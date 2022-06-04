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رياضة

منتخب الجزائر يداوي جراحه بفوز نظيف على أوغندا (فيديو)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
منتخب الجزائر يعود إلى سكة الانتصارات بفوز نظيف على أوغندا watanserb.com
منتخب الجزائر يعود إلى سكة الانتصارات بفوز نظيف على أوغندا

وطن – عاد منتخب الجزائر إلى سكة الانتصارات من جديد، بعد سوء النتائج الذي مر الفريق في الآونة الأخيرة، بتحقيق الفوز النظيف على أوغندا بهدفين نظيفين دون رد، في تصفيات أمم أفريقيا 2023.

وسجل محاربو الصحراء الجزائري أولى أهداف المباراة في الدقيقة ال28 عن طريق عيسى ماندي، بعد تمريرة رائعة من قائد المنتخب الجزائري إسلام سليماني.

منتخب الجزائر والعودة إلى سكة الانتصارات

وعزز محاربو الصحراء تقدمه في نتيجة اللقاء بهدف ثاني في الدقيقة ال80 من توقيع النجم المهاري محمد يوسف بلايلي، بعد مراوغته عدد من المدافعين ليسددها على يمين حارس مرمى أوغندا.

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كما وشهدت المباراة التي جمعت كلا المنتخبين على ملعب “5 جويليه” بدولة الجزائر، تفوق الجزائر على نظيره أوغندا طيلة مجريات دقائق المباراة، فقد وصلت عدد تسديداته إلى 15 تسديدة والاستحواذ بنسبة 81%.

على عكس منتخب أوغندا الذي وصلت عدد التسديدات إلى 4 تسديدات فقط، كما ووصلت نسبة الاستحواذ على الكرة داخل أرضية الملعب بنسبة 19%.

كما وتألق حارس المنتخب الجزائري مصطفى زغبة، لكرة جزاء تحصل عليها منتخب أوغندا باللقاء ببراعة، في أول مشاركة له مع محاربو الصحراء بالدقيقة ال29 من عمر من المباراة.

تشكيلة منتخب الجزائر

ولعب المدرب جمال بالماضي بتشكيلة أساسية أمام نظيره منتخب أوغندا في تصفيات أمم أفريقيا 2023، فقد جاء في حراسة المرمى مصطفى زغبة.

وآتى في دفاع التشكيلة كلاً من: رامي بن سبعيني، أحمد طوبا، عيسى ماندي، حسين بن عياد، بينما جاء في خط الوسط، رامز زروقي، إسماعيل بن ناصر، رشيد غزال، آدم زرقان.

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كما واعتمد المدرب بالماضي في هجوم على الثنائي، محمد يوسف بلايلي، إسلام سليماني.

ترتيب المجموعة في تصفيات أمم أفريقيا 2022

وتصدر منتخب ” محاربو الصحراء” صدارة ترتيب المجموعة. برصيد 3 نقاط، كما ويليها منتخب تنزانيا في المركز الثاني برصيد نقطة واحدة.

وجاء في المركز الثالث متساوياً بنفس النقطة النيجر، وآتى في أدنى الترتيب أوغندا بدون أي من النقاط.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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