أفضل 5 أماكن للسفر بـ 1000 دولار فقط (صور)

وطن – مع بداية تعافي قطاع السياحة والنقل الجوي من كورونا وزادت رغبة الناس في الخروج والسفر، نشر موقع “gobankingrates “الأمريكي قائمة من الأماكن يمكن السفر إليها بميزانية قدرها 1000 دولار.

حديقة جوشوا تري الوطنية، كاليفورنيا

قال هيث هاميت، الرئيس التنفيذي لشركة VacationRenter، إنه بميزانية قدرها 1000 دولار، يمكن العثور على بعض المواقع الرائعة في حديقة جوشوا تري الوطنية، التي تقع في جنوب شرق ولاية كاليفورنيا.

يمكن استئجار على سبيل المثال عربة سكن متنقلة مقابل 99 دولارًا في الليلة. أو يمكن صيد الأسماك بـ10 دولارات فقط للبالغين و 5 دولارات للأطفال دون سن 12 عامًا. ولكن يجب إحضار صنارات بسبب قيود كورونا.

ولتوفير المزيد من المال، اقترح هاميت إعداد وجبات طعام على نار المخيم. وبالنسبة لأولئك الذين لديهم نقود أكثر، يمكنهم زيارة مقهى Crossroads الموجود هناك.

مدينة برانسون في ولاية ميزوري

هذه المدينة هي إحدى أفضل 5 أماكن للسفر بـ 1000 دولار، فإذا كنت تأمل أن تتضمن إجازتك الكثير من الحفلات الموسيقية والرقص. فإن مدينة برانسون هي المكان المناسب.

تعتبر واحدة من الوجهات الرئيسية للموسيقى الحية.

بالي

إذا كنت مهتمًا بقضاء إجازة خارج بلادك فإن أليكا بارنسلي، مدونة السفر في Alika in Wanderlust، توصي ببالي.

حيث قالت “بالي واحدة من أرخص الجزر في العالم بأسره. فهي ليست رخيصة، بل إنها أيضًا وجهة جميلة بها الكثير من الأشياء للقيام بها ورؤيتها بميزانية محدودة.”

كما قالت بارنسلي إنه يمكنك العثور على نزل يقدر حوالي 8 دولارات إلى 15 دولارًا في الليلة. بينما تبلغ تكلفة الفنادق حوالي 20 دولارًا في الليلة وما فوق. سيكلفك تناول طعام الشارع ما بين 2 إلى 4 دولارات لكل وجبة.

كما أن خيارات النقل فعالة من حيث التكلفة أيضًا، حيث يمكنك استئجار دراجة للتجول في بالي مقابل حوالي 3 دولارات إلى 5 دولارات في اليوم، أو يمكنك الحصول على GoJek (مثل Uber) مقابل حوالي 1 دولار إلى 5 دولارات لكل رحلة، اعتمادًا على المسافة.

الأرجنتين

قال كارلوس غرايدر، من موقع A Brother Abroad، إن الأرجنتين هي وجهة مثالية إذا ما أراد المرء السفر بميزانية قدرها 1000 دولار.

كما أوضح غرايدر أنه بميزانية محدودة، سيكلفك فندق جيد حوالي 30 دولارًا في الليلة، بينما سيكلف نزل ما يقرب من 15 دولارًا.

تبلغ تكلفة الوجبات حوالي 10 دولارات، وتبلغ تكلفة تذكرة الحافلة بين بوينس آيرس وميندوزا حوالي 30 دولارًا.

هناك أيضًا حافلات غير مكلفة إذا ما أراد المرء القيام برحلات طويلة لزيارة المعالم البارزة في إجوازو وميندوزا وسان كارلوس دي باريلوش وإل تشالتين على حافة منتزه لوس جلاسياريس الوطني.

رحلة بحرية

يمكن أن يكون القيام برحلة بحرية وسيلة ممتازة للسفر بتكلفة أقل.

مع عودة خطوط الرحلات البحرية إلى وضعها الطبيعي، تتراجع حدود السعة على متن الطائرة، وفقًا لكولين مكدانيل، رئيسة تحرير مجلة Cruise Critic

كما أضافت مكدانيل أن القيام برحلة بحرية يعد خيارًا مناسبًا من حيث التكلفة هذا الصيف.

في منطقة البحر الكاريبي، على سبيل المثال، قالت ماكدانيال إن متوسط أجرة رحلة بحرية لمدة خمس ليالٍ يبدأ من أقل من 500 دولار للفرد في ذروة الرحلات البحرية في شهر يوليو.

وإذا ما أردت القيام برحلة في أغسطس، سينخفض السعر أكثر إلى حوالي 325 دولارًا للشخص الواحد.