محطم الأرقام كريستيانو رونالدو وحكاية ال60 هاتريك (فيديو)

وطن – العمر مجرد رقم في حياة صاروخ ماديرا كريستيانو رونالدو صاحب ال37 عاماً، بعد مواصلته تحطيم الأرقام القياسية وتسجيله الهاترك ال60 طوال مسيرته الحافلة بالإنجازات والألقاب الفردية والجماعية إلى يومنا هذا.

وتمكن البرتغالي كريستيانو رونالدو من الوصول إلى الهاتريك رقم 60 في مسيرته، بعد قيادة فريقه مانشستر يونايتد للفوز في المباراة الأخيرة على ميدانه أمام منافسه الضيف نورويتش سيتي، بثلاثة رونالدو مقابل هدفين للفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلق المدرب الألماني رالف رانغنيك المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، على هاترك رونالدو الأخير في تصريح صحفي له مع قناة “MUTV”، ” هو رائع! الهدفان الثاني والثالث كانا رائعين، لقد أظهر الكثير من القوة البدنية والذهنية التي يمتلكها. وتمكن من صناعة الفارق مع الفريق”.

وبعد إحراز نجم مانشستر يونايتد رونالدو، الهاتريك الأخير في شباك مرمى نورويتش سيتي، وال60 طوال مشواره. فقد سجل 44 هاتريك مع فريق ريال مدريد الإسباني، و3 مع يوفنتوس الإيطالي، ومثلها مع فريقه الحالي مانشستر يونايتد، و10 مع منتخب بلاده البرتغال حتى الآن.

كما وأصبح الدون سادس لاعب يحرز الهاتريك في مباراتين على التوالي داخل ملعب ” أولد ترافورد” في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وأول لاعب في فريق الشياطين الحمر يتمكن من فعل ذلك.

30 hat-tricks before 30 and 30 hat-tricks after 30. It’s time to unbalance the scale! 💪🏽 pic.twitter.com/McgGZBmzyh

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) April 17, 2022