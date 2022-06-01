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الهدهد

“فليسقط وزير العار”..هاشتاج غاضب يجتاح “تويتر” في مصر.. من المقصود ولماذا؟!

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي watanserb.com
وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي

وطن – أشعلت مباراة الأهلي المصري والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي فاز فيها “الوداد” على “الأهلي” بنتيجة 2-صفر، والتي أقيمت، الاثنين، على ملعب “محمد الخامس” في الدار البيضاء، موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

وعبر الناشطون على موقع التدوين المصغر “تويتر” عن غضبهم الشديد من إدارة المنظومة الرياضية في مصر بشكل كامل، وعلى رأسها وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، خاصة بعد ما شهدته المباراة من أحداث مثيرة للجدل.

وتعبيرا عن الغضب، دشن الناشطون وسما بعنوان: “#يسقط_وزير_العار“، احتل قائمة الوسوم الأكثر تداولا في مصر على موقع “تويتر”، شن من خلاله المغردون هجوما شديدا على وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، مطالبين بإقالته، زاعمين تآمره ضد النادي الأهلي، كونه من مشجعي نادي “الزمالك” الخصم الشديد للنادي الأهلي.

وفي هذا السياق، قال المغرد “هاشم عبدالعزيز”: “اذا كان هناك ذرة عدل في مصر لابد من اقالة المنظمومة الفاسدة في مصر بقيادة الوزير الفاسد ومن يسانده ومن ورائه انسرقنا يا اخونا”.

وهاجم المغرد “بركات بركات” الوزير قائلا: “الوزير أشرف صبحى من يوم تولية وما شاء الله تراجعت الرياضة بمصر وتدهورت وفية ريحة فساد منتشرة .. مصر اكبر من اى مسؤل فاشل ضيع هيبة للدولة”.

وقال المغرد “ناصر حجازي” معبرا عن غضبه: “الأهلي هيفضل اهلي ..احنا في مجتمع وسخ وفاسد وباين اوي”.

وهاجم المغرد “سيد عباس” أشرف صبحي متهما إياه بالخضوع لرئيس نادي الزمالك مرتضى منصور:” الوزير الدلدول لية رئيس الحكومة ورئيس الدولة سكتين على وزير كدا الفشل ان ينطق بين يديه”.

وقالت المغردة “مي أحمد” متهمة الوزير المسؤولين في الاتحاد المصري بتلقي رشوة: “سيذكرك التاريخ بأنك أفسدت الرياضة المصرية وكنت تُفضل مصلحتك الشخصية على حساب بلدك وأندية بلدك سيشهد التاريخ عليك ولن يترحم عليك أحد إلي مزبلة التاريخ غير مأسوف عليك”.

وكان النادي الأهلي يسعى لأن يصبح أول فريق يحرز اللقب 3 مرات متتالية ويعزز رقمه القياسي إلى 11 لقباً، أما الوداد فتوج باللقب في عام 1992 وكذلك عام 2017 وخسر النهائي في 2011 و2019، وبلغ نصف النهائي في 2016، 2020 و2021.

وقبل المباراة اشتكى الأهلي المصري من تسلم 2500 تذكرة فقط من إجمالي 10 آلاف تذكرة خصصها له الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، وكذلك كان الفريق المصري اعترض على إقامة المباراة في ملعب “محمد الخامس” وطالب بخوضها بملعب محايد لكن محكمة التحكيم رفضت.

“الوداد” المغربي يتوج في نهائي أبطال أفريقيا

ويشار إلى أن “الوداد” المغربي توج في نهائي البطولة عام2017 على أرضه وبين جماهيره بفوزه بهدف على الأهلي، بعدما تعادلا ذهاباً في القاهرة 1-1.

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شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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