ربط الإلحاد وسب الذات الإلهية برؤية “ابن سلمان” 2030 تثير غضب الأمير “ابن مساعد”

وطن – شهد موقع التدوين المصغر “تويتر” سجالا حادا بين الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد، والسياسي اليمني الملحد علي البخيتي، بسبب ربط الأخير الإلحاد وسب الذات الإلهية برؤية ولي العهد محمد بن سلمان2030.

بدأ السجال بتغريدة للأمير “ابن مساعد” أشار فيها لـ”البخيتي” دون أن يذكره عقب ما تسبب به من جدل خلال زيارته الأخيرة للمملكة التي غادرها منذ يومين، قائلا:” في الغرب إن شكّكت في المحرقة النازية لليهود أو حتى قلّلت من رقم الضحايا لا يعتبر هذا حرية رأي وانما جناية تحاكم عليها وفق القانون.”

وأضاف قائلا مشيرا لزيارة “البخيتي” للمملكة وإعلانه إلحاده علانية فيها:” لذلك .. أن يجاهر أحد بإلحاده في السعودية ويسيء للذات الإلهية – جل الله وتعالى- فهذا ليس بحرية رأي وانما أمر حقير وسافل يستحق العقوبة والمحاسبة”.

في الغرب إن شكّكت في المحرقة النازية لليهود أو حتى قلّلت من رقم الضحايا لا يعتبر هذا حرية رأي وانما جناية تحاكم عليها وفق القانون..

لذلك .. أن يجاهر أحد بإلحاده في السعودية ويسيء للذات الإلهية – جل الله وتعالى- فهذا ليس بحرية رأي وانما أمر حقير وسافل يستحق العقوبة والمحاسبة — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز🇸🇦 (@abdulrahman) May 27, 2022

من جانبه، رد “البخيتي” على “ابن مساعد” قائلا: “المقارنة خاطئة أخي عبدالرحمن، قانون انكار المحرقة الهدف منه مواجهة النازية، وله ظروفه الخاصة، أما الإلحاد واللادينية فحق من حقوق الإنسان الجهر بها، ويتسق مع #رؤية_السعودية_2030 في تقبل الثقافات والأديان المختلفة، واقدر فهمك الشخصي لكنه لا يمثل الجهات الرسمية التي ما كانتلتسمح لشخص “حقير” و “سافل” و “يستحق العقوبة” أن يغادر #المملكة دون حساب، ولا أتصور أنك تعارض حكومتك في توجهاتها ولا في تقبلها للمختلف ثقافيًا ودينيًا وفقًا لما قاله الأمير #محمد_بن_سلمان ومركز #إعتدال ، وأنا لم أسيء للذات، فأنا لاديني أنكر وجود إله الأديان من الأساس”.

المقارنة خاطئة أخي عبدالرحمن، قانون انكار المحرقة الهدف منه مواجهة النازية، وله ظروفه الخاصة، أما الإلحاد واللادينية فحق من حقوق الإنسان الجهر بها، ويتسق مع #رؤية_السعودية_2030 في تقبل الثقافات والأديان المختلفة، واقدر فهمك الشخصي لكنه لا يمثل الجهات الرسمية التي ما كانت … 1️⃣👇 https://t.co/Hqj4zx4uEZ — علي البخيتي (@Ali_Albukhaiti) May 28, 2022

وأضاف قائلا: “ومن ينكر شيء يستحيل عليه الإساءة له، وقد أنكر وجوده المفكر السعودي #عبدالله_القصيمي وقال عنه: “الله، هو ذلك الصنم الذي رفعه البشر الى السماء ليكون بعيدا عن سندان العقل ومطرقة الواقع”، ولمعلوماتك، القصيمي كانت تنفق عليه الحكومة السعودية والملك فيصل شخصيًا توسط له عند عبدالناصر”.

ومن ينكر شيء يستحيل عليه الإساءة له، وقد أنكر وجوده المفكر السعودي #عبدالله_القصيمي

وقال عنه: "الله، هو ذلك الصنم الذي رفعه البشر الى السماء ليكون بعيدا عن سندان العقل ومطرقة الواقع"، ولمعلوماتك، القصيمي كانت تنفق عليه الحكومة السعودية والملك فيصل شخصيًا توسط له عند عبدالناصر.3️⃣ — علي البخيتي (@Ali_Albukhaiti) May 28, 2022

وعبر عن غضبه مما تحدث به الأمير “ابن مساعد” بالقول: “ولم أكن أتصور صدور كلمات مثل “حقير” “سافل” من أديب وشاعر مرهف مثلك، ومع ذلك أدعوك لتشاركنا مساحة للنقاش معك، فإن كنا على ضلال فقد يهدينا الله على يديك، دون الحاجة لاستخدام تلك العبارات التي لا تليق بكم، فأنت مثل أعلى للكثير من الشباب السعودي فهل تقبل أن يقلدوا خطابك مع المختلف؟”.

ولم أكن أتصور صدور كلمات مثل "حقير" "سافل" من أديب وشاعر مرهف مثلك، ومع ذلك أدعوك لتشاركنا مساحة للنقاش معك، فإن كنا على ضلال فقد يهدينا الله على يديك، دون الحاجة لاستخدام تلك العبارات التي لا تليق بكم، فأنت مثل أعلى للكثير من الشباب السعودي فهل تقبل أن يقلدوا خطابك مع المختلف؟4️⃣ — علي البخيتي (@Ali_Albukhaiti) May 28, 2022

رد “البخيتي” الطويل، أجبر “ابن مساعد” للرد عليه بالقول: “هل سمّيتك؟! قلت أن المجاهرة بالإلحاد والإساءة للذات الإلهية أمر حقير وسافل وأنت تقول لم تسىء للذات الإلهية فلماذا اعتبرت الأمر يعنيك ؟! نتقبل الآخر المختلف ثقافة ودينًا..ولا نتقبل رأي حقير سافل يجاهر بسب الله ويسخر وينتقص منه ويؤذي من آمن به فلا تلصق هذا برؤية السعودية بهتانًا”.

هل سمّيتك؟! قلت أن المجاهرة بالإلحاد والإساءة للذات الإلهية أمر حقير وسافل وأنت تقول لم تسىء للذات الإلهية فلماذا اعتبرت الأمر يعنيك ؟! نتقبل الآخر المختلف ثقافة ودينًا..ولا نتقبل رأي حقير سافل يجاهر بسب الله ويسخر وينتقص منه ويؤذي من آمن به فلا تلصق هذا برؤية السعودية بهتانًا — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز🇸🇦 (@abdulrahman) May 28, 2022

وعاد “ابن مساعد” بنشر مقطع فيديو لتصريحات سابقة لولي العهد محمد بن سلمان تعكس وجهة نظره التي زعم فيها التزام المملكة بالنصوص الشرعية الواضحة، قائلا:”هذا حديث عراب رؤيتنا الملهم والفخر والذخر سيدي ولي العهد. نحن الأدرى برؤيتنا والأحق بالحديث عنها فلا يتنطع علينا أحد ويلصق بها لهوىً في نفسه ماليس فيها.. رؤية سيدي ولي العهد رؤية واضحة الهدف والمقصد تهدف الى رفعة شأن السعودية وشعبها وفق قيمها الإسلامية الأصيلة بلا غلو ولا تطرف”.

هذا حديث عراب رؤيتنا الملهم والفخر والذخر سيدي ولي العهد.

نحن الأدرى برؤيتنا والأحق بالحديث عنها فلا يتنطع علينا أحد ويلصق بها لهوىً في نفسه ماليس فيها..

رؤية سيدي ولي العهد رؤية واضحة الهدف والمقصد تهدف الى رفعة شأن السعودية وشعبها وفق قيمها الإسلامية الأصيلة بلا غلو ولا تطرف pic.twitter.com/dvg2WFEsdF — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز🇸🇦 (@abdulrahman) May 28, 2022

وكانت زيارة الملحد علي البخيتي للمملكة خلال الأيام الماضية قد اثارت موجة من الغضب في صفوف المغردين الذين استنكروا قدومه للمملكة، خاصة انه أعلن من جدة انه على استعداد للانقلاب على السعودية ألف مرة.

وسبق أن شن “البخيتي” هجوما عنيفا على “آل سعود” واصفا إياهم بأنهم ورم سرطاني أصاب الأمة العربية والإسلامية ويمولون الفتن ويرفضون الديمقراطية.

#علي_البخيتي_يسيء_للقيادة_والوطن

الزيدي المرتد يبي يكحلها عماها

يعتذر انه يشتم السعودية ويهددها يوم كانت ترعى الصحوة

يعني إما تمشي السعودية على مزاجه او يشتمها ويهددها

ثم ما علاقة معاملة اليمنيين بالصحوة

مع انها اكرم معاملة يمكن ان تنالها جالية يمنية يساوي عددها شعبا كاملا pic.twitter.com/exxoPhU7gm — أحمد التويجري (@Abw_65) May 16, 2022

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