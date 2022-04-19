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رياضة

محطم الأرقام كريستيانو رونالدو وحكاية ال60 هاتريك (فيديو)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
كريستيانو رونالدو والهاتريك ال60 طوال مسيرته الكروية watanserb.com
نجم مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو

وطن – العمر مجرد رقم في حياة صاروخ ماديرا كريستيانو رونالدو صاحب ال37 عاماً، بعد مواصلته تحطيم الأرقام القياسية وتسجيله الهاترك ال60 طوال مسيرته الحافلة بالإنجازات والألقاب الفردية والجماعية إلى يومنا هذا.

حكاية هاتريك رونالدو

وتمكن البرتغالي كريستيانو رونالدو من الوصول إلى الهاتريك رقم 60 في مسيرته، بعد قيادة فريقه مانشستر يونايتد للفوز في المباراة الأخيرة على ميدانه أمام منافسه الضيف نورويتش سيتي، بثلاثة رونالدو مقابل هدفين للفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلق المدرب الألماني رالف رانغنيك المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، على هاترك رونالدو الأخير في تصريح صحفي له مع قناة “MUTV”، ” هو رائع! الهدفان الثاني والثالث كانا رائعين، لقد أظهر الكثير من القوة البدنية والذهنية التي يمتلكها. وتمكن من صناعة الفارق مع الفريق”.

كريستيانو رونالدو والأرقام القياسية

وبعد إحراز نجم مانشستر يونايتد رونالدو، الهاتريك الأخير في شباك مرمى نورويتش سيتي، وال60 طوال مشواره. فقد سجل 44 هاتريك مع فريق ريال مدريد الإسباني، و3 مع يوفنتوس الإيطالي، ومثلها مع فريقه الحالي مانشستر يونايتد، و10 مع منتخب بلاده البرتغال حتى الآن.

كما وأصبح الدون سادس لاعب يحرز الهاتريك في مباراتين على التوالي داخل ملعب ” أولد ترافورد” في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وأول لاعب في فريق الشياطين الحمر يتمكن من فعل ذلك.

وسجل رونالدو الهاترك ال60 في مسيرته الرائعة، بعد خوضه 1117 مباراة. مع الأندية الأوروبية ومنتخب بلاده، أي بمعدل هاتريك في كل 18.6 مباراة. وفق موقع مانشستر يونايتد الإنجليزي. كما أن 9 الهاتريك الأخيرة سجلهم اللاعب بقدمه اليمنى واليسرى وبرأسه.

الأندية الأوروبية

وأحرز الدون 50 هاتريك مع الأندية الأوروبية غير 10 هاتريك مع منتخب البرتغال ” الملاحون”، 34 هاتريك في منافسات الدوري الإسباني، و2 في الدوري الإيطالي، و3 في الدوري الإنجليزي. كما وسجل 8 في دوري أبطال أوروبا و2 في كأس ملك إسبانيا وواحدة في كأس العالم للأندية.

ويتفوق رونالدو على جوهرة الكرة الأرجنتينية ليونيل ميسي، الذي سجل 48 هاتريك مع نادي برشلونة. و7 هاتريك مع الأرجنتين، ليصل الإجمالي إلى 55 هاتريك طوال مسيرته الاحترافية.

كما وسجل رونالدو 30 هاتريك قبل بلوغه سن 30 عاماً في شهر فبراير عام 2015، ومثلها بعد بلوغه سن ال30 عاماً. أكثر من سواريز وسيرجيو أجويرو وزلاتان إبراهيموفيتش وتييري هنري كلهم خلال مسيرتهم الكروية.

ويستعد كريستيانو رونالدو ورفاقه بعد خبره الحزين، الذي أعلن عنه مؤخراً بوفاة أحد التوأمين من صديقته عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز، لمباراة قمة العودة خارج ميدانه. أمام الوصيف ليفربول في منافسات الدوري الإنجليزي.

يشار إلى أن فريق مانشستر يونايتد جاء في المركز الرابع من ترتيب الدوري الإنجليزي. برصيد 54 نقطة، بفارق ثلاثة نقاط تفصله عن منافسه توتنهام صاحب المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا مع قرب نهاية الموسم الحالي.

( المصدر: وطن + موقع مانشستر يونايتد + تويتر)

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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