الرئيسيةحياتنازوجة عاصي الحلاني تذهل الجمهور بفستان مكشوف الساقين
حياتنا

زوجة عاصي الحلاني تذهل الجمهور بفستان مكشوف الساقين

في أحدث ظهور بعد 33 عاماً من تتويجها ملكة جمال لبنان

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
زوجة عاصي الحلاني كوليت watanserb.com
عاصي الحلاني وزوجته كوليت

وطن – بعد 33 عاماً على انتخابها ملكة جمال لبنان (في عام 1989)، لفتت كوليت بولس زوجة الفنان اللبناني عاصي الحلاني الأنظار في أحدث ظهور لها.

جاء ذلك بعدما نشرت كوليت الحلاني صورا عبر “ستوري” حسابها الخاص على انستغرام.

زوجة عاصي الحلاني
عاصي الحلاني وزوجته

وظهرت كوليت برفقة عاصي وأصدقاء لهما في أحد مطاعم بيروت، بفستان أبيض. حيث لا تزال تحافظ على جمالها على الرغم من مرور السنوات.

زوجة عاصي الحلاني وأصدقائهما
كوليت وعاصي وأصدقائهما

زواج عاصي الحلاني وكوليت بولس

إلتقى الثنائي في كواليس تصوير أغنيته “واني مارق مريت” عام 1995، وطلبت أن تكون بطلة العمل ضمن نطاق عملها، وألغت فيديو كليبها مع فنان آخر للتصوير مع عاصي الحلاني.

وقع الإثنان في الحب بسرعة، إلا أن حبهما مر ببعض العوائق، خصوصاً أنهما من ديانتين مختلفتين، فعاصي مسلم، أما كوليت فهي مسيحية.

بعد تعاونهما، قرر عاصي الحلاني وكوليت بولس الزواج،وكان وقتها عاصي يبلغ من العمر 25 عاماً، بينما هي كان عمرها فقط 20 عاماً.

عاصي الحلاني وزوجته كوليت يوم زفافها
عاصي الحلاني وكوليت يوم زفافها

الزواج تمّ على الرغم من إختلاف ديانتهما ومعارضة بعض أفراد عائلتهما، ولم يقيما حتى حفل زفاف، تفاديا لأية مشاكل بين العائلتين.بحسب “الفن

مع الوقت تقبل الجميع زواجهما، ولم يعد موضوع الدين يشكل عائقاً أمامهما.

أنجبت كوليت بولس من عاصي الحلاني 3 أباء، هم: ماريتا واحترفت الفن وأطلقت العديد من الأغنيات الأجنبية والعربية.

ابناء عاصي الحلاني وزوجته
ابناء عاصي الحلاني وزوجته

ولعاصي ابنه ثانية تدعي دانا. إضافة لابنهما “الوليد” الذي احترف الفن، وفاز بلقب برنامج “ديو المشاهير”، ثم أطلق العديد من الأغاني، كما أحيا العديد من الحفلات.

 

 

المصدررصد وطن / مواقع التواصل + الفن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا