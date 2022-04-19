ممتلكات حارس الأهلي محمد الشناوي تعرض في المزاد العلني

وطن – كشفت تقارير مصرية عن عرض ممتلكات حارس الأهلي المصري محمد الشناوي 33 عاماً، في المزاد العلني بقرار قضائي، بعد رفض دعوى الاستشكال الذي تقدم بها ضد وكيله أعماله السابق وليد عبد الهادي.

ممتلكات محمد الشناوي والمزاد العلني

وقالت صحيفة الوطن المصرية، بأن وليد عبد الهادي وكيل أعمال حارس الأهلي الشناوي السابق، قد حصل على حكم نهائي برفض دعوى الاستشكال الذي تقدم بها اللاعب ضد وكيله، بعد طلب الأخير الحصول على مليون و650 ألف جنيه مصري. لدفع تكاليف تنفيذ الحكم الصادر بحق اللاعب.

وأضافت الصحيفة نقلاً عن وكيله السابق عبد الهادي، ” المحكمة ستقوم بتحديد الموعد لبيع ممتلكات الفيلا الخاصة بالحارس محمد الشناوي، كما وسيتم إخباره بهذا الأمر. وفي حال رفضه سيتم إخراج ممتلكات الفيلا. وعرضها للبيع في المزاد العلني أمام الجميع”.

رفض الحكم القضائي

وأردف الوكيل عبد الهادي، ” الحارس محمد الشناوي قد أنهى كافة إجراءات التقاضي، كما أن آخر درجات الاستشكال معه بعد رفضه هذا الحكم الصادر بحقه”.

وختم حديثه، ” سأقوم بتقديم إعلان في الجريدة الرسمية لبيع ممتلكات الفيلا الخاصة بالشناوي، وسيتم تحديد جلسة لمزاد البيع، وسأطلب حصولي على مليو و650 ألف جنيه مصري”.

وكانت محكمة القاهرة الجديدة، قد رفضت دعوى الاستشكال. الذي تقدم بها محمد الشناوي حارس الأهلي، ضد قرار الحجز على ممتلكاته. بسبب مماطلته في سداد مبلغ مليون و650 ألف جنيه، لوكيل أعماله السابق وليد عبد الهادي مقابل إتمام صفقة انتقاله من بتروجت إلى الأهلي عام 2016.

الأهلي والرجاء المغربي

ويستعد الحارس محمد الشناوي مع فريقه الأهلي المصري، لمواجهة مباراة الإياب من دور الربع النهائي من دوري أبطال أوروبا. أمام الرجاء المغربي، بعد الفوز عليه ذهاباً بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد مطلع الأسبوع المقبل.

ويحتل فريق المارد الأحمر وصافة ترتيب الدوري المصري. برصيد 31 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن غريمه الأزلي الزمالك المتصدر برصيد 32 نقطة خلال منافسات الموسم الجاري.

( المصدر: وطن + صحيفة الوطن المصرية)

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