مفتي سلطنة عمان: انتشار جدري القرود بين “المثليين” تحقيقا لمعجزة النبي

وطن– تزامنا مع انتشار فيروس “جدري القرود” في أوروبا والولايات المتحدة، والذي أكدت دراسات سرعة انتشاره بين المثليين، أكد الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي، مفتي سلطنة عمان بأن ما حدث يمثل تحقيقا لمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم.

وقال الشيخ أحمد الخليلي في بيان له نشره عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”: ” ما أعظم نبوة النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام، المؤيد بالمعجزات الباهرة. فما كاد ينذر بشيء إلا ويتحقق في عالم الشهود”.

وأوضح انه “لم يكد العالم اليوم يروج للشذوذ الجني تحت شعار المثلية حتى فوجئ بـداء (جدري القرود). تحقيقا لمعجزة نبينا الذي لا ينطق عن الهوى”.

وأضاف أن الرسول الكريم أنذر بعواقب الفواحش الوخيمة حيث لا تكاد تنتشر في قوم حتى يروا من الآيات والنذر ما لم يعهدوه من قبل.

تحذر الرسول من الفاحشة

وأكد العلامة “الخليلي” أن ذلك ورد في قول النبي عليه السلام في الحديث الصحيح:” لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، إلا فشا فيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا”.

وأشار إلى “كم رأى الناس مداق ذلك في عهود التأريخ الغابرة، كداء الإفرنج الذي تفشى في العالم بسبب تفشي الفاحشة. وكم رأينا في عصرنا هذا ما يصدق هذا الإنذار ناهيكم بمرض فقدان المناعة المكتسب لذي أقلق العالم”.

تحقق معجزة النبي

وأردف بالقول:” ولم يكد العالم اليوم يروج للشذوذ الجنسي تحت شعار المثلية. حتى فوجئ بداء (جدري القرود)، تحقيقا لمعجزة نبينا الذي بل ينطق عن الهوى”.

وأكد العلامة الخليلي” في بيانه على ان “ذلك سيتوالى تباعا في أصحاب هذه الفاحشة ومن يروج لها ما لم ينثنوا عن غيهم ويثوبوا إلى رشدهم”.

ما أعظم نبوة النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام، المؤيد بالمعجزات الباهرة، فما كاد ينذر بشيء إلا ويتحقق في عالم الشهود،..

ولم يكد العالم اليوم يروج للشذوذ الجنسي تحت شعار المثلية حتى فوجئ بـداء (جدري القرود)، تحقيقا لمعجزة نبينا الذي لا ينطق عن الهوى. pic.twitter.com/srqjhetiRc — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) May 21, 2022

ارتفاع الإصابات في إسبانيا إلى 39 حالة

هذا وقد أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، الجمعة، أن إجمالي عدد المصابين بالمرض في إسبانيا إلى 39 شخصا. وهي الدولة التي يوجد بها أكبر عدد من حالات الإصابة بالمرض في العالم.

غالبية الإصابات بين المثليين

وكشف مستشار الشؤون الصحية بحكومة مدريد الإقليمية، إنريكي رويث إسكوديرو أن إجراءات تتبع حالات الإصابة التي قامت بها مديرية الصحة العامة التابعة لحكومة مدريد الإقليمية كشفت عن أن غالبية حالات الإصابة بالمرض كانت مرتبطة بحمام “ساونا” يرتاده الشاذون جنسيا.

كما رصدت حالات في كل من بريطانيا والبرتغال، في حين سُجلت إصابة واحدة في ولاية ماساشوسِتس الأمريكية.

وقالت السلطات الصحية البريطانية إنها تشتبه في حدوث إصابات بجدري القرود عبرعلاقات جنسية بين أشخاص مثليي الجنس.

ارتفاع ملحوظ للإصابات في بريطاني بين الشواذ

كما كشفت كبيرة المستشارين الطبيين في وكالة الأمن الصحي البريطانية سوزان هوبكنز أنه تم تسجيل نسبة ملحوظة من الحالات الحديثة لمرضى جدري القرود في المملكة المتحدة وأوروبا بين الشواذ جنسيا.

وأعلنت 11 دولة في أوروبا وأميركا الشمالية عن رصدها إصابات بجدري القرود. بينها إيطاليا، والبرتغال، والسويد، وفرنسا، وأيضا ألمانيا، وبلجيكا، وكندا، والولايات المتحدة.

حيواني المصدر

يشار إلى ان مرض “جدري القرود” هو مرض “فيروسي حيواني المصدر” يمكن أن يصيب الرئيسيات غير البشرية والقوارض وبعض الثدييات الأخرى. ولكن يوجد بالفعل تاريخ معين للإصابة بالعدوى لدى البشر. لا سيما في الحالات المكتشفة في بلدان مختلفة، وفقًا للبيانات التي تم جمعها من قبل منظمة الصحة العالمية بشأن جدري القرود.