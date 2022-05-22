طالبان فرضت النقاب على مذيعات أفغانستان وظهرن به خلال النشرات

وطن- تفاجأ مشاهدوا نشرات الأخبار على شاشة القنوات الرئيسية في أفغانستان، بظهور مذيعات الأخبار والنشرات بغطاء الوجه، في امتثال لأوامر حركة طالبان التي تسيطر على الحكم.

والأحد، خرجت جميع المذيعات وهن يرتدين (البرقع) غطاء الوجه، أثناء تقديم النشرات الإخبارية.

مذيعات أفغانستان بالنقاب على الهواء . pic.twitter.com/nuNiICXWic — Salim⚛…………سالم🅰 (@SalimRamzym73) May 22, 2022

ويأتي ذلك بعد تحديهم لقرار طالبان الذي أصدرته العام الماضي.

وحتى يوم، السبت، كانت المذيعات تظهرن بشكل طبيعي لإلقاء نشرات الأخبار، إلا أنهم ظهرن، الأحد، بغطاء الوجه بعد تعليمات صارمة وصلت إدارة تلك القنوات من حركة طالبان.

ويشار إلى أنه منذ بداية مايو، أمرت الحركة التي سيطرت على حكم أفغانستان العام الماضي، النساء بتغطية وجوههن في الشوارع والأماكن العامة.

مذيعات أفغانستان بالنقاب على الهواء بعد فرضه من قبل طالبان pic.twitter.com/1uFFY4tgLb — Mina___17🇩🇿🇸🇦🇪🇭🇹🇳🇷🇺🇨🇳🇵🇸 (@AminaAlgrie2) May 22, 2022

وكانت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابة للحركة، طلبت من المذيعات ومقدمات نشرات الأخبار الالتزام بقرارها الأخير ابتداء من السبت.

وتحدت المذيعات في أفغانستان هذا القرار وظهرن بوجه مكشوف، إلا أنهن عدلن عن موقفهن، الأحد، ووضعن النقاب كاشفات فقط عن عيونهن وجبينهن.

وظهرت جميع المذيعات في قنوات “تولو نيوز” و”شامشاد تي في” و”وان تي في” و”أريانا”، بغطاء الوجه أثناء تقديم فقراتهن.

إما الالتزام بتغطية الوجه أو الطرد ! مذيعات التلفزيون في أفغانستان يغطين وجوههن امتثالا لقرار طالبان ! pic.twitter.com/2YJ7px2oDs — صالح حرب (@Saleh4hb) May 22, 2022

بدوره كشف أحد المسؤولين بهذه القنوات الأفغانية في تصريحات صحفية، أنهم تعرضوا لضغوط كبيرة، مشددا على أن طالبان أخبرتهم بأن أي مذيعة ستطل دون تغطية وجهها سيتم فصلها فورا.

وكالة أنباء غربية نقلت عن المتحدّث باسم وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر محمد صادق عكيف مهاجر، قوله إن السلطات لا تنوي إجبار المذيعات على ترك وظائفهن.

مذيعات أفغانستان بالنقاب على الهواء بعد فرضه من قبل طالبان pic.twitter.com/1uFFY4tgLb — Mina___17🇩🇿🇸🇦🇪🇭🇹🇳🇷🇺🇨🇳🇵🇸 (@AminaAlgrie2) May 22, 2022

ويشار إلى أنه بعد سقوط كابل في 15 أغسطس 2021، وهجوم طالبان على الحكومة الأفغانية، استعادت طالبان السيطرة الفعالة على حكم أفغانستان.

ومنذ ذلك الوقت تصدر طالبان أحكاما وتشريعات جديدة بما يتوافق مع سياساتها وأهدافها، واتخذت عدة خطوات مؤخرا عرضتها لانتقادات غربية.