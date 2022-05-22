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طالبان فرضت النقاب على مذيعات أفغانستان وظهرن به خلال النشرات

باسل النجار
كتب باسل النجار
فرض النقاب على مذيعات أفغانستان watanserb.com
فرض النقاب على مذيعات أفغانستان

وطن- تفاجأ مشاهدوا نشرات الأخبار على شاشة القنوات الرئيسية في أفغانستان، بظهور مذيعات الأخبار والنشرات بغطاء الوجه، في امتثال لأوامر حركة طالبان التي تسيطر على الحكم.

والأحد، خرجت جميع المذيعات وهن يرتدين (البرقع) غطاء الوجه، أثناء تقديم النشرات الإخبارية.

ويأتي ذلك بعد تحديهم لقرار طالبان الذي أصدرته العام الماضي.

وحتى يوم، السبت، كانت المذيعات تظهرن بشكل طبيعي لإلقاء نشرات الأخبار، إلا أنهم ظهرن، الأحد، بغطاء الوجه بعد تعليمات صارمة وصلت إدارة تلك القنوات من حركة طالبان.

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ويشار إلى أنه منذ بداية مايو، أمرت الحركة التي سيطرت على حكم أفغانستان العام الماضي، النساء بتغطية وجوههن في الشوارع والأماكن العامة.

وكانت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابة للحركة، طلبت من المذيعات ومقدمات نشرات الأخبار الالتزام بقرارها الأخير ابتداء من السبت.

وتحدت المذيعات في أفغانستان هذا القرار وظهرن بوجه مكشوف، إلا أنهن عدلن عن موقفهن، الأحد، ووضعن النقاب كاشفات فقط عن عيونهن وجبينهن.

وظهرت جميع المذيعات في قنوات “تولو نيوز” و”شامشاد تي في” و”وان تي في” و”أريانا”، بغطاء الوجه أثناء تقديم فقراتهن.

بدوره كشف أحد المسؤولين بهذه القنوات الأفغانية في تصريحات صحفية، أنهم تعرضوا لضغوط كبيرة، مشددا على أن طالبان أخبرتهم بأن أي مذيعة ستطل دون تغطية وجهها سيتم فصلها فورا.

وكالة أنباء غربية نقلت عن المتحدّث باسم وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر محمد صادق عكيف مهاجر، قوله إن السلطات لا تنوي إجبار المذيعات على ترك وظائفهن.

ويشار إلى أنه بعد سقوط كابل في 15 أغسطس 2021، وهجوم طالبان على الحكومة الأفغانية، استعادت طالبان السيطرة الفعالة على حكم أفغانستان.

ومنذ ذلك الوقت تصدر طالبان أحكاما وتشريعات جديدة بما يتوافق مع سياساتها وأهدافها، واتخذت عدة خطوات مؤخرا عرضتها لانتقادات غربية.

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المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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