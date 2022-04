غوارديولا يرد على حسم صفقة مانشستر سيتي مع هالاند

وطن – رد المدرب الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، حول الأنباء المتداولة على حسم إدارة ناديه الصفقة مع النرويجي إرلينغ هالاند نجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني، من أجل ضمه إلى صفوف الفريق السماوي الصيف المقبل.

وقال مدرب مانشستر سيتي غوارديولا، خلال مؤتمره الصحفي قبيل مواجهة مباراة برايتون المهمة في منافسات الدوري الإنجليزي، بشأن حسم النادي صفقة التعاقد مع هالاند، ” لا إجابة على سؤالكم، إنني ليس لديّ أي قلق بشأن ما سيحدث في مانشستر سيتي الموسم المقبل”.

وأضاف الإسباني غوارديولا، ” لا أعرف ما الذي سيحدث في المستقبل، ولذلك لن أتحدث بهذا الأمر”.

كما واستكمل، ” لقد قضيت سنوات طويلة مع مانشستر سيتي هنا، ولكنني لم أتحدث أبداً عن فترة الانتقالات. خاصة عندما نلعب من أجل التتويج بألقاب لا تصدق هذا الموسم”.

وسجل النرويجي هالاند مع فريق بوروسيا دوتموند 18 هدافاً في منافسات الدوري الألماني حتى الآن.

وفي سياق متصل، كشفت العديد من التقارير الإنجليزية بأن نادي مانشستر سيتي ” السماوي”، قد اتفق مع وكيل أعمال النجم النرويجي إرلينغ هالاند بشأن شروطته. حيث سيتقاضى اللاعب نحو 500 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع الواحد فقط.

وبينت تلك التقارير، أن إدارة السيتي تستعد لدفع قيمة الشرط الجزائي البالغ قيمته 63 مليون جنيه إسترليني، من أجل فسخ عقد هالاند مع ناديه بوروسيا دورتموند لإتمام هذه الصفقة بنجاح.

Manchester City are pushing to sign Erling Haaland. They’re making big effort. Direct contacts now ongoing. Pep Guardiola wants him ‘at all costs’ ⭐️🇳🇴 #MCFC

The race is still OPEN, Real Madrid included.

No decision yet. It’s only up to Erling.

📲 More: https://t.co/zDdwiW48PT pic.twitter.com/j86GlPGiQp

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 13, 2022