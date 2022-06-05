البطالة تخنق محمد بن زايد.. آلاف الإماراتيين يحتشدون أمام مكتب الرئيس الجديد

وطن- انتشر مقطع فيديو يُظهر آلاف الإماراتيين، وهم يحتشدون لتقديم طلبات إلى رئيس الدولة محمد بن زايد، للمطالبة بتوفير فرص عمل لهم، في مشهد يعكس حجم البطالة في البلاد التي تدعي قيادتها أنها لا تعاني من مشكلات اقتصادية.

فيديو محرج لمحمد بن زايد من الإمارات

وأفاد ناشطون، بأنّ عددًا كبيرًا ممن احتشدوا لتقديم طلباتهم، كان غرضهم الحصول على أموال لسداد ديونهم أو الحصول على مساعدة مالية، فيما يشير إلى حدة في انتشار الفقر بين فئات واسعة في المجتمع الإماراتي.

هذا المشهد لآلاف ⁧#الإماراتيين⁩ وهم يحاولون ايصال طلباتهم ل ⁧#محمد_بن_زايد⁩ ومعظمهم يطالب بحقه بوظيفة بعد انتشار البطالة وقليلهم يطلب سداد دين أو مساعد مالية هذا المشهد يرى فيه المطبلون حب للرئيس ولو كان في دولة أخرى لقالوا تلك دولة لا تحترم مواطنيها! مشهد حزين pic.twitter.com/P2R6mjEauP — عبدالله الطويل (@BotawilAbdullah) June 4, 2022

وفيما مثل هذا المشهد إحراجًا شديدًا للنظام، فقد سبق أن أقر ضاحي خلفان المقرب من ابن زايد، ونائب رئيس شرطة دبي السابق، بوجود أزمة في البطالة.

وذلك عندما غرّد في 21 مايو الماضي قائلًا: “يتصل بي الكثير من المواطنين سواء على تويتر او على الواتساب يشكون من تظلمات بشأن الوظائف سواء محلية او اتحادية.”

وتابع:”استميحكم عذرا أيها الأخوة والأخوات لا يمكنني أن اكون قادرا على معالجة كل ما يصل لي…أفضل ان تتوجهوا الى المعنيين بالأمر في تلك المؤسسات مقدرا لكم ثقتكم بي”.

يتصل بي الكثير من المواطنين سواء على تويتر او على الواتس أب يشكون من تظلمات بشأن الوظائف سواء محلية او اتحادية ..استميحكم عذرا ايها الأخوة والأخوات لا يمكنني أن اكون قادرا على معالجة كل ما يصل لي…أفضل ان تتوجهوا الى المعنيين بالأمر في تلك المؤسسات مقدرا لكم ثقتكم بي. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) May 21, 2022

وبغض النظر عن تجاهل خلفان للأمر من عدمه، فإن تلقيه شكاوى عن تظلمات من قِبل موظفين تعكس حجم حالة الاختلال التي فرضت نفسها على المنظومة الإدارية الإماراتية، خلافًا لما اعتادت السلطات ترويجه هناك.

البطالة في الإمارات باتت ظاهرة حقيقية

وفي خضم حالة الغضب من أزمة قطاع التوظيف وما يتخللها من ارتفاع كبير في نسبة البطالة، فقد أثيرت حالة من الغضب بعد رصد إعلانات توظيف من شركات تعمل في الإمارات، لكن العرض متاح للإسرائيليين فقط.

في الامارات مشكلة البطالة ليست بسبب عدم توفر الوظائف بالعكس

الوظائف الموجودة تكفي لتوظيف شباب الخليج العربي بأكمله مشكلتنا هي ان

الشركات تفضل الوافد على المواطن لاسباب مختلفة يجب علاجها وايجاد حلول لها — 🇦🇪 بوعلي ⚖️ 🇦🇪 (@for_me_now21921) May 31, 2022

ومن بين هذه الشركات، شركات “أنتال” التي تعمل في عدة تخصصات في الإمارات، وقد طلبت مدير مزرعة شريطة أن يكون حاملاً للجنسية الإسرائيلية حصرًا، وهو ما أثار سخطا واسعا.

توغل إسرائيلي في الإمارات

الواقعة فسرها إماراتيون بأنها تعكس حجم التوغل الإسرائيلي في مفاصل الدولة الإماراتية، لا سيما في منح إسرائيليين تلك الفرص في وقت يعاني فيه آلاف الإماراتيين بما في ذلك خريجيون جدد، من فقدان توفير فرص عمل لهم.

الإعلان عن وظيفة في الإمارات "للإسرائيليين فقط" pic.twitter.com/ruS4XqXjj4 — Abu Sedah (@sedah_abu) June 4, 2022

واستنكر إماراتيون هذه المعاناة التي يواجهونها في ظل وجود وزارة السعادة، التي يُنظر إليها بأنها وسيلة استثمار سياسية لصالح النظام أمام المجتمع الدولي.

ويُرجع إماراتيون سبب زيادة أزمة البطالة في بلادهم إلى أن الكم الأكبر من الشركات تفضل الوافد أكثر من المواطن الإماراتي نفسه.

في الامارات مشكلة البطالة ليست بسبب عدم توفر الوظائف بالعكس

الوظائف الموجودة تكفي لتوظيف شباب الخليج العربي بأكمله مشكلتنا هي ان

الشركات تفضل الوافد على المواطن لاسباب مختلفة يجب علاجها وايجاد حلول لها — 🇦🇪 بوعلي ⚖️ 🇦🇪 (@for_me_now21921) May 31, 2022

بما يثير تساؤلات عن القدرة والخبرة الوظيفية للإماراتي في مؤسسات بلده، حسب رأيهم.