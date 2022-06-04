منتخب الجزائر يداوي جراحه بفوز نظيف على أوغندا (فيديو)

وطن – عاد منتخب الجزائر إلى سكة الانتصارات من جديد، بعد سوء النتائج الذي مر الفريق في الآونة الأخيرة، بتحقيق الفوز النظيف على أوغندا بهدفين نظيفين دون رد، في تصفيات أمم أفريقيا 2023.

وسجل محاربو الصحراء الجزائري أولى أهداف المباراة في الدقيقة ال28 عن طريق عيسى ماندي، بعد تمريرة رائعة من قائد المنتخب الجزائري إسلام سليماني.

منتخب الجزائر والعودة إلى سكة الانتصارات

وعزز محاربو الصحراء تقدمه في نتيجة اللقاء بهدف ثاني في الدقيقة ال80 من توقيع النجم المهاري محمد يوسف بلايلي، بعد مراوغته عدد من المدافعين ليسددها على يمين حارس مرمى أوغندا.

🤩 يوسف بلايلي يراوغ بطريقة رائعة ويبصم على هدف عالمي 🇩🇿 ⚽️ 👏👏👏 برافووووو بلايلــــــــــي 👏👏👏#تصفيات_كأس_أمم_أفريقيا #الجزائر pic.twitter.com/qK3Nqdc1C8 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 4, 2022

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كما وشهدت المباراة التي جمعت كلا المنتخبين على ملعب “5 جويليه” بدولة الجزائر، تفوق الجزائر على نظيره أوغندا طيلة مجريات دقائق المباراة، فقد وصلت عدد تسديداته إلى 15 تسديدة والاستحواذ بنسبة 81%.

على عكس منتخب أوغندا الذي وصلت عدد التسديدات إلى 4 تسديدات فقط، كما ووصلت نسبة الاستحواذ على الكرة داخل أرضية الملعب بنسبة 19%.

مصطفى زغبة يتصدى لركلة جزاء في أول مشاركة رسمية له مع المنتخب الجزائري 🇩🇿👏#تصفيات_كأس_أمم_أفريقيا #الجزائر pic.twitter.com/7rnZ2LowNb — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 4, 2022

كما وتألق حارس المنتخب الجزائري مصطفى زغبة، لكرة جزاء تحصل عليها منتخب أوغندا باللقاء ببراعة، في أول مشاركة له مع محاربو الصحراء بالدقيقة ال29 من عمر من المباراة.

تشكيلة منتخب الجزائر

ولعب المدرب جمال بالماضي بتشكيلة أساسية أمام نظيره منتخب أوغندا في تصفيات أمم أفريقيا 2023، فقد جاء في حراسة المرمى مصطفى زغبة.

وآتى في دفاع التشكيلة كلاً من: رامي بن سبعيني، أحمد طوبا، عيسى ماندي، حسين بن عياد، بينما جاء في خط الوسط، رامز زروقي، إسماعيل بن ناصر، رشيد غزال، آدم زرقان.

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كما واعتمد المدرب بالماضي في هجوم على الثنائي، محمد يوسف بلايلي، إسلام سليماني.

ترتيب المجموعة في تصفيات أمم أفريقيا 2022

وتصدر منتخب ” محاربو الصحراء” صدارة ترتيب المجموعة. برصيد 3 نقاط، كما ويليها منتخب تنزانيا في المركز الثاني برصيد نقطة واحدة.

📹 ملخص المباراة: 🇺🇬 0-2 🇩🇿 إنطلاقة مميزة للجزائر في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023 بعد الانتصار على أوغندا في أولى جولات #TotalEnergiesAFCONQ2023 🦊@LesVerts | @OfficialFUFA pic.twitter.com/ywTbjaIxSs — CAF – عربي (@caf_online_AR) June 4, 2022

وجاء في المركز الثالث متساوياً بنفس النقطة النيجر، وآتى في أدنى الترتيب أوغندا بدون أي من النقاط.

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