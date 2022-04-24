الأحد, أبريل 24, 2022
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حياتنا

مصري يقتل ابنة عمته بعد إقامتها علاقة محرمة مع قريبها

تحتل مصر المركز الثالث عربيا والـ24 عالميا في جرائم القتل

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
مصري يقتل ابنة عمته بعد إقامتها علاقة محرمة مع قريبها watanserb.com
خطط الشاب للقتل قبل التنفيذ تحت مسمى جريمة شرف

وطن– أقدم شاب في مصر، على التخلص من ابنه عمته، بعدما شك في سلوكها وممارستها الجنس مع حبيبها.

علاقة عاطفية

وفي التفاصيل التي أوردتها صحيفة “القاهرة 24″، ، شك شاب في منطقة المطرية بالعاصمة القاهرة، في سلوك ابنة عمه.

وذلك بعدما علم أنها دخلت في علاقة عاطفية مع أحد الأشخاص ومارست الجنس معه، فخطط لقتلها.

وبدأت نيابة حوادث الشارقة تحقيقاتها في الجريمة التي تم تنفيذها بسلاح أبيض، وهو سكين.

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مارست الجنس

وكشفت التحقيقات الأولية، أن شابا قتل ابنة عمته بسبب علمه بوجود علاقة عاطفية بينها وبين أحد الأشخاص. وهو قريب للفتاة أيضا، وأنهما مارسا الجنس سويا، وهو ما أثار حفيظة الشاب وقرر التخلص من الفتاة.

وأشارت التحقيقات إلى أن الشاب بيت النية وعقد العزم على التخلص من ابنة عمته بسبب تلك العلاقة، وكذلك انتقامًا لشرفه.

وأحضر الجاني سلاحًا أبيض عبارة عن سكين، وطعن الفتاة عدة طعنات مما أدى إلى وفاتها.

طعنات في الصدر

وتلقت شرطة المطرية بلاغاً من خال الضحية، يفيد بقتلها بسكين بعدة طعنات في الصدر.

وتوصلت تحريات مباحث قسم شرطة المطرية لصحة الواقعة، وتمكنت من ضبط المتهم.

وأحال القسم جثة الفتاة للتشريح مع إيداع تقرير الطب الشرعي، وحبس المتهم 4 أيام، مع استجواب الشهود العيان.

وفي سياق متصل، تحتل مصر المركز الثالث عربيا والـ24 عالميا في جرائم القتل، بحسب تصنيف “ناميبو” لقياس معدلات الجرائم بين الدول.

جرائم القتل العائلي

وكشفت دراسة صادرة عن جامعة عين شمس، أن جرائم القتل العائلي وحدها باتت تشكل نسبة الربع إلى الثلث في إجمالي جرائم القتل.

كما أكدت دراسة أخرى للمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، أن نسبة 92% من هذه الجرائم ترتكب بدافع العرض والشرف.

وتصدرت محافظتي الجيزة والقاهرة، القائمة، بواقع 16 جريمة قتل.

ويشير تقرير أعدته الأمم المتحدة عام 2020، إلى أنه يقع سنويًا حوالي 5 آلاف شخص، ضحايا لـ”جرائم الشرف”، أغلبهم من الإناث، في المجتمعات التي تعيش وفق العادات والتقاليد المحافظة.

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المصدرالقاهرة 24
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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