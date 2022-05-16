“ماركا”: ريال مدريد ينهي صفقة التعاقد مع مبابي لـ5 سنوات

وطن – كشفت مجلة “ماركا” الإسبانية، أنّ كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، أعلن أنه اتخذ قرارًا بشأن مستقبله مساء الأحد في حفل UNFP (اتحاد لاعبي كرة القدم الفرنسيين المحترفين).

وسينتقل المهاجم الفرنسي إلى ريال مدريد في صفقة انتقال مجانية هذا الصيف بعد التوصل لاتفاق كامل الأسبوع الماضي.

وتم الاتفاق على كل ما تم الحديث عنه خلال الأشهر السابقة، وقد نجح مبابي في مقاومة ضغط باريس سان جيرمان لتوقيع صفقة جديدة.

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كان تكتيك فلورنتينو بيريز على مدار الموسم واضحًا. لقد أكد على بقاء الريال في الظل، واثقًا في حلم مبابي باللعب للنادي.

تجنب رئيس ريال مدريد إجراء أي اتصال مباشر مع اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا. على الرغم من أنه كان بإمكانه فعل ذلك اعتبارًا من 1 يناير.

يومان رئيسيان

وزار مبابي مدريد في بداية الأسبوع الماضي. وكان يوم الاثنين والثلاثاء هما اليومان اللذان اتضح فيهما التوصل إلى اتفاق.

بينما تولى المدير العام لريال مدريد، خوسيه أنجيل سانشيز، زمام المفاوضات وجعل من أولويات النادي القيام بكل ما هو ممكن لإتمام الصفقة.

وافق مبابي على الانضمام إلى النادي، وطلب ممثلوه من ريال مدريد الانتظار حتى الانتهاء من الصفقة مع باريس سان جيرمان قبل اتخاذ الخطوة التالية.

في انتظار مبابي

كما تقول “ماركا” إنّ ريال مدريد سيبقى هادئًا وينتظر حتى يؤكد اللاعب نفسه انتهاء فترة وجوده في باريس سان جيرمان. وأن حلمه في الريال سيتحول إلى حقيقة.

في حين أنّ تكلفة التعاقد مع مبابي في صفقة انتقال مجانية ستكون باهتة مقارنة بـ 200 مليون يورو التي قدموها له الصيف الماضي.

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يحتاج باريس سان جيرمان إلى الاستثمار في فريقه هذا الصيف. ولن يكون لديهم أموال من رحيل مبابي للقيام بذلك.وفق “ماركا”

وسيوقع مبابي عقدًا مدته خمس سنوات، إلى جانب شرط جزائي بملايين الدولارات. سيكون راتبه أقل مما كان يقدمه له باريس سان جيرمان.بحسب المجلة