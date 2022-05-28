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ربط الإلحاد وسب الذات الإلهية برؤية “ابن سلمان” 2030 تثير غضب الأمير “ابن مساعد”

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
ابن مساعد البخيتي watanserb.com
الملحد اليمني علي البخيتي - الأمير السعودي عبدالرحمن ابن مساعد

وطن – شهد موقع التدوين المصغر “تويتر” سجالا حادا بين الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد، والسياسي اليمني الملحد علي البخيتي، بسبب ربط الأخير الإلحاد وسب الذات الإلهية برؤية ولي العهد محمد بن سلمان2030.

بدأ السجال بتغريدة للأمير “ابن مساعد” أشار فيها لـ”البخيتي” دون أن يذكره عقب ما تسبب به من جدل خلال زيارته الأخيرة للمملكة التي غادرها منذ يومين، قائلا:” في الغرب إن شكّكت في المحرقة النازية لليهود أو حتى قلّلت من رقم الضحايا لا يعتبر هذا حرية رأي وانما جناية تحاكم عليها وفق القانون.”

وأضاف قائلا مشيرا لزيارة “البخيتي” للمملكة وإعلانه إلحاده علانية فيها:” لذلك .. أن يجاهر أحد بإلحاده في السعودية ويسيء للذات الإلهية – جل الله وتعالى- فهذا ليس بحرية رأي وانما أمر حقير وسافل يستحق العقوبة والمحاسبة”.

من جانبه، رد “البخيتي” على “ابن مساعد” قائلا: “المقارنة خاطئة أخي عبدالرحمن، قانون انكار المحرقة الهدف منه مواجهة النازية، وله ظروفه الخاصة، أما الإلحاد واللادينية فحق من حقوق الإنسان الجهر بها، ويتسق مع #رؤية_السعودية_2030 في تقبل الثقافات والأديان المختلفة، واقدر فهمك الشخصي لكنه لا يمثل الجهات الرسمية التي ما كانتلتسمح لشخص “حقير” و “سافل” و “يستحق العقوبة” أن يغادر #المملكة دون حساب، ولا أتصور أنك تعارض حكومتك في توجهاتها ولا في تقبلها للمختلف ثقافيًا ودينيًا وفقًا لما قاله الأمير #محمد_بن_سلمان ومركز #إعتدال ، وأنا لم أسيء للذات، فأنا لاديني أنكر وجود إله الأديان من الأساس”.

وأضاف قائلا: “ومن ينكر شيء يستحيل عليه الإساءة له، وقد أنكر وجوده المفكر السعودي #عبدالله_القصيمي وقال عنه: “الله، هو ذلك الصنم الذي رفعه البشر الى السماء ليكون بعيدا عن سندان العقل ومطرقة الواقع”، ولمعلوماتك، القصيمي كانت تنفق عليه الحكومة السعودية والملك فيصل شخصيًا توسط له عند عبدالناصر”.

وعبر عن غضبه مما تحدث به الأمير “ابن مساعد” بالقول: “ولم أكن أتصور صدور كلمات مثل “حقير” “سافل” من أديب وشاعر مرهف مثلك، ومع ذلك أدعوك لتشاركنا مساحة للنقاش معك، فإن كنا على ضلال فقد يهدينا الله على يديك، دون الحاجة لاستخدام تلك العبارات التي لا تليق بكم، فأنت مثل أعلى للكثير من الشباب السعودي فهل تقبل أن يقلدوا خطابك مع المختلف؟”.

رد “البخيتي” الطويل، أجبر “ابن مساعد” للرد عليه بالقول: “هل سمّيتك؟! قلت أن المجاهرة بالإلحاد والإساءة للذات الإلهية أمر حقير وسافل وأنت تقول لم تسىء للذات الإلهية فلماذا اعتبرت الأمر يعنيك ؟! نتقبل الآخر المختلف ثقافة ودينًا..ولا نتقبل رأي حقير سافل يجاهر بسب الله ويسخر وينتقص منه ويؤذي من آمن به فلا تلصق هذا برؤية السعودية بهتانًا”.

وعاد “ابن مساعد” بنشر مقطع فيديو لتصريحات سابقة لولي العهد محمد بن سلمان تعكس وجهة نظره التي زعم فيها التزام المملكة بالنصوص الشرعية الواضحة، قائلا:”هذا حديث عراب رؤيتنا الملهم والفخر والذخر سيدي ولي العهد. نحن الأدرى برؤيتنا والأحق بالحديث عنها فلا يتنطع علينا أحد ويلصق بها لهوىً في نفسه ماليس فيها.. رؤية سيدي ولي العهد رؤية واضحة الهدف والمقصد تهدف الى رفعة شأن السعودية وشعبها وفق قيمها الإسلامية الأصيلة بلا غلو ولا تطرف”.

وكانت زيارة الملحد علي البخيتي للمملكة خلال الأيام الماضية قد اثارت موجة من الغضب في صفوف المغردين الذين استنكروا قدومه للمملكة، خاصة انه أعلن من جدة انه على استعداد للانقلاب على السعودية ألف مرة.

وسبق أن شن “البخيتي” هجوما عنيفا على “آل سعود” واصفا إياهم بأنهم ورم سرطاني أصاب الأمة العربية والإسلامية ويمولون الفتن ويرفضون الديمقراطية.

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سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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