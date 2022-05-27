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رياضة

تهور رئيس نادي بلغاري يتسبب في هبوط فريقه إلى الدرجة الثانية (فيديو)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
تهور مالك نادي بلغاري يهبط فريقه إلى دوري الدرجة الثانية watanserb.com
تهور مالك نادي بلغاري يهبط فريقه إلى دوري الدرجة الثانية

وطن – تسبب تصرف غريب من قبل رئيس نادي تسارسكو سيلو البلغاري المتهور، في هبوطه فريقه من الدوري البلغاري الممتاز لكرة القدم، بعد إهداره ركلة جزاء في الوقت القاتل على نهاية المباراة.

وشهدت اللحظات الأخيرة على نهاية مباراة لوكوموتيف صوفيا أمام تسارسكو سيلو، حالة من الفوضى داخل أرضية الملعب، بعد احتساب حكم المباراة ركلة جزاء للفريق الأخير.

تصرف رئيس نادي تسارسكو سيلو المتهور

وبعد تمكن فريق تسارسكو سيلو الحصول على ركلة جزاء في الدقائق القاتلة على نهاية المباراة أمام نظيره لوكوموتيف صوفيا، وهي بمثابة ركلة الأمل للبقاء في منافسات دوري الدرجة الممتاز وعدم هبوط الفريق للدرجة الثانية.

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لكن الأمور حصلت عكس ذلك، بعد نشوب خلاف بين لاعب تسارسكو سيلو( يوسوفا يافا)، الذي أمسك الكرة وأصر على تنفيذها بنفسه، وفي ذات الوقت كان زميله مارتن كافدانسكي يطلب منه الكرة من أجل القيام بهذا الدور.

كما وأثناء نشوب الخلاف بين اللاعبين على تسديد ركلة الجزاء في الدقائق القاتلة، دخل رئيس تسارسكو سيلو البغاري ” ستوين مانولوف” أرضية ملعب المباراة، ليعقد المسألة. بعد قيامه بمنع اللاعب يافا من تنفيذ ركلة الجزاء، وأمر زميله كافدانسكي للقيام بتنفيذها.

إهدار ركلة الجزاء

ولم يكتفي رئيس النادي البلغاري “مانولوف”، فقط من منع اللاعب يافا من تنفيذ ركلة الجزاء في الوقت القاتل، بل قام بتوبيخه أمام اللاعب والجماهير الحاضرة للمباراة، بالإضافة إلى اقتياده إلى خارج أرضية الملعب.

ولكن الغريب من الأمر، هو إهدار اللاعب مارتن كافدانسكي ركلة جزاء، للبقاء في الدوري الممتاز. ليهبط بذلك فريق تسارسكو سيلو البلغاري إلى دوري الدرجة الممتازة مع ختام منافسات الموسم الحالي.

وسقط فريق تسارسكو سيلو في فخ التعادل الإيجابي الذي لم يخدمه في البقاء في دوري الدرجة الممتازة، أما منافسه لوكوموتيف صوفيا بهدف لكليهما. بعد هدف الفوز في المباراة. من ركلة الجزاء المهدرة بتصرف غريب من اللاعبين وبتهور رئيس النادي.

وجاء فريق تسارسكو سيلو في أدنى جدول ترتيب الدوري البلغاري. برصيد 26 نقطة، كما وآتى لوكوموتيف صوفيا في صدارة الترتيب برصيد 34 نقطة.

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المصدروطن + روسيا اليوم
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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