فيفي عبده كادت تنسحب من برنامج بسمة وهبة بسبب كلمة “راقصة” على القبر! (فيديو)

وطن– انفعلت الراقصة المصرية فيفي عبده، على مواطنتها الإعلامية بسمة وهبة، أثناء استضافتها في برنامج “العرافة” على فضائية المحور.

وكانت البداية، حين نشرت بسمة وهبة أجزاءً من لقاء فيفي مع الإعلامي العراقي نزار الفارس.

وركز المقطع الذي تم عرضه من اللقاء، على حديث الراقصة عن قبرها، ورفضها وضع لقب “راقصة” عليه.

وهنا، وجهت بسمة وهبة سؤالها لفيفي قائلة: “هل كان المذيع يقصد إهانتك؟”.

وهو ما أغضب فيفي عبده لدرجة أنها طلبت إنهاء الحلقة، وقالت: “من فضلك محبش حد يقول لي الكلام ده”.

وتابعت: “معرفتش أوصل له الجملة اللي هو عايزها، هو مش فاهم النظام عندنا، بدليل أن أنا قلت له”.

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انفعال فيفي عبده

وحول كتابة لقب “الراقصة” فوق قبرها، قالت فيفي: “هنقعد نتكلم في كلام مالوش لازمة ليه؟ أنا محبش الرد في اللي مالوش لازمة”.

وتابعت: “أنا جاية أعمل معاكي لقاء، مش جاية عشان تطلعي ده قال وده عمل، محبش كده خالص، نقدر نقفل البرنامج على كده وشكرا”.

ومن التصريحات المثيرة للجدل في نفس الحلقة، حين قالت فيفي: “كل الراقصات محترمات، سواء من هن على قيد الحياة أو حتى من متن منهن. سواء تحية كاريوكا وسهير زكي ونجوى فؤاد وبوسي ودينا”.

نجوى فؤاد

ونفت فيفي ما يقال حول عدم دعمها زميلتها نجوى فؤاد لأنها تتخذ موقفًا منها، قائلة إن الأخيرة لم تقل طوال حياتها إنها تحتاج لأحد.

وأضافت: “متطمنة عليها.. هي مش عارفة تعبر عن مشاعرها الحقيقية اللي جواها، دي نجوى فؤاد”.

شددت الراقصة المصرية، على أن علاقتها بالله خاصة، ولا يحق لأحد أن يتدخّل بها

وأشارت فيفي إلى أن أغلب الفنانين يموتون من القهر، بسبب وضع غير معتادون عليه والهاتف الذكي.

وأوضحت: “نجوى بتنام بدري وليها حياتها، لكن فين حياتها الفنية وإنها تطلع تقعد قدام الكاميرا وتشتغل؟ هي محتاجة ده، وده اللي تقصده، عمرها ما قالت لحد اديني، هي عاوزة شغل عشان تبقى قدام الكاميرا اللي بتحبها”.

الرقص مثل الأوكسجين

وأكدت فيفي أنها ترفض بشكل قطعي فكرة الاعتزال رغم تقدّمها في العمر، معقبة أنها تعتبر الرقص بالنسبة لها كالهواء والأوكسيجين ولا يمكنها أن تتخلى عنه.

وأضافت: “مش شايفة إني بعمل حاجة تغضب ربنا، الرقص موهبة زي المواهب التانية، زي الغناء والرسم والعزف وغيره”.

وشددت الراقصة المصرية، على أن علاقتها بالله خاصة، ولا يحق لأحد أن يتدخّل بها.

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