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حياتنا

بائع الخوخ في شوارع صنعاء يثير جدلاً بلون عيونه وملامحه الغربيّة (صور)

لم يُصدّق كثيرون أنّ صور الطفل في اليمن!

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
بائع الخوخ اليمني watanserb.com
بائع الخوخ اليمني - تصوير: محمد العامري

وطن – نشر المصور الفوتوغرافي اليمني محمد العامري، صوراً التقطتها عدسته، لطفل يمني يبيع الخوخ “الفرسك” في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء.

وتُظهر الصور التي نشرها “العامري” عبر حسابه في تويتر، طفلاً بملامح غربيّة، ولون عيون “عسلي”، حيث لاقت الصور تفاعلاً واسعاً بين المغردين، وقد أثار البعض جدلاً بتعليقه عليها .

وقال العامري: “كنت أصور في السبعين أحد العرسان وشاهدته يبيع لنا خوخ فقمت بتصويره”.

لكنّ “العامري” عبّر عن استيائه من حرف بعض المغردين التعليقات إلى مربع “الطائفية والسياسة” . كما قال

وكتب المصوّر اليمني ردّاً على تعليقات البعض من المغردين: “الله ييسامحكم كسرتوا نفس الواحد بالتصوير او بتقديم صورة جميلة، تركتوا كل شيء وبدأ الخلاف. اتركوا الخلق للخالق”.

وكان من تعليقات المتابعين من شكك في كون الطفل يمنيّ:”ما شاء الله هذا مستحيل يكون يمني 100%”. بينما قال آخر: “هذا الإنتاج ما يوجد في اليمن”، فيما كتب آخر: “الملامح العثمانية مثل الشعر الاشقر والعيون الزرقاء لا زالت متواجدة في اليمن”.

في المقابل كتب آخرون: “أعوذ بالله حاسدين اليمني حتى على لون شعره وعيونه كثير من اليمنيين بهذا الشكل في مناطق عمران وصنعاء وذمار حتى في إب والبيضاء لكن اللي عنده شك بنسبه طبيعي يشكك بنسب كل الناس”.

وعلّق آخر: “ماشاء الله… انا مره طلعت جبل صبر الي نهايته وكان ايام برد ماشاءالله أطفال كأنهم من روسي خاصه الذي كان ع وجهوهم آثار البرد.. اليمن فيها أجمل الشخصيات”.

كما غرّد آخر: “انا ما اعرف فين انتم عايشين .. انا اخرج الشارع الاقي من هولاء كثير …. في نسبة من السكان لا باس بها شقر و اصخاي عيون ملونة بيضاء و خضراء”.

المصدروطن - رصد تويتر
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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