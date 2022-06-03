بائع الخوخ في شوارع صنعاء يثير جدلاً بلون عيونه وملامحه الغربيّة (صور)

وطن – نشر المصور الفوتوغرافي اليمني محمد العامري، صوراً التقطتها عدسته، لطفل يمني يبيع الخوخ “الفرسك” في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء.

وتُظهر الصور التي نشرها “العامري” عبر حسابه في تويتر، طفلاً بملامح غربيّة، ولون عيون “عسلي”، حيث لاقت الصور تفاعلاً واسعاً بين المغردين، وقد أثار البعض جدلاً بتعليقه عليها .

وقال العامري: “كنت أصور في السبعين أحد العرسان وشاهدته يبيع لنا خوخ فقمت بتصويره”.

– بائع الفرسك ( الخوخ ) 🇾🇪

كنت أصور في السبعين أحد العرسان وشاهدته يبيع لنا خوخ فقمت بتصويره 😍 pic.twitter.com/mutZHduC1z — محمد العامري (@mohamd_alamery) May 31, 2022

لكنّ “العامري” عبّر عن استيائه من حرف بعض المغردين التعليقات إلى مربع “الطائفية والسياسة” . كما قال

وكتب المصوّر اليمني ردّاً على تعليقات البعض من المغردين: “الله ييسامحكم كسرتوا نفس الواحد بالتصوير او بتقديم صورة جميلة، تركتوا كل شيء وبدأ الخلاف. اتركوا الخلق للخالق”.

الله ييسامحكم كسرتوا نفس الواحد بالتصوير او بتقديم صورة جميلة

تركتوا كل شيء وبدأ الخلاف

💔

اتركوا الخلق للخالق — محمد العامري (@mohamd_alamery) June 1, 2022

وكان من تعليقات المتابعين من شكك في كون الطفل يمنيّ:”ما شاء الله هذا مستحيل يكون يمني 100%”. بينما قال آخر: “هذا الإنتاج ما يوجد في اليمن”، فيما كتب آخر: “الملامح العثمانية مثل الشعر الاشقر والعيون الزرقاء لا زالت متواجدة في اليمن”.

في المقابل كتب آخرون: “أعوذ بالله حاسدين اليمني حتى على لون شعره وعيونه كثير من اليمنيين بهذا الشكل في مناطق عمران وصنعاء وذمار حتى في إب والبيضاء لكن اللي عنده شك بنسبه طبيعي يشكك بنسب كل الناس”.

أعوذ بالله

حاسدين اليمني حتى على لون شعره وعيونه

كثير من اليمنيين بهذا الشكل في مناطق عمران وصنعاء وذمار حتى في إب والبيضاء لكن اللي عنده شك بنسبه طبيعي يشكك بنسب كل الناس — عمار الشرعبي (@ammaralsharabi2) June 1, 2022

وعلّق آخر: “ماشاء الله… انا مره طلعت جبل صبر الي نهايته وكان ايام برد ماشاءالله أطفال كأنهم من روسي خاصه الذي كان ع وجهوهم آثار البرد.. اليمن فيها أجمل الشخصيات”.

ماشاء الله… انا مره طلعت جبل صبر الي نهايته وكان ايام برد ماشاءالله أطفال كأنهم من روسي خاصه الذي كان ع وجهوهم آثار البرد.. اليمن فيها أجمل الشخصيات — الأسباني🇾🇪💓 (@aa0542wer) June 1, 2022

كما غرّد آخر: “انا ما اعرف فين انتم عايشين .. انا اخرج الشارع الاقي من هولاء كثير …. في نسبة من السكان لا باس بها شقر و اصخاي عيون ملونة بيضاء و خضراء”.