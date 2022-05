نانسي عجرم بوجه أسود في الشارع .. ما الذي أغضب الجمهور!؟

وطن – تواجه المطربة اللبنانية الشهيرة نانسي عجرم موجة من الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، واتهامات بـِ”العنصرية ضد السود” بعد أن نشرت مقطع فيديو على صفحتها على إنستجرام، حيث ظهرت فيه بوجه أسود في شوارع بيروت احتفالاً بعيد ميلادها بطريقةٍ غريبة

View this post on Instagram A post shared by Nancy Ajram (@nancyajram)

وتنكرت نانسي عجرم، بعمل مكياج حوّل بشرتها للون الأسود، وارتدت باروكة شعر مجعد، حيث كانت تهدف إلى معرفة ما إذا كان المارة سيستمرون في التعرف عليها.

وبحسب الفيديو، الذي حصد أكثر من 1.4 مليون مشاهدة، فإن عجرم لم تدل بأي تعليقات مباشرة على العرق أو معاداة السواد.

ويمكن رؤية نانسي وهي تدفع ثمن أغراض اشترتها من البقالة، وتسأل المارة عن الاتجاهات، وتتوقف في مقهى ، ثم تتناول عشاء عيد ميلاد مع صديق.

ويختتم الفيديو مع إزالة عجرم لمكياجها في المطعم المزدحم والتقاط الصور مع الموظفين.

انتقادات ومطالبات بالاعتذار عن “العنصرية ضد السود”

فيديو نانسي عجرم وإن كان على سبيل الاحتفال بطريقة مغايرة بعيد ميلادها، إلا انّه أثار موجة من الانتقادات عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وطالب العديد من المعلقني المغنية اللبنانية بالاعتذار عن المزحة المزعومة.

It’s 2022 and people still think it okay to use blackface as a prank. Nancy, don’t come later and say “I didn’t know it was racist”, this is not an excuse… the first thing that pops out when you search for blackface is racism. https://t.co/IwHymkAjiA — 𓂆 Meryem 🇵🇸🇹🇳 (@hgmeryem) May 17, 2022

Blackface هي ممارسة منبوذة إلى حد كبير في معظم أنحاء العالم ولكنها لا تزال شائعة في هولندا والهند، حيث أصبحت تُعرف بالوجه البني.

ظهرت بعض البرامج الكوميدية الشرق أوسطية ومؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي بالوجه الأسود في السنوات الأخيرة، على الرغم من استخدامها في العصر الحديث مما أدى إلى الغضب والدعوات للمقاطعة.

كتب الناشط اللبناني الأمريكي داني حجار “الاستيقاظ لرؤية نانسي عجرم بوجه أسود لم يكن ما كنت أتوقعه هذا الصباح. العنصرية العارضة ومناهضة السواد التي لا تزال تتخلل المنطقة، هذا فظيع ومخزي”.

Waking up to seeing Nancy Ajram in blackface was not what I expected this morning. The casual racism and anti-Blackness that still permeates the region, this is gross and shameful. — Danny Hajjar داني حجار (@DanielGHajjar) May 17, 2022

وأضاف: “لن أشارك الصور علنًا ، إنها موجودة هناك. ويمكنكم أن تروا تعليقات الناس وهم يقطعون المسافة المطلقة للدفاع فعليًا عن نانسي عجرم وهذه” المزحة “أو أي شيء آخر. لا شيء من هذا مقبول ، ومن المثير للاشمئزاز أن يدافع الناس عن هذا.

I’m not going to share the images publicly, they are out there. And y’all can see the comments from people going the absolute distance to actually defend Nancy Ajram and this “prank” or whatever. None of this is acceptable, and it’s disgusting that people are defending this. — Danny Hajjar داني حجار (@DanielGHajjar) May 17, 2022

وتابع: “وبصراحة ، هذا هو المكان الذي تفشل فيه ثقافتنا وإعلامنا الموسيقي. لا توجد منافذ رأيتها تتحدث عن هذا. ولا شيء يتحدى ما فعلته نانسي عجرم. ولا شيء يضع هذا في سياق العنصرية ضد السود في المنطقة وفي صناعة الموسيقى العربية. حقا ضرر.

And frankly, this is where our culture and music media fails. There are no outlets that I've seen talking about this, nothing challenging what Nancy Ajram did, nothing putting this in context of anti-Black racism in the region and in the Arabic music industry. Truly a disservice — Danny Hajjar داني حجار (@DanielGHajjar) May 17, 2022

على الرغم من مكانتها الفنية في لبنان، انتقد موقع الإعلام الرقمي Beirut.com ما قامت به نانسي عجرم، ووصفه بأنه “مثير للاشمئزاز” في أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الموقع “هل المشاهير اللبنانيون لا يتعلمون من فضائح بعضهم البعض؟. المشاهير العرب ما زالوا يفتقرون إلى الحساسيات الأساسية التي تساهم في العنصرية والجهل في منطقتنا”.

وعلى النقيض من الانتقادات، كانت تعليقات على منشور نانسي عجرم في انستغرام مليئة بالاعجاب والدعم، حيث لم يرى كثيرون أي خطأ أو مثير للجدل بشأن تصرفات المطربة.