عليه بثلاثية نظيفة دون رد، في المباراة التي جمعت كلا المنتخبين على ملعب “ويمبلي”.

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