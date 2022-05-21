شمس الكويتية تقف بطريقة غريبة لإبراز ساقها إلى أعلى الفخذ! (شاهد)

وطن– فاجأت الفنانة شمس الكويتية متابعيها بإطلالة جريئة لها، عبر “انستجرام”، حين تعمدت كشف ساقها بطريقة مثيرة.

شمس الكويتية: ما سولف ويا الصغار

ونشرت شمس الكويتية الصورة التي رصدتها “وطن”، لتستعرض فستانها الأسود الذي يبدو في الوهلة الأولى محتشماً.

فقد تميز بأنه بأكمام، ومغلق من ناحية الصدر، وطويل جداً، ولكن فتحة في وسطه تكشف الكثير، وهو ما تعمدت شمس اللجوء إليه.

فوقفت الفنانة الكويتية بطريقة معنية أخرجت ساقها كاملة إلى أعلى الفخذ لإبرازها، وعقبت: “ما سولف ويا الصغار هذي وصيه امي “.

شمس تعرض الزواج على إعلامي

وفي سياق آخر، أثارت شمس جدلاً قبل أيام حين عرضت الزواج على إعلامي، في بث مباشر على صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت شمس في البث المباشر مع الإعلامي علي العيسى وهي تقول: “تعالى تزوجني إنت وسافر وفكنا”.

ورد العيسى: “والله فكرة”، لتجيب الفنانة الكويتية: “إحنا على الهواء.. ارفض”، ثم قال لها: “أنا موافق”.

لا لتجربة الأمومة

جاء الفيديو بعدما أعلنت شمس رفضها خوض تجربة الأمومة وصدمت الجمهور برد فعلها عند سؤالها عن الإنجاب.

ورداً على سؤال الإعلامية الكويتية فجر السعيد في برنامج “غبقة للفجر” حول رغبتها في الأمومة. أجابت شمس قائلةً: “لا لا أرغب أن أكون أم، لو كنت برغب كنت حملت، لكن ما أريد”.

هذا وقد علقت شمس على وباء جدري القرود، Monkeypox، في كل من الولايات المتحدة وكندا وإسبانيا والبرتغال وبريطانيا.

استعدوا للقاح الثاني عشان ياعمري منظمة الصحة تخاف انكم تتحولون قرود ف الان صار لازم تاخذون اللقاح الجديد او راح تنمنعون من السفر وماتروحون شغلكم ولا تختلطون في اهلكم #استعدوا وسبونا حن اصحاب نظرية المؤامرة قريباً ظهور #الزواحف واذكروني — #شمس ☀️ (@shamsofficial) May 20, 2022

وكتبت شمس في تغريدة عبر “تويتر”: “استعدوا للقاح الثاني. عشان ياعمري منظمة الصحة تخاف انكم تتحولون قرود”.

وتابعت ساخرة من تكرار سيناريو أزمة فيروس كورونا: “الان صار لازم تاخذون اللقاح الجديد او راح تنمنعون من السفر وماتروحون شغلكم ولا تختلطون في اهلكم. استعدوا وسبونا حن اصحاب نظرية المؤامرة قريباً ظهورالزواحف واذكروني”.