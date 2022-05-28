السبت, مايو 28, 2022
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محمد بن زايد يزور قبر أخيه الشيخ خليفة ويرفع أكف الضراعة داعيا له

باسل النجار
كتب باسل النجار
زيارة محمد بن زايد قبر أخيه watanserb.com
زيارة محمد بن زايد قبر أخيه

وطن- أوضح مقطع فيديو متداول قيام حاكم أبوظبي ورئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، بزيارة حديثة لقبر أخيه الرئيس الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

ويشار إلى أن الشيخ خليفة تم إعلان وفاته رسميا في الإمارات منتصف مايو الجاري، بينما تحدثت تقارير عن وفاته قبل ذلك التاريخ والتكتم على الخبر لحين ترتيب أمور الحكم من قبل محمد بن زايد.

الفيديو الذي راج بين النشطاء ورصدته (وطن)، أظهر رئيس الإمارات وهو يقف على قبر الشيخ خليفة ورفقته عدد من أبنائه ومسؤولين.

وفاة خليفة بن زايد .. هكذا غرّد محمد بن زايد بعدما أقعد شقيقه لسنوات بحقنة مشبوهة

وكان ابن زايد يرتدي الزي الإماراتي الرسمي، ويرفع أكف الضراعة إلى الله يدعو لأخيه الرئيس الإماراتي الراحل.

وقوبل الفيديو الخاص بمحمد بن زايد، بتفاعل كبير من قبل النشطاء الذين أشاد بعضهم بمواقف ابن زايد، بينما هاجمه آخرون مستذكرين دوره في مرض الشيخ خليفة وإقعاده، كما زعمتن تقارير سابقة.

ويتهم محمد بن زايد، بدور مشبوه في مرض شقيقه الراحل خليفة الذي تعرض لسكتة دماغية في العام 2014، ابتعد بعدها عن المشهد العام تماما وبات ظهوره نادرا وفي المناسبات فقط.

وزعمت تقارير آنذاك أن شقيقه محمد بن زايد، الذي كان ولي عهد أبوظبي وقتها، هو من أوصل أخيه الرئيس لهذه الحالة بمساعدة محمد دحلان، القيادي الفلسطيني الهارب ومستشار ابن زايد منذ سنوات.

ويقال إن دحلان استخدم نفس المادة التي اغتال بها الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، في إصابة الشيخ خليفة بالسكتة الدماغية التي تعرض لها وهي سم ” البولونيوم”.

محمد بن خليفة بن زايد يزور قبر والده

ويشار إلى أن قبل أيام ظهر الشيخ محمد بن خليفة بن زايد، نجل رئيس الإمارات الراحل، عند قبر والده ولاقت صورته تفاعلا كبيرا بين الإماراتيين.

الصورة التي انتشرت بين النشطاء الإماراتيين بتويتر، أظهرت محمد بن خليفة بن زايد، عند قبر والده خليفة وهو يدعو له بالرحمة.

وكان نجل خليفة بن زايد، يقف حافيا أمام قبر والده، حيث رفع أكف الضراعة إلى الله يدعو له بالرحمة والمغفرة ويقرأ القرآن على روحه.

وأعلنت الإمارات، الجمعة 13 مايو، وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

(وطن) أول صحيفة نشرت خبر وفاته الشيخ خليفة

جدير بالذكر أن (وطن) كانت أول صحيفة تنشر خبر وفاة الشيخ زايد، قبل إعلان الخبر رسميا.

حيث أمدتنا مصادر داخلية مطلعة بالخبر وقتها، مشيرة إلى أنه تم التكتم عليه من قبل الشيخ محمد بن زايد، لحين ترتيب أمور بيت الحكم.

الإمارات تعلن رسمياً وفاة الشيخ خليفة بن زايد بعد نشر “وطن” الخبر منذ أيّام

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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