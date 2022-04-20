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رياضة

غوارديولا يرد على حسم صفقة مانشستر سيتي مع هالاند

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
غوارديولا واتفاق مانشستر سيتي مع هالاند watanserb.com
مدرب مانشستر سيتي غوارديولا

وطن – رد المدرب الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، حول الأنباء المتداولة على حسم إدارة ناديه الصفقة مع النرويجي إرلينغ هالاند نجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني، من أجل ضمه إلى صفوف الفريق السماوي الصيف المقبل.

غوارديولا وصفقة هالاند

وقال مدرب مانشستر سيتي غوارديولا، خلال مؤتمره الصحفي قبيل مواجهة مباراة برايتون المهمة في منافسات الدوري الإنجليزي، بشأن حسم النادي صفقة التعاقد مع هالاند، ” لا إجابة على سؤالكم، إنني ليس لديّ أي قلق بشأن ما سيحدث في مانشستر سيتي الموسم المقبل”.

وأضاف الإسباني غوارديولا، ” لا أعرف ما الذي سيحدث في المستقبل، ولذلك لن أتحدث بهذا الأمر”.

كما واستكمل، ” لقد قضيت سنوات طويلة مع مانشستر سيتي هنا، ولكنني لم أتحدث أبداً عن فترة الانتقالات. خاصة عندما نلعب من أجل التتويج بألقاب لا تصدق هذا الموسم”.

وسجل النرويجي هالاند مع فريق بوروسيا دوتموند 18 هدافاً في منافسات الدوري الألماني حتى الآن.

مانشستر سيتي والاتفاق مع هالاند

وفي سياق متصل، كشفت العديد من التقارير الإنجليزية بأن نادي مانشستر سيتي ” السماوي”، قد اتفق مع وكيل أعمال النجم النرويجي إرلينغ هالاند بشأن شروطته. حيث سيتقاضى اللاعب نحو 500 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع الواحد فقط.

وبينت تلك التقارير، أن إدارة السيتي تستعد لدفع قيمة الشرط الجزائي البالغ قيمته 63 مليون جنيه إسترليني، من أجل فسخ عقد هالاند مع ناديه بوروسيا دورتموند لإتمام هذه الصفقة بنجاح.

كما ويستعد فريق مانشستر سيتي للمواجهة القوية والمهمة أمام برايتون، في منافسات الأسبوع ال32 من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب “استاد الاتحاد” في العاصمة البريطانية لندن.

ويحتل فريق السيتي وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي “البريميرليج” برصيد 74 نقطة، بفارق نقطتين عن المتصدر مؤقتاً ليفربول برصيد 76 نقطة. بعد فوز في المباراة الأخير على مانشستر يونايتد برباعية نظيفة دون مقابل خلال منافسات الموسم الحالي.

(المصدر: وطن + تويتر)

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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