محطم الأرقام كريستيانو رونالدو وحكاية ال60 هاتريك (فيديو)

وطن – العمر مجرد رقم في حياة صاروخ ماديرا كريستيانو رونالدو صاحب ال37 عاماً، بعد مواصلته تحطيم الأرقام القياسية وتسجيله الهاترك ال60 طوال مسيرته الحافلة بالإنجازات والألقاب الفردية والجماعية إلى يومنا هذا.

حكاية هاتريك رونالدو

وتمكن البرتغالي كريستيانو رونالدو من الوصول إلى الهاتريك رقم 60 في مسيرته، بعد قيادة فريقه مانشستر يونايتد للفوز في المباراة الأخيرة على ميدانه أمام منافسه الضيف نورويتش سيتي، بثلاثة رونالدو مقابل هدفين للفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلق المدرب الألماني رالف رانغنيك المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، على هاترك رونالدو الأخير في تصريح صحفي له مع قناة “MUTV”، ” هو رائع! الهدفان الثاني والثالث كانا رائعين، لقد أظهر الكثير من القوة البدنية والذهنية التي يمتلكها. وتمكن من صناعة الفارق مع الفريق”.

كريستيانو رونالدو والأرقام القياسية

وبعد إحراز نجم مانشستر يونايتد رونالدو، الهاتريك الأخير في شباك مرمى نورويتش سيتي، وال60 طوال مشواره. فقد سجل 44 هاتريك مع فريق ريال مدريد الإسباني، و3 مع يوفنتوس الإيطالي، ومثلها مع فريقه الحالي مانشستر يونايتد، و10 مع منتخب بلاده البرتغال حتى الآن.

كما وأصبح الدون سادس لاعب يحرز الهاتريك في مباراتين على التوالي داخل ملعب ” أولد ترافورد” في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وأول لاعب في فريق الشياطين الحمر يتمكن من فعل ذلك.

30 hat-tricks before 30 and 30 hat-tricks after 30. It’s time to unbalance the scale! 💪🏽 pic.twitter.com/McgGZBmzyh — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) April 17, 2022

وسجل رونالدو الهاترك ال60 في مسيرته الرائعة، بعد خوضه 1117 مباراة. مع الأندية الأوروبية ومنتخب بلاده، أي بمعدل هاتريك في كل 18.6 مباراة. وفق موقع مانشستر يونايتد الإنجليزي. كما أن 9 الهاتريك الأخيرة سجلهم اللاعب بقدمه اليمنى واليسرى وبرأسه.

الأندية الأوروبية

وأحرز الدون 50 هاتريك مع الأندية الأوروبية غير 10 هاتريك مع منتخب البرتغال ” الملاحون”، 34 هاتريك في منافسات الدوري الإسباني، و2 في الدوري الإيطالي، و3 في الدوري الإنجليزي. كما وسجل 8 في دوري أبطال أوروبا و2 في كأس ملك إسبانيا وواحدة في كأس العالم للأندية.

ويتفوق رونالدو على جوهرة الكرة الأرجنتينية ليونيل ميسي، الذي سجل 48 هاتريك مع نادي برشلونة. و7 هاتريك مع الأرجنتين، ليصل الإجمالي إلى 55 هاتريك طوال مسيرته الاحترافية.

Cristiano Ronaldo scoring his 810th Career Goal & 60TH CAREER HAT TRICK! 🎩♥️ Clutch. #CR7𓃵 pic.twitter.com/ZZW3IVxVqE — CR7 🇵🇹 (@CR_Bestever) April 16, 2022

كما وسجل رونالدو 30 هاتريك قبل بلوغه سن 30 عاماً في شهر فبراير عام 2015، ومثلها بعد بلوغه سن ال30 عاماً. أكثر من سواريز وسيرجيو أجويرو وزلاتان إبراهيموفيتش وتييري هنري كلهم خلال مسيرتهم الكروية.

ويستعد كريستيانو رونالدو ورفاقه بعد خبره الحزين، الذي أعلن عنه مؤخراً بوفاة أحد التوأمين من صديقته عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز، لمباراة قمة العودة خارج ميدانه. أمام الوصيف ليفربول في منافسات الدوري الإنجليزي.

يشار إلى أن فريق مانشستر يونايتد جاء في المركز الرابع من ترتيب الدوري الإنجليزي. برصيد 54 نقطة، بفارق ثلاثة نقاط تفصله عن منافسه توتنهام صاحب المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا مع قرب نهاية الموسم الحالي.

( المصدر: وطن + موقع مانشستر يونايتد + تويتر)

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