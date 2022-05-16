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رياضة

“ماركا”: ريال مدريد ينهي صفقة التعاقد مع مبابي لـ5 سنوات

سيكون راتبه أقل مما كان يقدمه له باريس سان جيرمان

أنس السالم
كتب أنس السالم
مبابي إلى ريال مدريد watanserb.com
مبابي إلى ريال مدريد

وطن – كشفت مجلة “ماركا” الإسبانية، أنّ كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، أعلن أنه اتخذ قرارًا بشأن مستقبله مساء الأحد في حفل UNFP (اتحاد لاعبي كرة القدم الفرنسيين المحترفين).

مبابي
مبابي

وسينتقل المهاجم الفرنسي إلى ريال مدريد في صفقة انتقال مجانية هذا الصيف بعد التوصل لاتفاق كامل الأسبوع الماضي.

وتم الاتفاق على كل ما تم الحديث عنه خلال الأشهر السابقة، وقد نجح مبابي في مقاومة ضغط باريس سان جيرمان لتوقيع صفقة جديدة.

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كان تكتيك فلورنتينو بيريز على مدار الموسم واضحًا. لقد أكد على بقاء الريال في الظل، واثقًا في حلم مبابي باللعب للنادي.

رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز والتسريبات الصوتية watanserb.com
رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز

تجنب رئيس ريال مدريد إجراء أي اتصال مباشر مع اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا. على الرغم من أنه كان بإمكانه فعل ذلك اعتبارًا من 1 يناير.

يومان رئيسيان

وزار مبابي مدريد في بداية الأسبوع الماضي. وكان يوم الاثنين والثلاثاء هما اليومان اللذان اتضح فيهما التوصل إلى اتفاق.

بينما تولى المدير العام لريال مدريد، خوسيه أنجيل سانشيز، زمام المفاوضات وجعل من أولويات النادي القيام بكل ما هو ممكن لإتمام الصفقة.

وافق مبابي على الانضمام إلى النادي، وطلب ممثلوه من ريال مدريد الانتظار حتى الانتهاء من الصفقة مع باريس سان جيرمان قبل اتخاذ الخطوة التالية.

في انتظار مبابي

كما تقول “ماركا” إنّ ريال مدريد سيبقى هادئًا وينتظر حتى يؤكد اللاعب نفسه انتهاء فترة وجوده في باريس سان جيرمان. وأن حلمه في الريال سيتحول إلى حقيقة.

في حين أنّ تكلفة التعاقد مع مبابي في صفقة انتقال مجانية ستكون باهتة مقارنة بـ 200 مليون يورو التي قدموها له الصيف الماضي.

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يحتاج باريس سان جيرمان إلى الاستثمار في فريقه هذا الصيف. ولن يكون لديهم أموال من رحيل مبابي للقيام بذلك.وفق “ماركا”

وسيوقع مبابي عقدًا مدته خمس سنوات، إلى جانب شرط جزائي بملايين الدولارات. سيكون راتبه أقل مما كان يقدمه له باريس سان جيرمان.بحسب المجلة

 

المصدرماركا
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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