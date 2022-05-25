مفاجأة غير متوقعة لقس أمريكي أثناء حديثه عن الزنا: ” كان عمري 16 حين فقد عذريتي على أرض مكتبك” (فيديو)

وطن– انتشر فيديو لسيدة أمريكية تتهم علناً قساً من ولاية إنديانا في أمريكا، باغتصابها حين كانت تبلغ من العمر 16 عاماً، بعدما كان يتحدث لرعيته عن ارتكاب الزنا.

اغتصاب في سن الـ16

ويظهر بالفيديو الذي تم نشره على منصة Reddit الإخبارية، ونشرته صحيفة “ديلي ميل”، لحظة استقالة القس البالغ من العمر 65 عاماً من منصبه. وذلك بعدما اعترف أنه كان على علاقة بفتاة تبلغ من العمر 16 عامًا أمام أتباعه بالكامل.

وتنحى القس جون لوي الثاني عن الكنيسة المسيحية بعد أن واجهته بوبي جيفارت ، وهي امرأة تبلغ من العمر 43 عامًا. وتقدمت بميكروفون لتخبر كنيستهم في وارسو بولاية إنديانا ، كيف قام بإعدادها على أنها مراهقة ، بدءًا من سن 16 – السن القانوني للموافقة في الولاية.

وكان القس لوي الثاني قد أخبر الكنيسة للتو أنه “أخطأ” قبل 20 عامًا بارتكاب الزنا. دون أن يذكر عمر المرأة أو الفتاة في ذلك الوقت.

“لم يكن مجرد زنا”

وبعدما غفرت له الكنيسة، تم استقباله بحفاوة بالغة. ثم اقتحمت بوبي المسرح مع زوجها ، نيت ، لتقول إنه “لم يكن مجرد زنا” لأنها كانت صغيرة جدًا في ذلك الوقت.

وقالت بوبي: “عشت 27 عامًا في سجن … عشت في سجن الأكاذيب والعار. كذبت لأحمي عائلة لوي. لسنوات كنت أعتقد أنني شخص فظيع ، ولدي أفكار انتحارية ولا أدرك ما حدث بي حقًا”.

وتابعت: “كنت سأظل في في هذا السجن إذا لم يعترف لي أخي منذ أسبوعين فقط أن ما رآه كمراهق أزعجه طوال هذه السنوات. قسيس في السرير مع أخته الصغرى.”

وأضافت مخاطبة لوي أمام الجميع: “كان عمري 16 عامًا فقط عندما أخذت عذريتي على أرض مكتبك. هل تتذكر ذلك؟ اعرف انك ستفعل”.

وأردفت: “لقد فعلت أشياء بجسدي المراهق لم يكن يجب فعلها أبدًا. إذا كنت لا تستطيع الاعتراف بالحقيقة ، فعليك أن تجاوب الله. أنت لست الضحية هنا”.

نداءات غاضبة

وتدخل نيت زوج بوبي قائلاً: “هذه كذبة. هذا ليس مجرد زنا. إنه مستوى آخر. حدث ذلك لمدة تسع سنوات. عندما كانت تبلغ من العمر 15 و 16 عامًا”.

وأخرجت بوبي عقداً من اللؤلؤ وخاتماً، قالت إن القس أعطاها إياها خلال علاقتهما.

وعندما غادر الزوجان المنصة ، واجه القس نداءات غاضبة من المصلين وقال أحدهم:” “إذا فعلت ذلك ، فأنت بحاجة إلى الاعتراف بذلك”.

وصاح آخر: “نحتاج أن نسمع من قسنا!” وقال ثالث: “أعطه الميكروفون!”. وعاد لوي إلى المسرح.

وقال: “في البداية، قلت لكم إنني ارتكبت الزنا وأن الأمر استمر لفترة طويلة جدًا”.

ثم صرخ أحد المصلين: “لم تخبرنا أنها كانت في السادسة عشرة من عمرها!”.

اعتراف القس وتنحيه

ثم اعترف القس: ‘كان خطأ. لا يمكنني تصحيح الأمر. لا أستطيع أن أجعله أفضل. هذا ما عليه الحال.هذا ليس صحيحًا ولكنه حدث ، نعم.”

نظرًا لأن السن القانوني للموافقة في ولاية إنديانا هو 16 عامًا ، فمن غير المرجح أن يواجه لوي تهماً جنائية بشأن العلاقة.

وقالت الكنيسة في بيان: ” ظهر هذا السر الخفي لأول مرة عندما تقدمت امرأة في الكنيسة وكشفت علاقتها بأشخاص مختلفين داخل الكنيسة. وعندما واجهه آخرون في قيادة الكنيسة بشأن هذا التقرير ، اعترف القس لوي سرًا أن الزنا قد حدث بالفعل”.

ولاحقاً تم دعوة بوبي وعائلتها إلى الكنيسة للحديث عن تجربتها. وخاطبت المصلين مشيرة إلى أن السلوك الجنسي غير اللائق حدث لأول مرة عندما كانت تبلغ من العمر 16 عامًا. واستمرت حتى العشرينات من عمرها. ووصفت باكية العيش بخجل وألم عميقين على مدى السنوات التي تلت ذلك.