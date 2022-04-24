الفنان السوري كرم الشعراني يتصدر السوشيال ميديا بدور راقصة شرقية (فيديو)

وطن– تصدر اسم الممثل السوري، كرم الشعراني، مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تأديته دور “راقصة” في مسلسل “جوقة عزيزة”.

طبلة

وظهر كرم الشعراني وهو يرتدي بدلة رقص شرقي، ويقدم لوحة راقصة على أغنية “طبلة” بصوت الفنان سلوم حداد بشخصية “حمدي حميها”.

وشارك الشعراني الذي يجسد شخصية عزمي نسوان”، الرقص مع هبة نور التي تلعب دور “منيرة فرفش معنا”.

وبينما انتقد البعض أداء الشعراني دور راقصة، بحجة أنه هز هيبة الرجل، أشاد معظم المتابعين بطريقة تمثيله.

أبو مريم

خاصة أن دوره كراقصة، تزامن مع دوره الحازم في مسلسل “كسر العضم”، حيث يجسد شخصية “أبو مريم” الشريرة.

وجاء في التعليقات حول الشعراني ما كتبه ناشط: ” شو بدكم بالحكي ..كرم طلع بيهز احسن من عزيزة ومنيرة، وين هيبتك يا ابو مريم”.

وكتب آخر مشيداً بطريقة ساخرة: “الفنان كرم بشخصية عزمي نسوان من مسلسل جوقة عزيزة وين هيبتك يا أبو مريم. هاد الزلمة عطوه كمان فرصتين و رح يشيل اسماء من عالساحة الفنية”.

وكتب ناشط: “لفنان السوري كرم بشخصية هيثم.. أداء وبصمة رهيبة الرجل الشرير قوي الحضور أمام خصومه في مسلسل كسر عضم الذي أثبت بجدارة أنه جوكر. و بشخصية “عزمي” بحركات وتصرفات نسائية متقنة وملامح رقيقة في مسلسل جوقة عزيزة”.

تناقض ناجح

وعقب ناقد فني بالقول: “بين شخصيتي “عزمي نسوان” ، و”أبو مريم المتناقضتين تماماً. يقدم الفنان كرم أداء مختلفاً وناجحاً منذ البداية. فبينما يظهر بـ”عزمي” بحركات وملامح رقيقة، يبدو “أبومريم” الرجل الشرير قوي الحضور، بحيث يبين أنه قادراً على التنويع بين الكاركترات بخصوصيته”.

ووافقه آخر الرأي مردفاً: ” كرم السنة بمسلسل كسر عضم اخد فرصة مهمة وكان قدها..وعمل خطوات الى الامام وقدم الشخصية بنجاح بكل تفاصيلها حتى بالضحكة المستفزة..ويلي بشوفو ب كسر عضم بكل هيبته وجبروته مابقول انو هيدا هو عزمي نسوان بمسلسل جوقة عزيزة.. هيدا بيعني إنو ممثل شاطر بيعطي كل دور حقه”.

جوقة عزيزة

الجدير بالذكر أن مسلسل “جوقة عزيزة”، تدور أحداثه في حقبة الانتداب الفرنسي في سوريا.

ويروى العمل حياة راقصة سورية تدعى عزيزة، والتي تعيش قصة حب ممنوعة بعد أن وقع في غرامها كولونيل فرنسي.

وشهدت أول حلقة في المسلسلة، أحداث عديدة، فتحدثت عن ولادة “عزيزة خوخة” التي تجسدها نسرين طافش.

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