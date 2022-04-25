صحفية جزائرية تفتح النار على المغرب: “على مملكة ليوطي الرجوع إلى إسمها الحقيقي”

وطن – هاجمت الصحفية الجزائرية ليلى بعير، النظام المغربي، لتماديه في التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي .

ونشرت الصحفية الجزائرية عبر حسابها في تويتر صورة من حفل مغربي، فيما تظهر خلف الفرقة الموسيقية التي تحيي الحفل أعلام الإحتلال الاسرائيلي والمغرب جنباً إلى جنب .

وعلقت الصحفية “بعير” بغضب: “مملكة ليوطي تجاوزت مرحلة التطبيع وبلغت ذروة التصهين. لذا أقول أنه عليها بالرجوع إلى إسمها الحقيقي “مراكش”،، وإعادة سمو الإسم الجامع لبلدان المغرب ( أقصاه، أوسطه، وأدناه)”.

وتشير الصحفية الجزائرية بـ”مملك ليوطي” إلى هوبير ليوطي وزير الحرب الفرنسي سابقًا، وأول مقيم عام للمغـرب بعد احتلاله من 1912 حتى 1925.

مملكة ليوطي تجاوزت مرحلة التطبيع وبلغت ذروة التصهين.. لذا أقول أنه عليها بالرجوع إلى إسمها الحقيقي "مراكش"،، وإعادة سمو الإسم الجامع لبلدان المغرب ( أقصاه، أوسطه، وأدناه)#التطبيع_خيانة pic.twitter.com/ayxko8KI8N — Leila BAÏR ليلى بعير (@LeilaBair1) April 24, 2022

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كما قالت الصحفية الجزائرية في تغريدةٍ أخرى: “في الجارة الغربية (تقصد المـغرب) تحولت القضية الفلسطينية إلى “طابو”، بل هناك جامعة أوقفت الدراسة لمنع مظاهرة ضد التطبيع. ومن المفارقات أن هذا البلد يرأس لجنة القدس التي لم تعقد سوى اجتماعين منذ 20 سنة، وآخر لقاء لها كان منذ 8 سنوات!!”.

في الجارة الغربية تحولت القضية الفلسطينية إلى "طابو"، بل هناك جامعة أوقفت الدراسة لمنع مظاهرة ضد #التطبيع,, ومن المفارقات أن هذا البلد يرأس لجنة القدس التي لم تعقد سوى اجتماعين منذ 20 سنة، وآخر لقاء لها كان منذ 8 سنوات!!#المسجد_الأقصى #غزة_تحت_القصف — Leila BAÏR ليلى بعير (@LeilaBair1) April 21, 2022

وبينما ترفض الجزائر كلّ أشكال التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي، وتؤكد علانية وقوفها الى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة حتّى نيل حقوقه. يغرق النظام المغربي برئاسة الملك محمد السادس في مستنقع التطبيع مع الاحتلال.

وأعلنت إسرائيل والمغرب، في 10 ديسمبر/كانون أول 2020، استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، بعد توقفها عام 2000.

وفي 22 من الشهر ذاته، وقعت الحكومة المغربية، “إعلانا مشتركا” مع إسرائيل والولايات المتحدة، خلال أول زيارة لوفد رسمي إسرائيلي أمريكي للعاصمة الرباط.

في حين ترفض هيئات وأحزاب مغربية هذا التطبيع، عبر عدد من الاحتجاجات والفعاليات المختلفة.​​​​​​​

كما زار أكثر من 15 ألف سائح إسرائيلي المغرب، بمناسبة “عيد الفصح”. بحسب نائب رئيس البعثة الإسرائيلية لدى المملكة المغربية، إيال دافيد.

(المصدر: وطن – رصد تويتر)

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