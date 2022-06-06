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رياضة

البرغوث ميسي يواصل تحطيم الأرقام بعد خماسيته مع منتخب الأرجنتين (شاهد)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
الأرجنتيني ميسي ومواصلة تحطيم الأرقام التاريخية مع منتخب الأرجنتين watanserb.com
الأرجنتيني ميسي ومواصلة تحطيم الأرقام التاريخية مع منتخب الأرجنتين

وطن – يُواصل جوهرة الأرجنتينية ليونيل ميسي 34 عاماً، تحطيم الأرقام في عالم الكرة المستديرة، بعد توهجه في المباراة الودية مع منتخب بلاده أمام إستونيا، بتسجيله الخماسية النظيفية، استعدادًا لمونديال كأس العالم 2022.

وأحرز ميسي الخماسية النظيفية مع منتخب الأرجنتين في المباراة. أمام نظيره إستونيا، في الدقيقة ال8 من ركلة جزاء، وال45، وال47، وال71، وال76.

ميسي وتحطيم الأرقام القياسية 

ورفع الأرجنتيني ليونيل ميسي رصيده من الأهداف الدولية إلى 86 هدفاً، خلال المشاركة مع منتخب بلاده في 162 مباراة، كما ووصل عدد أهدافه في مشواره الكروي إلى 769 هدفاً حتى الآن.

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كما وسجل البرغوث ميسي سبع (هاتريك) وخماسية واحدة، مع منتخب الأرجنتين “راقصي التانغو”، ليصبح بذلك ثالث أفضل هداف في تاريخ كرة القدم على الصعيد الدولي، متخطياً بذلك نجم المنتخب المجري “هنغاريا” فيرينتس بوشكاش. الذي سجل 84 هدفاً في 85 مباراة دولية.

كما وجاء في ثالث ترتيب قائمة الهدافين، ليونيل ميسي برصيد 86 هدفاً، خلف الإيراني علي دائي برصيد 109 هدفاً، والبرتغالي كريستيانو رونالدو المتربع على عرش الصدارة برصيد 117 هدفاً.

أول لاعب أرجنتيني

ويعد ثاني خماسي يسجلها الأرجنتيني  في مشواره الكروي، فقد سبق وأن سجل ذلك مع فريقه السابق نادي برشلونة الإسباني، أمام ليفركوزن الألماني في مسابقة دوري أبطال أوروبا عام 2012.

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كما ويعد ميسي أول لاعب أرجنتيني دولي يحقق هذا الإنجاز منذ 80 عاماً، أي بعد مواطنه خوسيه مانويل عام 1942.وفق موقع سكاي نيوز عربية.

سلسلة اللاهزيمة

ويواصل منتخب الأرجنتين ” راقصي التانغو”، سلسلة انتصالات اللاهزيمة. تحت قيادة المدرب ليونيل سكالوني، إلى 33 مباراة، بدون أي خسارة حتى يومنا هذا.

وكان منتخب الأرجنتين قد توج مؤخراً، بكأس “فيناليسيما 2022” للمرة الثانية في تاريخه، على حساب نظيره إيطاليا ” الأزرق”، عقب تحقيق الفوز عليه بثلاثية نظيفة دون رد، في المباراة التي جمعت كلا المنتخبين على ملعب “ويمبلي”.

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المصدروطن + سكاي نيوز عربية
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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