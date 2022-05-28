محمد بن زايد يزور قبر أخيه الشيخ خليفة ويرفع أكف الضراعة داعيا له

وطن- أوضح مقطع فيديو متداول قيام حاكم أبوظبي ورئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، بزيارة حديثة لقبر أخيه الرئيس الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

ويشار إلى أن الشيخ خليفة تم إعلان وفاته رسميا في الإمارات منتصف مايو الجاري، بينما تحدثت تقارير عن وفاته قبل ذلك التاريخ والتكتم على الخبر لحين ترتيب أمور الحكم من قبل محمد بن زايد.

رئيس الدولة الشيخ #محمد_بن_زايد آل نهيان يزور قبر اخيه الشيخ #خليفة_بن_زايد آل نهيان رحمه الله .. pic.twitter.com/U503ANba5k — قروب الدرعي (@aldarei_group) May 27, 2022

الفيديو الذي راج بين النشطاء ورصدته (وطن)، أظهر رئيس الإمارات وهو يقف على قبر الشيخ خليفة ورفقته عدد من أبنائه ومسؤولين.

وكان ابن زايد يرتدي الزي الإماراتي الرسمي، ويرفع أكف الضراعة إلى الله يدعو لأخيه الرئيس الإماراتي الراحل.

وقوبل الفيديو الخاص بمحمد بن زايد، بتفاعل كبير من قبل النشطاء الذين أشاد بعضهم بمواقف ابن زايد، بينما هاجمه آخرون مستذكرين دوره في مرض الشيخ خليفة وإقعاده، كما زعمتن تقارير سابقة.

ويتهم محمد بن زايد، بدور مشبوه في مرض شقيقه الراحل خليفة الذي تعرض لسكتة دماغية في العام 2014، ابتعد بعدها عن المشهد العام تماما وبات ظهوره نادرا وفي المناسبات فقط.

وزعمت تقارير آنذاك أن شقيقه محمد بن زايد، الذي كان ولي عهد أبوظبي وقتها، هو من أوصل أخيه الرئيس لهذه الحالة بمساعدة محمد دحلان، القيادي الفلسطيني الهارب ومستشار ابن زايد منذ سنوات.

ويقال إن دحلان استخدم نفس المادة التي اغتال بها الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، في إصابة الشيخ خليفة بالسكتة الدماغية التي تعرض لها وهي سم ” البولونيوم”.

محمد بن خليفة بن زايد يزور قبر والده

ويشار إلى أن قبل أيام ظهر الشيخ محمد بن خليفة بن زايد، نجل رئيس الإمارات الراحل، عند قبر والده ولاقت صورته تفاعلا كبيرا بين الإماراتيين.

الشيخ محمد بن خليفه بن زايـد آل نهــيان حفظه الله ورعاه يقرأ الفاتحة على روح والده الشيخ خليفة رحمه الله تعالى 🤲 pic.twitter.com/KAKKqc3Vd5 — نبيل آل علي 🇦🇪 (@Nabeelalali1976) May 20, 2022

الصورة التي انتشرت بين النشطاء الإماراتيين بتويتر، أظهرت محمد بن خليفة بن زايد، عند قبر والده خليفة وهو يدعو له بالرحمة.

وكان نجل خليفة بن زايد، يقف حافيا أمام قبر والده، حيث رفع أكف الضراعة إلى الله يدعو له بالرحمة والمغفرة ويقرأ القرآن على روحه.

وأعلنت الإمارات، الجمعة 13 مايو، وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

(وطن) أول صحيفة نشرت خبر وفاته الشيخ خليفة

جدير بالذكر أن (وطن) كانت أول صحيفة تنشر خبر وفاة الشيخ زايد، قبل إعلان الخبر رسميا.

حيث أمدتنا مصادر داخلية مطلعة بالخبر وقتها، مشيرة إلى أنه تم التكتم عليه من قبل الشيخ محمد بن زايد، لحين ترتيب أمور بيت الحكم.