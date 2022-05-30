دنيا سمير غانم تنهي حدادها على والديها وتفاجئ الجمهور بهذا الإعلان!

وطن– أعلنت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم، استئناف نشاطها الفني بعد انقضاء عام على وفاة والديها الفنان سمير غانم، والفنانة دلال عبدالعزيز.

“روحي أنا”

وكشفت دنيا سمير غانم أنها ستخوض أولى تجاربها في مسرح الكبار بعنوان “روحي أنا”، حيث قدمت سابقا عدة عروض مسرحية للأطفال فقط.

ويشارك دنيا سمير غانم في المسرحية عدد من النجوم منهم علي ربيع، شيماء سيف، بيومي فؤاد، محمود حافظ وآخرين.

ومسرحية “روحي أنا” من تأليف كريم سامي، و إخراج أوتاكا.

وتعتبر هذه المسرحية، أول عمل لدنيا سمير غانم بعد عام من الحداد على وفاة والديها.

عالم موازي

كما أن لدنيا مسلسل مؤجل من موسم رمضان 2022 بعنوان “عالم موازي”.

ولعبت دنيا لأول مرة دور البطولة المطلقة في فيلم “تسليم أهالي”، الذي لم يتحدد موعد عرضه بشكل نهائي بعدما تم تأجيله لأكثر من مرة لأسباب مختلفة.

ويشارك دنيا البطولة كل من هشام ماجد، ووالدتها الراحلة دلال عبدالعزيز، بيومي فؤاد ولوسي. وهو من تأليف شريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوي.

14 مليون متابع

وفي سياق آخر، احتفلت دنيا بوصول عدد متابعيها على إنستغرام لـ 14 مليون متابع بجلسة تصوير بدت بها في أفضل حالاتها.

View this post on Instagram A post shared by Donia Samir Ghanem (@donia.samir.ghanem)

وعلقت دنيا على الصور : “شكرًا على دعمكم الدائم ليا”.

كما ظهرت في صور أخرى بشكل مختلف تماماً وقد استعادت حيويتها، وكتبت :” إذا كانت أحلامك لا تخيفك ، فهي صغيرة جدًا”.

صورة دنيا سمير غانم ورامي رضوان

وقبل أيام، تصدرت دنيا سمير غانم وزوجها رامي رضوان، التريند بعد انتشار صورتهما يمسكان بأيدي بعض أثناء تواجدهما في جنازة الفنان الراحل سمير صبري.

وهاجم المعلقون دنيا وزوجها رامي رضوان، ورأوا أنه لا يصح بأن يمسك الإعلامي المصري بيد زوجته في هذه المناسبة.

وعلق الإعلامي تامر أمين على الأمر خلال برنامج “أخر النهار”. وقال: ” الدنيا مقلوبة والناس بتقول دول عملوا مصيبة في عزاء الفنان سمير صبري. راجل وزوجته ماسكين أيد بعض ورايحين يأدوا واجب العزاء”.

وأضاف تامر أمين: “الناس عداهم العيب دول في منتهى الوقار والاحترام. وأنا لو معايا مراتي في الشارع أو رايحين عزاء أقل واجب همسك إيديها علشان أحافظ عليها من التدافع والتزاحم”.

وتساءل الإعلامي المصري: “إيه الجريمة اللي عملوها، فيضان من التعليقات والانتقادات لرامي رضوان ودنيا هي أي زيطة وخلاص علشان نعمل ترند”.