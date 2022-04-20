10 من أصحاب الملايين أصبحوا فقراء بعد ثراء فاحش

وطن– قصص المليونيرات الذين فقدوا كل شيء مثيرة للإعجاب حقًا، لأنها تظهر أن الجشع يمكن أن يقودهم إلى الدمار.

في العقود الأخيرة كانت هناك العديد من الفضائح من هذا النوع. وليس هذا فقط، فقد رأينا أيضًا كيف فقد بعض كبار رجال الأعمال ثرواتهم، بينما تم سجن آخرين.

في المقابل، يمكن لهذه القصص أن تترك لك آثار تعليمية عظيمة ؛ خاصة إذا كنت رائد أعمال أو صاحب عمل أو تعمل على إنشاء مشروعك الخاص.

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من أصحاب الملايين إلى الإفلاس

بحسب موقع “إمبريندياندو إي إيستورياس” الإسباني، فإن تجارب أصحاب الملايين الذين فقدوا كل شيء؛ تظهر لنا أن الحياة يمكن أن تتغير في غمضة عين.

كما تكشف عن أن الأزمات المالية وكذلك القرارات الشخصية السيئة، يمكن أن تدمير حتى أقوى الثروات.

فيما يلي سوف تتعرف على قصة المليارديرات الذين انتقلوا من العيش في البذخ إلى التحقيق والمحاكمة والسجن والإعلان عن إفلاسهم:

بيرني مادوف

وفق ما ترجمته “وطن”، خلال ذروة شعبيته والثروة والنجاح، ترأس بيرني مادوف بورصة ناسداك. في ذلك الوقت، لم يتخيل قط أنه سيقضي أيامه الأخيرة في السجن.

يُذكر أن بيرني مادوف، الذي أقر بالمسؤولية عن واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في تاريخ الولايات المتحدة، توفي في السجن عن عمر يناهز 82 عاما في عام 2021.

حيث أعلن مكتب السجون نبأ وفاته. وكان قد حُكم على مادوف بالسجن 150 عاما في عام 2009 بعد أن اعترف بأنه احتال على مستثمرين من خلال برنامج يعرف باسم بونزي، يدفع فيه للمستثمرين من أموال العملاء الجدد، بدلا من الأرباح الفعلية. وانهارت خطته خلال الأزمة المالية عام 2008.

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أوبري ماكليندون

كان ماكليندون المؤسس المشارك لشركة النفط والغاز، تشيسابيك للطاقة.

قدرت ثروته الصافية بـ 1.2 مليار دولار، لكن في عام 2016 توقف الحظ عن الابتسام له.

خلال فترة ولايته، قاد أوبري نهضة الطاقة في أمريكا وأصبح معروفًا في جميع أنحاء العالم بأنه “أحد أصحاب الرؤى في مجال التكسير الهيدروليكي.

في سن 56 عاما، تم التحقيق معه بتهمة الاحتيال والتآمر في شراء احتياطيات النفط والغاز. بالإضافة إلى ذلك، علم أن وزارة العدل الأمريكية اتهمته بـ “التحالف” مع عملاق نفطي آخر للتلاعب بسعر امتيازات التنقيب تحت التربة.

بعد يوم واحد فقط من إعلان القسم الدعوى المرفوعة ضده، توفي أوبري ماكليندون في حادث سيارة. أظهر التحقيق الرسمي في القضية أنه في وقت وفاته، كان صافي ثروته شبه معدوم.

3 – بيورجولفور جودموندسون

كان بيورجولفور جودموندسون، ذات يوم ثاني أغنى رجل في آيسلندا، ومساهمًا رئيسيًا في بنك “Landsbanki” الآيسلندي. إلا أنه خسر كل ثروته البالغة 1.2 مليار دولار، بعد إفلاس البنك في شهر أكتوبر /تشرين الأول عام 2008، وأعلن جودموندسون إفلاسه أيضاً.

تم جمع معظم ثروته من خلال مشاركته في بنك Landsbanki. ومع ذلك، فقد انهار هذا الكيان المالي في عام 2008 واستوعبته حكومة ذلك البلد في النهاية.

في ذلك الوقت ، راجع فوربس صافي ثروته ووجدت أن رجل الأعمال الشهير صاحب صافي ثروة تقدر بـ 1.2 مليار دولارا أصبح مفلسا.

كما اضطر جودموندسون إلى بيع نادي ويست هام يونايتد لكرة القدم. فريق الدوري الإنجليزي الممتاز الذي ينتمي إليه.

الرجل الذي كان يُعرف سابقًا باسم الملياردير الثاني في هذا البلد الاسكندنافي، لم يكن لديه مخرج آخر سوى إعلان إفلاسه.

إيكي باتيستا

كان إيكي باتيستا من أنجح أصحاب الملايين في العالم. شغل منصب رئيس مجموعة EBX ، التي تضم OGX والعديد من الشركات الأخرى. أصبح رجل الأعمال هذا من أصل برازيلي ألماني، يعرف باسم “بارون النفط”. وفي عام 2012 بلغ صافي ثروته حوالي 30 مليار دولار.

ومع ذلك، تعثر نجاحه وبدأ يخسر مبالغ كبيرة من المال بعد أن عجزت شركته النفطية OGX عن تحقيق أهدافها الإنتاجية. ثم تأثرت مواردها المالية بشدة بالكارثة الاقتصادية التي كانت البرازيل تمر بها.

وأخيرًا، في عام 2017، اتُهم بالفساد وغسيل الأموال ومثل أصحاب الملايين الآخرين الذين فقدوا كل شيء، أعلن لإفلاسه.

شون كوين

كان رجل الأعمال الأيرلندي شون كوين، أغنى رجل في أيرلندا، قبل أن يخسر معظم ثروته البالغة 2.8 مليار دولار، بسبب الاستثمارات السيئة في أحد البنوك الأيرلندية؟

وفي شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2011 تقدم كوين بطلب لإشهار إفلاسه، وقال إنه يمتلك أصولاً تبلغ قيمتها أقل من 50 ألف جنيه إسترليني.

وفقًا لـ Celebrity Net Worth، بلغت القيمة الصافية لشركة Sean Quinn في عام 2008 6 مليارات دولار . ولكن بحلول عام 2012 فقد كل شيء.

ألين ستانفورد

يقضي المصرفي السابق ألين ستانفورد، حكماً بالسجن لمدة 110 أعوام، بسبب احتياله على أكثر من 18 ألف عميل. وقد تسبب في خسائر للمستثمرين بلغت قيمتها 7 مليارات دولار. ولم يتمكن العديد من ضحاياه من استعادة أموالهم.

على وجه التحديد، اتهم بتنفيذ ثاني أكبر مخطط هرمي في الولايات المتحدة.

وفي عام 2012، أدين ألين ستانفورد بارتكاب 13 جناية وحُكم عليه بالسجن لأكثر من قرن.

على الرغم من تقدير فوربس لثروته بـ 2.2 مليار دولار، إلا أنه لم يتبق لديه بنس واحد وسجن في النهاية.

إليزابيث هولمز

خلال أعظم سنوات شعبيتها وروعتها ومجدها، كانت إليزابيث هولمز واحدة من أبرز نجوم وادي السيليكون.

كانت إليزابيث هولمز، تمتلك ثروة قدرها 5 مليارات دولار. وكانت قيمة شركتها “ثيرانوس” لاختبارات الدم تبلغ 9 مليارات دولار. إلا أن اختبارات الدم في الشركة لم تكن دقيقة. وتم اتهام هولمز بالاحتيال في يونيو/حزيران عام 2018، وخسرت كل أموالها.

قد يحكم على هولمز بالسجن لمدة 20 عامًا في سبتمبر 2022 المقبل، وتجدر الإشارة أيضًا إلى أنه في عام 2016 قامت فوربس بتحديث أصولها البالغة صفر.

باتريشيا كلوج

حصلت باتريشيا كلوج على 100 مليون دولار بعد طلاقها من جون كلوج؛ قطب إعلامي يُنسب إليه الفضل في تأسيس شركة MetroMedia.

بعد انفصالهما، اشترت باتريشيا مزرعة عنب بالقرب من ممتلكاتها في فرجينيا، بهدف أن تصبح رائدة أعمال ناجحة.

كان هدفها هو إنتاج نبيذ من الطراز العالمي وقد حققت ذلك بالتأكيد. بحلول منتصف عام 2000، بلغت قيمة Kluge Estate Vineyard، حوالي 75 مليون دولار.

ومع ذلك، بدأ الوضع الاقتصادي لباتريشيا في التدهور بعد استثمار مبالغ طائلة في هذه الشركة.

ولكن سرعان ما ساءت الأمور مع الأزمة المالية لعام 2008، التي أجبرت سيدة الأعمال الناجحة هذه على بيع بعض ممتلكاتها وجميع مجوهراتها بالمزاد لإنقاذ نفسها من الإفلاس.

لكن هذا لم يكن كافيًا لباتريشيا. كانت الديون ببساطة كبيرة للغاية وفي يونيو 2011 أعلنت إفلاسها.

فيجاي ماليا

تذوق رجل الأعمال هذا وصاحب العديد من شركات الطيران عسل النجاح ومرارة الإخفاقات الكبيرة.

حصل المالك السابق لشركة Kingfisher Airlines على العديد من القروض المصرفية في عام 2012 لتعزيز هذه الشركة، لكنه سرعان ما أدرك أنه ليس لديه طريقة لسدادها.

ولأنه غير قادر على سداد ديونه، ففر ماليا من بلده الأصلي إلى المملكة المتحدة ولم يرحل بعد.

في كلتا الحالتين، تم اتهامه بغسل الأموال والاحتيال المصرفي. وانتقل من امتلاك ثروة قدرها 750 مليون دولار إلى التهرب من العدالة في الهند (وطنه).

10- مايك تايسون

كانت ثروة هذا الملاكم الأمريكي المشهور 300 مليون دولار، ولكن في عام 2003 كان عليه أن يعلن إفلاسه.

ولكن إلى ماذا يُعزى هذا الفشل؟ يقال إن تايسون كان لديه أذواق باهظة للغاية وإدمان قوي على المخدرات.

لذلك أدى هذا المزيج إلى إفلاسه وواجهته دعاوى قضائية بملايين الدولارات وأوقات عصيبة، بل حطم حياته المهنية الناجحة.

مايك تايسون هو أحد أصحاب الملايين الذين فقدوا كل شيء في مرحلة ما من حياتهم، بسبب القرارات السيئة والإدمان.

المليونيرات الذين فقدوا كل شيء

هؤلاء المليونيرات الذين فقدوا كل شيء أوضحوا لنا شيئًا شديد مهما للغاية: ليست كل القصص لها نهايات سعيدة. خاصة عندما يتصرف أبطالها بخبث أو يضعون أهدافا مالية غير شرعية وعلى حساب تجاوز القانون.

باختصار، إذا كنت ترغب في بدء عمل تجاري أو إذا كنت رائد أعمال، فيجب أن تتصرف بأمانة وشفافية حتى تكون شركتك مستدامة ومزدهرة.

بهذه الطريقة يمكنك زيادة أرباحك وتوسيع ثروتك بطريقة قانونية وعادلة وشفافة.

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