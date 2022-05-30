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أغنية راب “الداشر” ضد “ابن سلمان” تجوب شوارع لندن

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
راب الداشر ابن سلمان watanserb.com
راب الداشر.. أغنية عن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد إذاعة أغنية الراب “الداشر” نسبة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان في شوارع العاصمة البريطانية لندن.

ووفقا للفيديو، فقد تم إذاعة الأغنية التي أنتجتها فرقة “مركاز” على شاشة كبيرة محملة على سيارة تقف بجانب أحد الشوارع في لندن.

وبحسب الفيديو، فقد تم ترجمة كلمات الأغنية إلى اللغة الإنجليزية حتى يعرف المواطنون البريطانيون ما تعنيه.

وتقول كلمات الأغنية التي نشرها “مركاز” عبر قناته الرسمية على “يوتيوب”: “جن جنون الدب الداشر.. شوه سمعتنا الدولية.. جانا مثل الثور الهايج من يطرح ثور الدرعية؟”.

وتضيف الأغنية: “هذا نمرود المتمرد كل أفعاله شيطانية..أبو منشار الصهيوني ودانا لا رحم حيا”.

وتابعت: “أبو منشار المتمرد هو وأعوانه حرامية..أما سلمان المتواطي مثله مثل المزهرية”.

وأردفت: “لا هو حي لا هو ميت يلعب به ورع العجلية…قوموا قومة رجل واحد..ثوروا في وجه الرجعية”.

وزادت الاغنية بالقول متحدثة عما فعله “ابن سلمان” في اليمن قائلة: “ورطنا في حرب الحوثي صارت حرب تدميرية..من يثق بدليم الفاجر قايد حزب الدرباوية”.

وتابعت: “نبرأ لله نبرأ لله من تطبيل الوطنجية..نبرأ لله نبرأ لله نبرأ منكم يا جامية، نرضى بحكم الدب الداشر لا والله ما له شرعية.

وواصلت: “هزتنا ذبحة خاشقجي وصمة عار تاريخية، يا مدور جثة خاشقجي ذابت في نارمغلية..من ينصر بنت مظلومة في سجن الحاير مرمية”.

واختتمت بالقول: “قدوتنا الحامد عبدالله فارس حلم الدستورية”.

لماذا سمي محمد بن سلمان بـ “الدب الداشر”؟!

يشار إلى أن القرارات السياسية المثيرة للجدل التي اتخذها محمد بن سلمان منذ صعوده، بداية من تغيير نظام الحكم داخل الأسرة الملكية، ثمّ إعلان الحرب ضد الحوثيين في اليمن، وتلاه تصدّره لحملة مقاطعة قطر، ثمَّ احتجاز الكثير من الأمراء ورجال الأعمال في فندق ريتز كارلتون، ممّا أثار جدلاً واسعاً في السعودية والشرق الأوسط، إذ لجأ الكثير من معارضي سياسته إلى إطلاق لقب “الدُّب الدَّاشِر”، أي الدُّب الذي يتصرَّف على هواه، والأهوج كوصمة على القرارات السياسية التي يتبنّاها.

هذا اللقب أضحى هو المُستخدَم ضدّ بن سلمان أيضاً داخل الأسرة الملكية في السعودية إلى جانب لقب “ولد العجمية”، بحسب تغريدة للمغرّد السعودي الشهير المعروف باسم “مجتهد” في مارس 2017.

أمَّا القتل المريع للصحفي والسياسي السعودي، جمال خاشقجي، بداية أكتوبر عام 2018، فقد أضاف إلى بن سلمان – المشتبه الأبرز بالوقوف خلف هذه الجريمة- لقباً جديداً، وهو “أبو منشار”، في إشارة إلى طريقة القتل التي واجهها الصحفي، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام بأنه تم تقطيع عظامه باستخدام منشار.

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سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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