معهد أمريكي: هذه أسباب الانتكاسات المتلاحقة في العلاقات بين الولايات المتحدة والإمارات

وطن – قال “معهد دول الخليج في واشنطن“، إن العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة تخضع حاليا لبعض الاختبارات بعد أن تمتعت لفترة طويلة بالثبات والقوة.

وفي تقرير مطول للمعهد من إعداد الباحث محمد رحمون، فإنه منذ نشأتها ، تتمتع الإمارات العربية المتحدة بعلاقة قوية مع الولايات المتحدة. لا يزال هذا هو الحال ، بغض النظر عن التوترات الحالية مع إدارة الرئيس جوزيف آر بايدن جونيور في البيت الأبيض.

وأوضح التقرير أن الولايات المتحدة كانت من أوائل الدول التي اعترفت بدولة الإمارات العربية المتحدة فور إنشائها في ديسمبر / كانون الأول 1971. وتم إرسال السفير ويليام أ.

ولفت إلى أنه منذ ذلك الحين تتمتع الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة بعلاقة ثابتة وقوية. حيث ارتفعت التجارة الثنائية إلى 23 مليار دولار.

والأهم من ذلك ، شاركت الإمارات العربية المتحدة في العمليات العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة في الكويت وأفغانستان وصربيا والعراق، بالإضافة إلى مهمة الناتو التي تقودها الولايات المتحدة في ليبيا. يضاف إلى ذلك تعاون أمني عميق بشأن مكافحة الإرهاب يتراوح من تبادل المعلومات الاستخبارية إلى جهود إزالة التطرف.

واعتبر التقرير أن هذا التاريخ من العلاقات القوية يتناقض مع الخطاب الحالي الذي يتغلغل في وسائل الإعلام الأمريكية فيما يتعلق بالعلاقة مع الإمارات – بأنه وصل إلى مستوى منخفض جديد أو أن هناك أزمة بسبب تجاهل الإمارات لبايدن وإبداء تضامنها مع روسيا. ومع ذلك ، فقد خضعت العلاقة الحالية لبعض اختبارات الضغط.

كيف وصلت العلاقة إلى هناك؟

شهدت العلاقة صعودًا وهبوطًا ، لكن التوترات الحالية ، في معظمها ، متجذرة في التحول الاستراتيجي للولايات المتحدة مع السياسة الخارجية “الشرق المحورية” لإدارة الرئيس السابق باراك أوباما. هذا المحور لمواجهة صعود الصين إلى أن تصبح أكبر اقتصاد في العالم أمرًا مطلوبًا – بالنسبة للعديد من المسؤولين الأمريكيين ومحللي السياسة – بعيدًا عن الشرق الأوسط ، جنبًا إلى جنب مع الجهود المبذولة لتقليل التكاليف والأعباء الأمريكية المتصورة المرتبطة بمثل هذا الأمن الكبير.

وسرعان ما تُرجم هذا إلى سياسات أمريكية عامة وأجنبية ، بما في ذلك السماح للتكسير الهيدروليكي لتحقيق الاستقلال في مجال الطاقة ، وإدخال تدابير تقشفية لميزانيات وزارة الدفاع إلى الحد الذي وصف فيه مقال في ذي أتلانتيك أوباما بأنه “رئيس التقشف”.

فيما يتعلق بالسياسة الخارجية ، نظرت دول الخليج العربية إلى الانتهاء في عام 2015 من خطة العمل الشاملة المشتركة مع إيران، دون التشاور مع دول مجلس التعاون الخليجي ، على أنه محاولة للحد من التدخل الأمني للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

كان الرأي العام لهذه الدول هو أن حصر مفاوضات خطة العمل الشاملة المشتركة حصراً على برنامج إيران النووي كان فرصة ضائعة لتقييد الأنشطة المزعزعة للاستقرار التي تقوم بها الميليشيات المدعومة من إيران.

وقبول وكلاء إيران لمحاربة الدولة الإسلامية في العراق والشام ، بما في ذلك قوات الحشد الشعبي في العراق وغض الطرف عن تعبئة إيران للحركات الشيعية مثل لواء زينبيون من باكستان وفرقة فاطميون من أفغانستان لمحاربة داعش في سوريا، كانت علامة على تحول في الهيكل الأمني يعكس حرية أكبر في الحركة لنشاط الميليشيات المدعومة من إيران.

لكن تقشف الولايات المتحدة امتد إلى أبعد من ذلك. إن إعطاء روسيا الملف السوري ، بدلاً من فرض منطقة حظر طيران ، لم يكن مجرد وسيلة لتقليص فاتورة الأمن الأمريكية – ومشاركة عسكرية أمريكية مفتوحة محتملة – في الشرق الأوسط. بل كان بمثابة إعادة هيكلة كبيرة للمسؤولية الأمنية التي انتهت. لإعطاء كل من روسيا وإيران دورًا جديدًا في المنطقة.

ووفقا للتقرير، فقد كانت الضربة الأكبر هي الموقف الأمريكي من هجوم جماعة الحوثي المدعومة من إيران في اليمن. تحرك الحوثيون بسرعة من احتلال صنعاء إلى مهاجمة عدن وتهديد السعودية. استمرت السفارة الأمريكية في العمل في صنعاء حتى منتصف فبراير 2015 قبل إغلاقها؛ أنه ظل مفتوحًا لمدة شهر بعد أن اعتبر البعض استيلاء الحوثيين على العاصمة بمثابة توفير الشرعية للحوثيين.

كان هذا بمثابة خروج كبير عن عقيدة كارتر والتزام الولايات المتحدة بدول مجلس التعاون الخليجي بين الرئيس فرانكلين روزفلت والملك عبد العزيز آل سعود على متن السفينة يو إس إس كوينسي في عام 1945. ودعمت إدارة أوباما التحالف الذي تقوده السعودية في تدخلها. في اليمن كوسيلة لترسيخ مبدأ “تقاسم الأعباء” أو “افعل ذلك بنفسك” للأمن الإقليمي.

وربما كان تحرك إدارة بايدن في يونيو 2021 لسحب صواريخ باتريوت من المملكة العربية السعودية مع استمرارها في مواجهة هجمات الطائرات بدون طيار والصواريخ آخر مسمار في نعش عقيدة كارتر.

واعتبر التقرير أنه ربما كان تعامل إدارة بايدن مع العلاقات مع المملكة العربية السعودية هو الجانب الأكثر إرباكًا وإضرارًا في العلاقات الخليجية الأمريكية. وبينما شعرت الإدارة بأنها مضطرة لتقديم ردها الخاص على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي ، بدا أن الإدارة تسمح لوسائل الإعلام والكونغرس برد فعل لمنع أي جهد جاد لإعادة بناء العلاقة. غذى الشعور بالانحراف في العلاقات الأمريكية السعودية فكرة أن الولايات المتحدة لم تعد تأخذ علاقتها مع المملكة العربية السعودية – أو التزاماتها الأمنية الخليجية – على محمل الجد.

إلى أن بدأت أسعار النفط في الارتفاع ، لم تكن دول مجلس التعاون الخليجي من أولويات بايدن ، الذي كانت سياسته في الشرق الأوسط تتمحور حول خطة العمل المشتركة الشاملة. اعتبر بحث الإدارة في رفع الحرس الثوري الإسلامي من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية حافزاً لتسريع عودة النفط الإيراني إلى السوق في ظل التزام السعودية والإمارات باتفاقية أوبك + خفض الإنتاج بين أوبك وغير ذلك. منتجي النفط – أوبك.

صراع الطلب العالمي

ومع ذلك، فإن التغييرات لا تقتصر على سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. كما أنها تؤثر على كيفية تأطير النظام العالمي. أدى النظام العالمي أحادي القطب بقيادة الولايات المتحدة ، بعد سقوط الاتحاد السوفيتي ، إلى العولمة التي تبنتها روسيا والصين. لقد استثمرت دول مجلس التعاون الخليجي بشكل كبير في العولمة. تستند خطط التنمية ما بعد النفط بأكملها في المنطقة إلى الترابط الاقتصادي العالمي.

ومع ذلك ، فإن هذا النظام العالمي المترابط عالميا مهدد بشكل خطير. إن رد إدارة بايدن على الغزو الروسي لأوكرانيا يعيد ، عن غير قصد أو بغير قصد ، النظام العالمي ثنائي القطب الذي انتهى في التسعينيات.

الاستخدام الحالي للعقوبات ومصادرة الأصول وتجميد ممتلكات الشركات والأفراد ، وأقاربهم يرسلون إشارات تنذر بالسوء لكل من يؤمن بالاستثمار الأجنبي والاقتصاد العالمي المترابط.

بالنسبة للكثيرين ، يبدو أن إدارة واحدة تعيد عقارب الساعة للاقتصاد المعولم إلى الوراء 35 عامًا ، وجميع الاستثمارات في الاقتصاد العالمي المرتبط بالشبكة آخذة في التبخر الآن.

لقد آمنت دولة الإمارات العربية المتحدة ، مثل العديد من البلدان الأخرى ، بالعولمة وصاغت هيكلها الاقتصادي والدبلوماسي بالكامل على أساس الشرايين المفتوحة للتجارة والتمويل ، وتدفقات الأفراد ، وتبادل البيانات. من طيران الإمارات إلى موانئ دبي العالمية إلى اتفاقيات أبراهام.

وتعتمد السياسات الإماراتية العامة والخارجية على النظام العالمي الذي أنشأته الولايات المتحدة. تمثل العودة إلى حقبة الحرب الباردة اضطرابًا كبيرًا. هذا جزء من سبب تجميد الإمارات لمناقشاتها بشأن شراء طائرات مقاتلة من طراز F-35 لأنه أصبح من الواضح أن جزءًا من السعر كان عودة إلى نظام ثنائي من الأصدقاء والأعداء يتعارض مع طريقة بقية العالم. يرى العلاقات الاقتصادية. على الرغم من أن المواجهة الحالية مع روسيا ، إلا أن تداعيات توسيعها إلى الصين ، كما كان الحال مع استخدام شبكة Huawei 5G.

هل يمكن للأشياء أن تتغير؟

وبحسب التقرير، فقد كانت إحدى النتائج الرئيسية لـ”اتفاقيات إبراهيم” إعادة تقييم مصفوفة التهديد. وفتح تحول إسرائيل من “عدو” إلى “صديق” آفاقا جديدة في العلاقة بين تل أبيب ودول الخليج الرئيسية، حتى تلك التي لم توقع على الاتفاقات، ويشمل ذلك زيادة التعاون في استخدام المجال الجوي والتدريبات العسكرية والمشاركة الثقافية.

وتعد الاتفاقات علامة على أن الأشياء يمكن أن تتغير وأن الخيارات التي كان يعتقد سابقا أنها مستحيلة أو صعبة للغاية ربما تصبح ممكنة مع اختلاف القيادة والرؤية.

ويمكن لإدارة “بايدن” أن تجد فرصة في الأزمة بين الولايات المتحدة وبعض دول الخليج لإعادة تقييم العلاقة على غرار الاتفاقية بين “روزفلت” والملك “عبدالعزيز”، مع الأخذ في الاعتبار التغيرات في المصالح الوطنية والمشهد العالمي.

وقد يؤدي ذلك إلى إعادة تعريف العلاقة بين الولايات المتحدة ودول الخليج لتحديد ما إذا كانوا حلفاء أم مجرد شركاء. وحاليا، لا يوجد هيكل تحالف أمني حقيقي بين الطرفين بالرغم من تمركز القيادة المركزية والأسطول الخامس للولايات المتحدة في الدول الخليجية.

ويجب أن يأخذ هذا التحالف أو الشراكة بعين الاعتبار التخطيط المستقبلي لكل من الولايات المتحدة ومجلس التعاون الخليجي. وبالنسبة للإمارات، فقد بدأت في تحديد أجندة لمدة 50 عاما تتضمن قضايا تتعلق بالذكاء الاصطناعي والعالم الرقمي.

وتعد هذه تطلعات مشتركة بين جميع دول الخليج، بالرغم من الاختلاف في الأولويات وسرعة التنفيذ. ومن أجل علاقة مستدامة لهم معها، فيجب أن تكون مبنية على خيال مشترك بشأن المستقبل.

ولتسهيل إعادة صياغة العلاقات، يمكن للولايات المتحدة ودول الخليج استخدام نموذج عملية “تي-20” التي جمعت المؤسسات البحثية الرائدة في دول مجموعة العشرين لصياغة توصيات بشأن السياسة المناسبة.

ويمكن للمؤسسات في كل من الولايات المتحدة ومجلس التعاون أن تجتمع بانتظام لتطوير أجندة مشتركة للأعوام الـ 50 القادمة، والتي قد تصبح أساسا لتطوير إما تحالف أو شراكة والتزامات واضحة لإضافة المزيد من العمق الاستراتيجي والوضوح إلى العلاقة.

لقد تم استثمار الكثير في علاقة عميقة الجذور بين دول الخليج والولايات المتحدة، وسيكون من المكلف لكلا الطرفين التخلي ببساطة عن هذه العلاقة.

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