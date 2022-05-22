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3 صفقات من العيار الثقيل على طاولة ريال مدريد بعد فشل صفقة مبابي

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
صفقات ريال مدريد بعد الفشل في صفقة مبابي watanserb.com
صفقات ريال مدريد بعد الفشل في صفقة مبابي

وطن – تضع إدارة نادي ريال مدريد 3 صفقات قياسية على طاولتها للتعاقد مع أحدها، خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد فشله في الحصول على خدمات النجم الفرنسي كيليان مبابي الذي جدد عقده مع نادي باريس سان جيرمان.

وأصاب الفرنسي مبابي خيبة أمل عشاق ومحبي ريال مدريد الإسباني، بعد اختياره البقاء داخل النادي الباريسي خلال المواسم المقبلة، وتجديد عقده حتى صيف عام 2025.

صفقات ريال مدريد في الميركاتو الصيفي

وكشفت صحيفة “The Athletic” البريطانية، بأن ريال مدريد ” الملكي” يفكر في تعويض فشله في إتمام صفقة نجم باريس سان جيرمان الفرنسي مبابي، من خلال الحصول على خدمات أحد اللاعبين، وهم المصري محمد صلاح. نجم فريق ليفربول وزميله السنغالي ساديو ماني، والبرازيلي ريتشاليسون مهاجم فريق إيفرتون.

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كما وأشارت تقارير أخرى، بأن ريال مدريد يريد كذلك التعاقد في الميركاتو الصيفي، مع النجم الفرنسي أوريلين تشواميني لاعب فريق موناكو الفرنسي، من أجل تدعيم خط وسط الفريق الملكي كصفقة رابحة له.

ويتصدر المصري صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي حتى الآن. برصيد 22 هدفاً، بينما يتواجد زميله السنغالي ماني في المركز الخامس من الترتيب برصيد 15 هدفاً.

الاختيار بين صلاح وماني

وينتهي عقد صلاح وزميله ماني مع نادي ليفربول الإنجليزي ” الريدز”، في صيف عام 2023. لكن هناك العديد من الغموض المحيطة بهما بشأن التجديد معهما حتى الآن.

كما وليست المرة الأولى التي يرتبط فيها اسم المصري محمد صلاح وزميله السنغالي ساديو ماني، في الانتقال إلى صفوف نادي الريال خلال الفترة الماضية.

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بينما البرازيلي ريتشاليسون يعرفه المدرب الإيطالي ماركو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد جيداً، حينما كان مدرباً لفريق إيفرتون “التوفيز” قبل قيادة تدريب الفريق الملكي. مع بداية الموسم كبديل عن الفرنسي زين الدين زيدان.

واستطاع فريق “الميرينغي” انهاء هذا الموسم بشكل جيد، حيث حقق لقب الدوري الإسباني للمرة ال35 في تاريخه وكأس السوبر الإسباني. كما وتنتظره مباراة حاسمة وقوية أمام ليفربول على لقب دوري أبطال أوروبا في ال30 من شهر مايو/ أيار الجاري.

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المصدروطن + The Athletic
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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