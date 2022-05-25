زوجة عاصي الحلاني تذهل الجمهور بفستان مكشوف الساقين

وطن – بعد 33 عاماً على انتخابها ملكة جمال لبنان (في عام 1989)، لفتت كوليت بولس زوجة الفنان اللبناني عاصي الحلاني الأنظار في أحدث ظهور لها.

جاء ذلك بعدما نشرت كوليت الحلاني صورا عبر “ستوري” حسابها الخاص على انستغرام.

وظهرت كوليت برفقة عاصي وأصدقاء لهما في أحد مطاعم بيروت، بفستان أبيض. حيث لا تزال تحافظ على جمالها على الرغم من مرور السنوات.

زواج عاصي الحلاني وكوليت بولس

إلتقى الثنائي في كواليس تصوير أغنيته “واني مارق مريت” عام 1995، وطلبت أن تكون بطلة العمل ضمن نطاق عملها، وألغت فيديو كليبها مع فنان آخر للتصوير مع عاصي الحلاني.

وقع الإثنان في الحب بسرعة، إلا أن حبهما مر ببعض العوائق، خصوصاً أنهما من ديانتين مختلفتين، فعاصي مسلم، أما كوليت فهي مسيحية.

بعد تعاونهما، قرر عاصي الحلاني وكوليت بولس الزواج،وكان وقتها عاصي يبلغ من العمر 25 عاماً، بينما هي كان عمرها فقط 20 عاماً.

الزواج تمّ على الرغم من إختلاف ديانتهما ومعارضة بعض أفراد عائلتهما، ولم يقيما حتى حفل زفاف، تفاديا لأية مشاكل بين العائلتين.بحسب “الفن”

مع الوقت تقبل الجميع زواجهما، ولم يعد موضوع الدين يشكل عائقاً أمامهما.

أنجبت كوليت بولس من عاصي الحلاني 3 أباء، هم: ماريتا واحترفت الفن وأطلقت العديد من الأغنيات الأجنبية والعربية.

ولعاصي ابنه ثانية تدعي دانا. إضافة لابنهما “الوليد” الذي احترف الفن، وفاز بلقب برنامج “ديو المشاهير”، ثم أطلق العديد من الأغاني، كما أحيا العديد من الحفلات.