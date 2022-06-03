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نقل شاكيرا إلى المستشفى بعد خيانة بيكيه لها!

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
شاكيرا وجيرارد بيكيه watanserb.com
شاكيرا وجيرارد بيكيه

وطن – نقلت المغنية الكولومبية شاكيرا الى مستشفى بعد تعرّضها لنوبة هلع؛ بعد الأنباء عن خيانة جيرارد بيكيه قائد فريق برشلونة الإسبانيّ، لها.

شاكيرا وبيكيه
شاكيرا وبيكيه

مجلة “Hola” كشفت عن أن جيران شاكيرا وبيكيه شاهدوا سيارة إسعاف تتواجد بالقرب من منزلهما، إذا نقلت المغنية الكولومبية إلى إحدى العيادات الطبية في مدينة برشلونة، وتواجد بيكيه معها وبدا عليه علامات القلق بالإضافة إلى والدتها.

وبحسب المجلة فإنّ الأطباء سألوا المغنيّة إذا كانت تحتاج رعاية نفسية أم لا، دون إضافة تفاصيل أخرى.

بيكيه يخون شاكيرا! 

وكانت صحيفة EL Periodico” الإسبانية، ذكرت أن شاكيرا عثرت على حبيبها بيكيه الذي ارتبطت به منذ 12 عاماً دون زواج، وهو يخونها.

وأشارت الصحيفة إلى أن ما حدث، تسبب بأزمة نفسية للاعب الدولي الإسباني، خاصة مع إصرار المغنيّة الانفصال عنه تزامناً مع انتهاء الموسم مع فريق برشلونة.وكشفت الصحيفة أن بيكيه يقيم حالياً لوحده في شقة ببرشلونة، وأن سلوكه خارج عن السيطرة.

وشوهد اللاعب المخضرم مع زميله في الفريق ريكوي بويج، في الغرف الخاصة بالنوادي الليلية الخاصة بالمنطقة العليا من العاصمة الكتالونية. وبرفقتهما بعض النساء.

بيكيه
بيكيه

وذكرت الصحيفة أن أصدقاء بيكيه كانوا يتعجبون من سهره حتى الثالثة صباحاً في هذه النوادي. على الرغم من وجود تدريب لديه صباح اليوم التالي.

واستدلت الصحيفة على صحة الخبر، بعدم ظهور شاكيرا وبيكيه سوياً منذ شهر مارس الماضي. سواء في العلن أو حتى على مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدرHOLA
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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