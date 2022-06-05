ركلة جزاء للمجر تُوقف سلسلة انتصارات منتخب إنجلترا في دوري أمم أوروبا (شاهد)

وطن – أوقف منتخب المجر سلسلة اللاهزيمة لنظيره منتخب إنجلترا، بعد تحقيق الفوز التاريخي عليه بهدف نظيف دون مقابل، السبت، في إطار منافسات الجولة الأولى من دوري أمم أوروبا.

وسجل المجر هدف الانتصار الوحيد في المباراة، داخل شباك إنجلترا ” الأسود الثلاثة”، من ركلة جزاء تحصل عليها في الدقيقة ال66، لينجح اللاعب دومينك سوبوسلاي في تسديدها داخل شباك المرمى ببراعة.

فوز منتخب المجر التاريخي

وحقق منتخب المجر الفوز الأول على منافسه إنجلترا، في منافسات دور المجموعات من دوري أمم أوروبا، بعد غياب 60 عاماً. وبعد مباراة ال15 من تاريخ المواجهات بين كلا المنتخبين.

هدف المجر الأول من ضربة الجزاء. pic.twitter.com/QvOcHvv4IA — يوسف (@ii_kdb17) June 4, 2022

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كما وكان آخر فوز للمجر على إنجلترا، في ال31 من شهر مايو/ آيار عام 1962. أي قبل 8 أعوام فقط من ولادة مدرب الأخير (غاريث ساوثغيت). الذي ولد في عام 1970.

سلسلة اللاهزيمة

وتعرض منتخب “الأسود الثلاثة”، للهزيمة الأولى أمام نظيره المجر، بعد خوضه 22 مباراة بدون أي هزيمة. كما وكانت الهزيمة الأخيرة أمام منتخب بلجيكا في ال15 من شهر نوفمبر عام 2020 في دوري أمم أوروبا. وفق ما نشره موقع FilGoal.

وشهدت مباراة إنجلترا والمجر في منافسات دوري أمم أوروبا، حضور 36 ألف مشجع من مختلف الأعمار. داخل مدرجات ملعب “بوشكاش أرينا”، في العاصمة المجرية (بوداست).

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ويستعد منتخب إنجلترا لمواجهة قوية بعد تلك الخسارة في مستهل مشواره في دوري أمم أوروبا، أمام منتخب ألمانيا ” المكاكين”، الثلاثاء، المقبل.

مفاجآت دوري الأمم الأوروبية تتوالى 🇪🇺🔥 ▪المجر تتغلب على إنجلترا بهدف نظيف، لتحقق فوزها الأول على منتخب الأسود الثلاثة منذ 60 عاما 🇭🇺🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿💥 pic.twitter.com/7i9LuOKQiv — FilGoal (@FilGoal) June 4, 2022

ويتصدر منتخب هنغاريا (المجر)، صدارة ترتيب مجموعة دوري أمم أوروبا 2023، برصيد 3 نقاط، كما وتجمد منافسه إنجلترا في أدنى الترتيب بعد الهزيمة بدون أي من النقاط.

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