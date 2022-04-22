“كارفور تقاطع كأس العالم في قطر” .. بيان يكشف الموقف الرسمي للشركة

وطن – ردت شركة كارفور الفرنسية متعددة الجنسيات في بيان صدر في ساعة متأخرة من مساء الجمعة على تقارير إعلامية عن مقاطعتها لكأس العالم لكرة القدم في قطر.

ونشرت كارفور عبر حسابها الرسميّ في تويتر بياناً اطّلعت عليه “وطن” جاء فيه: “هذه الادعاءت لا أساس لها من الصحة. مجموعة كارفور والشركات التابعة لا علاقة لها بأي مقاطعة لكأس العالم في قطر. كما نصرح في كارفور قطر، مؤكدين نفس الموقف من هذه الإدعاءات التي لا أساس لها من الصحة . وأنان ملتزمون بشكل كامل بدعم ومساندة كأس العالم في قطر2022. وكذلك ملتزمون بقوة بالعمل في قطر ونتطلع لخدمة عملائنا وضيوفنا في كأس العام قطر 2022”.

بيان رسمي pic.twitter.com/SiYFPnhSmQ — Carrefour Qatar | كارفور قطر (@Carrefour_qa) April 22, 2022

وجاء البيان الذي صدر يوم الجمعة في أعقاب تقارير أفادت بأن شركة التجزئة الفرنسية وعدد من رعاة المنتخب البلجيكي قالوا إنهم سيقاطعون كأس العالم في قطر.

أفيد أن كارفور، إلى جانب ING Belgium (شركة مصرفية دولية) و Cote d’Or (منتجة الشوكولاتة البلجيكية) و GLS (مزود الخدمات البريدية) و Jupiler (شركة المشروبات الكحولية البلجيكية) لن يلبوا دعوات الحضور ضمن فعاليات الكأس التي تلقوها كرعاة للمنتخب البلجيكي.

كما أشارت جميع الشركات المقاطعة إلى “مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان” في الدولة الخليجية باعتبارها السبب وراء قرارها.

ومع ذلك، فإن هذه المخاوف لم تمنع كارفور من العمل في قطر لأكثر من عقدين من الزمن. حيث افتتحت خلالها 10 فروع، ويعمل بها حاليًا أكثر من 2000 موظف.

جدير بالذكر ان كارفور وقعت مذكرة تفاهم لمنح امتياز السلسلة مع منتجات إلكترا الاستهلاكية في إسرائيل في وقت سابق من هذا العام.

كما يمتلك عملاق البيع بالتجزئة حوالي 13900 متجرًا في جميع أنحاء العالم. ولكن لا يوجد أي متجر في إسرائيل في الوقت الحالي.

ستحل متاجرهم محل تجار التجزئة الإسرائيليين في المستعمرات غير القانونية مثل آرييل ومعاليه أدوميم، والتي تقع داخل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وتريد سلسلة المتاجر الكبرى تشغيل أولى امتيازاتها في فلسطين المحتلة بحلول نهاية عام 2022 كجزء من التعاون.

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