من هو مدير المباحث العامة السعودية الجديد بديل عبدالعزيز الهويريني الخاضع للإقامة الجبرية؟!

وطن – أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الاحد، أمرا ملكيا بتعيين عبدالعزيز بن إبراهيم العيسى مديراً عاماً للمباحث العامة بالمرتبة الممتازة، وهو أول شخصية مدنية تتولى هذا المنصب.

من جانبه، كشف حساب “رجل دولة” في تدوينة له عبر حسابه في موقع التدوين المصغر “تويتر” أن المنصب الذي تولاه أحمد بن عبدالعزيز بن إبراهيم العيسى هو المنصب الذي كان يشغله اللواء عبدالعزيز الهويريني الذي كان يرأس جهاز امن الدولة.

ولفت إلى أن “الهويريني” أُعفي من منصبه ووضع رهن الإقامة الجبرية منذ 6 أشهر.

أمر ملكي بتعيين أحمد بن عبدالعزيز بن إبراهيم العيسى مديراً عاماً للمباحث العامة. المنصب الذي كان يشغله عبدالعزيز الهويريني. في الواقع الهويريني أُعفي من منصبه ووضع رهن الإقامة الجبرية منذ 6 أشهر. https://t.co/8t3an4UTm0 — رجل دولة (@Stateman_KSA) May 29, 2022

وما يؤكد حديث حساب “رجل دولة” هو إشارة المستشار الأمني السعودي الدكتور محمد الهدلة لـ”الهويريني” أثناء تعليقه على الامر الملكي بتعيين “العيسى” مديرا عاما للمباحث.

وقال في تغريدة له عبر حسابه في “تويتر” مرفقا بها صور لخبر قديم يؤكد تولي “الهويريني” منصب مدير المباحث العامة :” تحية لهذا الرجل الذي جعل كلمة (الاستخبارات) خالية من الرعب والخوف الذي عُرفت به في عالمنا العربي.”

تحية لهذا الرجل الذي جعل كلمة (الاستخبارات) خالية من الرعب والخوف الذي عُرفت به في عالمنا العربي.

#اوامر_ملكية #امن_الدوله pic.twitter.com/sYpfW0tFeO — DR.Mohamad ALHdla (@drmohamadalhdla) May 29, 2022

وضع الهويريني قيد الإقامة الجبرية

وكان حساب “العهد الجديد” قد كشف في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أن السلطات السعودية سحبت جميع صلاحيات رئيس جهاز أمن الدولة في المملكة عبدالعزيز الهويريني، ووضعته تحت الإقامة الجبرية، على حد وصفه.

وقال حساب “العهد الجديد” الواسع الانتشار على “تويتر” في تغريدة رصدتها “وطن”: “وضع رئيس جهاز أمن الدولة الفريق أول عبدالعزيز الهويريني تحت الإقامة الإجبارية في منزله. وسحب كافة الصلاحيات منه.”

وضع رئيس جهاز أمن الدولة الفريق أول عبد العزيز الهويريني تحت الإقامة الإجبارية في منزله، وسحب كافة الصلاحيات منه. — العهد الجديد (@Ahdjadid) November 22, 2021

من هو أحمد بن عبدالعزيز العيسى؟

ويعتبر أحمد عبدالعزيز العيسى أول شخصية مدنية تتولى هذا المنصب الحساس، حيث شغل سابقا منصب المشرف على مشروع “مدينة جدة التاريخية” منذ أغسطس (آب) عام 2018، المملكة العربية السعودية.

وشغل العيسى منصب نائب الرئيس الأول ورئيس تطوير الأعمال في “بنك الرياض” خلال 2014.

كما عمل العيسى كرئيس مجلس الإدارة في “شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية” بين 2015 و2018، بالإضافة إلى أنه كان عضواً في مجلس إدارة “مجموعة صافولا” وعضواً في لجنة المراجعة للمجموعة ذاتها.

وتولى العيسى العديد من المناصب في “البنك السعودي الفرنسي”، منها: المدير الإقليمي للمنطقة الوسطى بين 2012 و 2013، ورئيس إدارة حوكمة الشركات بين 2009 و 2012.

كما عمل المدير التنفيذي الأول لمجموعة إدارة الثروات بين 2007 و 2009، ومساعد مدير الصندوق في دائرة خدمات الاستثمار بين 2006 و 2007، و بين 2005 و 2006.

وإضافة إلى ما سبق، كان العيسى عضواً في مجلس إدارة شركة “بيت الاستثمار العالمي” بين 2015 و 2016، وشركة “السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري” بين 2012 و2013.