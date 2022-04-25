صور صادمة لجثمان “أيمن هدهود” تُكذب رواية النيابة المصرية وتؤكد تعرضه لتعذيب (شاهد)

وطن – نشرت منصة “تفنيد” تحقيقا مدعما بالصور، يكذب ادعاءات النيابة العامة المصرية بأن الباحث الاقتصادي الراحل أيمن هدهود لم يتعرض للتعذيب، وأن وفاته كانت نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.

التحقق من الصور

ونشرت المنصة مجموعة من الصور لجثة الباحث أيمن هدهود أثناء تواجدها في مشرحة الطب الشرعي. مؤكدة أنها قامت بالتحقق من الصور باستخدام برامج كشف التلاعب بالصور، وكذلك عرضها على خبراء مستقلين أكدوا أن الصور صحيحة ولم يتم التلاعب بها بغرض التزييف.

وكما اكدت المنصة بأنها قامت بعرض الصور على طبيب مصري سابق بمصحة الطب الشرعي، وأكد أن الصور ظهر فيها بوضوح آثار للضرب وكدمات وقرح بالوجه وكسر بالأنف وكسر بالجمجمة.

ولفتت المنصة بأن حديث الطبيب الشرعي السابق، تطابق مع تحليل ديريك باوندر، اختصاصي مستقل في الطب الشرعي استعانت به منظمة العفو الدولية لتحليل الصور، والذي أكد إنَّ الصور تظهر علامات على ساعديه والجانب الأيسر من وجهه، مما يشير بقوة إلى أنه تعرض لإصابات عديدة قبل وفاته.

وأشار إلى أن أنّ هذه العلامات لا يمكن تفسيرها بالعمليات الطبيعية التي تحدث عندما تتحلل الأجسام، وهي عبارة عن جروح. وأضاف أنَّ توزيع هذه العلامات يشير بقوة إلى الإيذاء الممنهج المتكرر عندما كان هدهود على قيد الحياة، أي سوء المعاملة/التعذيب.

وأشار إلى أن بعض العلامات التي تظهر على الجثمان على الأرجح ناجمة عن حروق وليس ضرب. فضلًا عن وجود اختلاف بين الندبات الناتجة عن تشريح الجثة والإصابات التي لحقت بجسده قبل وفاته.

اعتقال ووفاة أيمن هدهود

وكانت أجهزة الأمن المصرية قد اعتقلت مساء يوم 5 فبراير/شباط 2022، الباحث والخبير الاقتصادي أيمن هدهود، 48 عام، فيما تم إخفاءه قسريًا – وفقًا لرواية أسرته – إذ لم يعثروا عليه بأي من مقار الاحتجاز. إلا أن أسرته تلقت اتصالًا هاتفيًا يوم 9 أبريل/نيسان 2022، يفيد بوفاة ”هدهود“ بمستشفى العباسية للأمراض النفسية.

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وأعلنت النيابة العامة يوم 12 أبريل/نيسان الجاري في بيان توضيحي لها، أنه عقب القبض على ”هدهود“ حاولت النيابة استجوابه في ذات اليوم بتهمة الشروع في السرقة بأحد العقارات بحي الزمالك، ولكن تعذر استجوابه لترديده كلمات غير مفهومة. فشككت النيابة في سلامة قواه العقلية وأصدرت أمرًا من المحكمة المختصة بإيداعه أحد المستشفيات الحكومية لإعداد تقرير عن حالته النفسية وتم إحالته إلى مستشفى العباسية.

وأكدت النيابة في بيانها أنها تلقت إخطارًا من مستشفى العباسية يوم 5 مارس/آذار 2022 بوفاة ”هدهود“ نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب، وأن النيابة ناظرت الجثمان وتبين خلوه من إي إصابات وأنها انتدبت مفتش الصحة لتوقيع الكشف الظاهري وأكد عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

إلا أن شهادة الوفاة التي تسلمتها أسرة ”هدهود“ خلت من أي ذكر لأسباب الوفاة، وتم إجبار أسرته على دفنه دون صدور شهادة نهائية بسبب الوفاة. فيما أعلنت النيابة مؤخرًا في بيان رسمي أن التقرير النهائي للطب الشرعي ينفي وجود شبهة جنائية في الوفاة.

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