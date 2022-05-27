تهور رئيس نادي بلغاري يتسبب في هبوط فريقه إلى الدرجة الثانية (فيديو)

وطن – تسبب تصرف غريب من قبل رئيس نادي تسارسكو سيلو البلغاري المتهور، في هبوطه فريقه من الدوري البلغاري الممتاز لكرة القدم، بعد إهداره ركلة جزاء في الوقت القاتل على نهاية المباراة.

وشهدت اللحظات الأخيرة على نهاية مباراة لوكوموتيف صوفيا أمام تسارسكو سيلو، حالة من الفوضى داخل أرضية الملعب، بعد احتساب حكم المباراة ركلة جزاء للفريق الأخير.

تصرف رئيس نادي تسارسكو سيلو المتهور

وبعد تمكن فريق تسارسكو سيلو الحصول على ركلة جزاء في الدقائق القاتلة على نهاية المباراة أمام نظيره لوكوموتيف صوفيا، وهي بمثابة ركلة الأمل للبقاء في منافسات دوري الدرجة الممتاز وعدم هبوط الفريق للدرجة الثانية.

FIN DEL TSARSKO SELO🇧🇬 con un gran escándalo. El club jugó su último partido y dejará de existir. En el último penalti Yaffa quiso marcar él, aunque a él no le tocaba. Entonces salió el presidente, Stoyle Manolov, y lo echó de la cancha. pic.twitter.com/drUqk1P6kc — Fútbol Búlgaro 🇧🇬 (@futbolbulgaro) May 22, 2022

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لكن الأمور حصلت عكس ذلك، بعد نشوب خلاف بين لاعب تسارسكو سيلو( يوسوفا يافا)، الذي أمسك الكرة وأصر على تنفيذها بنفسه، وفي ذات الوقت كان زميله مارتن كافدانسكي يطلب منه الكرة من أجل القيام بهذا الدور.

ستظل آخر مباراة للاعب الجامبي #يوسوفا يافا (25 عاماً) عالقة بذهنه طوال حياته كونها الأسوأ في مشواره حتى الآن حيث تعرض للضرب من مالك نادي "تسارسكو سيلو" أحد فرق دوري الدرجة الأولى والذي هبط للدرجة الثانية بعد التعادل 1-1 مع لوكوموتيف صوفيا pic.twitter.com/jpP8bZQPKD — الاتحاد الرياضي (@alittihadSport) May 25, 2022

كما وأثناء نشوب الخلاف بين اللاعبين على تسديد ركلة الجزاء في الدقائق القاتلة، دخل رئيس تسارسكو سيلو البغاري ” ستوين مانولوف” أرضية ملعب المباراة، ليعقد المسألة. بعد قيامه بمنع اللاعب يافا من تنفيذ ركلة الجزاء، وأمر زميله كافدانسكي للقيام بتنفيذها.

إهدار ركلة الجزاء

ولم يكتفي رئيس النادي البلغاري “مانولوف”، فقط من منع اللاعب يافا من تنفيذ ركلة الجزاء في الوقت القاتل، بل قام بتوبيخه أمام اللاعب والجماهير الحاضرة للمباراة، بالإضافة إلى اقتياده إلى خارج أرضية الملعب.

ولكن الغريب من الأمر، هو إهدار اللاعب مارتن كافدانسكي ركلة جزاء، للبقاء في الدوري الممتاز. ليهبط بذلك فريق تسارسكو سيلو البلغاري إلى دوري الدرجة الممتازة مع ختام منافسات الموسم الحالي.

مالك نادي #تسارسكو_سيلو البلغاري يتسبب في هبوطه لدوري الدرجة الثانية، فماذا فعل؟#العربية_رياضة pic.twitter.com/8sBvHBEm8y — العربية رياضة (@AlArabiya_spt) May 22, 2022

وسقط فريق تسارسكو سيلو في فخ التعادل الإيجابي الذي لم يخدمه في البقاء في دوري الدرجة الممتازة، أما منافسه لوكوموتيف صوفيا بهدف لكليهما. بعد هدف الفوز في المباراة. من ركلة الجزاء المهدرة بتصرف غريب من اللاعبين وبتهور رئيس النادي.

وجاء فريق تسارسكو سيلو في أدنى جدول ترتيب الدوري البلغاري. برصيد 26 نقطة، كما وآتى لوكوموتيف صوفيا في صدارة الترتيب برصيد 34 نقطة.

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