3 صفقات من العيار الثقيل على طاولة ريال مدريد بعد فشل صفقة مبابي

وطن – تضع إدارة نادي ريال مدريد 3 صفقات قياسية على طاولتها للتعاقد مع أحدها، خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد فشله في الحصول على خدمات النجم الفرنسي كيليان مبابي الذي جدد عقده مع نادي باريس سان جيرمان.

وأصاب الفرنسي مبابي خيبة أمل عشاق ومحبي ريال مدريد الإسباني، بعد اختياره البقاء داخل النادي الباريسي خلال المواسم المقبلة، وتجديد عقده حتى صيف عام 2025.

صفقات ريال مدريد في الميركاتو الصيفي

وكشفت صحيفة “The Athletic” البريطانية، بأن ريال مدريد ” الملكي” يفكر في تعويض فشله في إتمام صفقة نجم باريس سان جيرمان الفرنسي مبابي، من خلال الحصول على خدمات أحد اللاعبين، وهم المصري محمد صلاح. نجم فريق ليفربول وزميله السنغالي ساديو ماني، والبرازيلي ريتشاليسون مهاجم فريق إيفرتون.

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كما وأشارت تقارير أخرى، بأن ريال مدريد يريد كذلك التعاقد في الميركاتو الصيفي، مع النجم الفرنسي أوريلين تشواميني لاعب فريق موناكو الفرنسي، من أجل تدعيم خط وسط الفريق الملكي كصفقة رابحة له.

🚨 عــــاجـــل 🚨 ـ ريال مدريد يستهدف التعاقد مع ريتشاليسون أو محمد صلاح و ساديو ماني. 👀🇪🇸

[ آدم كرافتون – ذا أثليتك ] pic.twitter.com/McQqWFf1tR — Transfer Market 🗞️ (@TransferMarkket) May 21, 2022

ويتصدر المصري صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي حتى الآن. برصيد 22 هدفاً، بينما يتواجد زميله السنغالي ماني في المركز الخامس من الترتيب برصيد 15 هدفاً.

الاختيار بين صلاح وماني

وينتهي عقد صلاح وزميله ماني مع نادي ليفربول الإنجليزي ” الريدز”، في صيف عام 2023. لكن هناك العديد من الغموض المحيطة بهما بشأن التجديد معهما حتى الآن.

كما وليست المرة الأولى التي يرتبط فيها اسم المصري محمد صلاح وزميله السنغالي ساديو ماني، في الانتقال إلى صفوف نادي الريال خلال الفترة الماضية.

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بينما البرازيلي ريتشاليسون يعرفه المدرب الإيطالي ماركو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد جيداً، حينما كان مدرباً لفريق إيفرتون “التوفيز” قبل قيادة تدريب الفريق الملكي. مع بداية الموسم كبديل عن الفرنسي زين الدين زيدان.

🚨 سانتي آونا | ريال مدريد يسرع المفاوضات ويدفع بقوة للتعاقد مع تشواميني. – لا يوجد عرض رسمي في الوقت الحالي، ولكن من المتوقع أن تبدأ المحادثات بشكل رسمي قريبًا ويمكن بعد إنتهاء نهائي دوري الأبطال مباشرة، سيركز بعدها النادي على التعزيزات الهجومية. pic.twitter.com/HhrhRrw14x — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) May 22, 2022

واستطاع فريق “الميرينغي” انهاء هذا الموسم بشكل جيد، حيث حقق لقب الدوري الإسباني للمرة ال35 في تاريخه وكأس السوبر الإسباني. كما وتنتظره مباراة حاسمة وقوية أمام ليفربول على لقب دوري أبطال أوروبا في ال30 من شهر مايو/ أيار الجاري.

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