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من هو مدير المباحث العامة السعودية الجديد بديل عبدالعزيز الهويريني الخاضع للإقامة الجبرية؟!

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
watanserb.com

وطن – أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الاحد، أمرا ملكيا بتعيين عبدالعزيز بن إبراهيم العيسى مديراً عاماً للمباحث العامة بالمرتبة الممتازة، وهو أول شخصية مدنية تتولى هذا المنصب.

من جانبه، كشف حساب “رجل دولة” في تدوينة له عبر حسابه في موقع التدوين المصغر “تويتر” أن المنصب الذي تولاه أحمد بن عبدالعزيز بن إبراهيم العيسى هو المنصب الذي كان يشغله اللواء عبدالعزيز الهويريني الذي كان يرأس جهاز امن الدولة.

ولفت إلى أن “الهويريني” أُعفي من منصبه ووضع رهن الإقامة الجبرية منذ 6 أشهر.

وما يؤكد حديث حساب “رجل دولة” هو إشارة المستشار الأمني السعودي الدكتور محمد الهدلة لـ”الهويريني” أثناء تعليقه على الامر الملكي بتعيين “العيسى” مديرا عاما للمباحث.

وقال في تغريدة له عبر حسابه في “تويتر” مرفقا بها صور لخبر قديم يؤكد تولي “الهويريني” منصب مدير المباحث العامة :” تحية لهذا الرجل الذي جعل كلمة (الاستخبارات) خالية من الرعب والخوف الذي عُرفت به في عالمنا العربي.”

وضع الهويريني قيد الإقامة الجبرية

وكان حساب “العهد الجديد” قد كشف في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أن السلطات السعودية سحبت جميع صلاحيات رئيس جهاز أمن الدولة في المملكة عبدالعزيز الهويريني، ووضعته تحت الإقامة الجبرية، على حد وصفه.

عبدالعزيز الهويريني

وقال حساب “العهد الجديد” الواسع الانتشار على “تويتر” في تغريدة رصدتها “وطن”: “وضع رئيس جهاز أمن الدولة الفريق أول عبدالعزيز الهويريني تحت الإقامة الإجبارية في منزله. وسحب كافة الصلاحيات منه.”

من هو أحمد بن عبدالعزيز العيسى؟

ويعتبر أحمد عبدالعزيز العيسى أول شخصية مدنية تتولى هذا المنصب الحساس، حيث شغل سابقا منصب المشرف على مشروع “مدينة جدة التاريخية” منذ أغسطس (آب) عام 2018، المملكة العربية السعودية.

وشغل العيسى منصب نائب الرئيس الأول ورئيس تطوير الأعمال في “بنك الرياض” خلال 2014.

كما عمل العيسى كرئيس مجلس الإدارة في “شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية” بين 2015 و2018، بالإضافة إلى أنه كان عضواً في مجلس إدارة “مجموعة صافولا” وعضواً في لجنة المراجعة للمجموعة ذاتها.

وتولى العيسى العديد من المناصب في “البنك السعودي الفرنسي”، منها: المدير الإقليمي للمنطقة الوسطى بين 2012 و 2013، ورئيس إدارة حوكمة الشركات بين 2009 و 2012.

كما عمل المدير التنفيذي الأول لمجموعة إدارة الثروات بين 2007 و 2009، ومساعد مدير الصندوق في دائرة خدمات الاستثمار بين 2006 و 2007، و بين 2005 و 2006.

وإضافة إلى ما سبق، كان العيسى عضواً في مجلس إدارة شركة “بيت الاستثمار العالمي” بين 2015 و 2016، وشركة “السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري” بين 2012 و2013.

المصدروطن - رصد تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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