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صحفية جزائرية تفتح النار على المغرب: “على مملكة ليوطي الرجوع إلى إسمها الحقيقي”

بسبب التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي ...

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
التطبيع بين المغرب واسرائيل watanserb.com
التطبيع بين المغرب واسرائيل

وطن – هاجمت الصحفية الجزائرية ليلى بعير، النظام المغربي، لتماديه في التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي .

ونشرت الصحفية الجزائرية عبر حسابها في تويتر صورة من حفل مغربي، فيما تظهر خلف الفرقة الموسيقية التي تحيي الحفل أعلام الإحتلال الاسرائيلي والمغرب جنباً إلى جنب .

وعلقت الصحفية “بعير” بغضب: “مملكة ليوطي تجاوزت مرحلة التطبيع وبلغت ذروة التصهين. لذا أقول أنه عليها بالرجوع إلى إسمها الحقيقي “مراكش”،، وإعادة سمو الإسم الجامع لبلدان المغرب ( أقصاه، أوسطه، وأدناه)”.

وتشير الصحفية الجزائرية بـ”مملك ليوطي” إلى هوبير ليوطي وزير الحرب الفرنسي سابقًا، وأول مقيم عام للمغـرب بعد احتلاله من 1912 حتى 1925.

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كما قالت الصحفية الجزائرية في تغريدةٍ أخرى: “في الجارة الغربية (تقصد المـغرب) تحولت القضية الفلسطينية إلى “طابو”، بل هناك جامعة أوقفت الدراسة لمنع مظاهرة ضد التطبيع. ومن المفارقات أن هذا البلد يرأس لجنة القدس التي لم تعقد سوى اجتماعين منذ 20 سنة، وآخر لقاء لها كان منذ 8 سنوات!!”.

وبينما ترفض الجزائر كلّ أشكال التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي، وتؤكد علانية وقوفها الى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة حتّى نيل حقوقه. يغرق النظام المغربي برئاسة الملك محمد السادس في مستنقع التطبيع مع الاحتلال.

وأعلنت إسرائيل والمغرب، في 10 ديسمبر/كانون أول 2020، استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، بعد توقفها عام 2000.

وفي 22 من الشهر ذاته، وقعت الحكومة المغربية، “إعلانا مشتركا” مع إسرائيل والولايات المتحدة، خلال أول زيارة لوفد رسمي إسرائيلي أمريكي للعاصمة الرباط.

في حين ترفض هيئات وأحزاب مغربية هذا التطبيع، عبر عدد من الاحتجاجات والفعاليات المختلفة.​​​​​​​

كما زار أكثر من 15 ألف سائح إسرائيلي المغرب، بمناسبة “عيد الفصح”. بحسب نائب رئيس البعثة الإسرائيلية لدى المملكة المغربية، إيال دافيد.

(المصدر: وطن – رصد تويتر)

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شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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