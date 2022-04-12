رياضة

باريس سان جيرمان معروض للبيع نهاية العام والسبب؟!

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 12 أبريل، 2022آخر تحديث: 12 أبريل، 2022
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وطن – كشف برنامج “الشيرنجيتو” الإسباني الشهير، بأن ملاك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في دولة قطر قد قرروا بيع النادي مع نهاية العام الحالي.

بيع باريس سان جيرمان

وقال الصحفي الإسباني “إيدو أجيري” مقدم برنامج “الشيرنجيتو” الإسباني، بأن ملاك باريس سان جيرمان الفرنسي، قد قرروا بالفعل عرض النادي للبيع.

وبين الإسباني أجيري، بأن بيع النادي الفرنسي. الذي تملكه قطر للاستثمارات الرياضية، سيتم بشكل نهائي بعد مونديال كأس العالم قطر 2022. المقرر إقامتها في أواخر شهر نوفمبر المقبل في العاصمة القطرية الدوحة.

كما ولم يرد ملاك نادي باريس سان جيرمان في دولة قطر، على صحة تلك الأنباء أو نفيها، بشأن قرارهم بعرض النادي للبيع نهاية العام. إلا أن النادي نفى صحة تلك التقارير وفق موقع جوول.

 ناصر الخليفي والعروض الضخمة

وفي ذات السياق، أكد رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، في تصريح له نشر على العديد من وسائل الإعلام البريطانية، بأنه تلقى العديد من العروض الضخمة لشراء النادي.

كما وأوضح البرنامج الإسباني، بأن عدم نجاح إدارة باريس سان جيرمان في تجديد عقد النجم الفرنسي كيليان مبابي 23 عاماً، بات يمثل الفشل الكبير بالنسبة لملاك النادي وإدارة النادي الباريسي، مردفه: ” ناصر الخليفي سيغادر الفريق بعد مونديال قطر 2022″.

عقد مبابي

من جانبه، أشار برنامج “الشيرنجيتو” إلى رفض النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان كافة العروض للموافقة على البقاء وتجديد عقده مع النادي الباريسي، كما أن الأخير لن يقدم للاعب أي عروض أخرى جديدة.

وأفادت تقارير إسبانية، عن رغبة الفرنسي مبابي في الانتقال إلى صفوف نادي ريال مدريد الإسباني، خلال موسم الانتقالات الصيفية القادمة. مع قرب انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان في شهر يونيو/ حزيران عام 2022.

كما وتصدر كيليان مبابي نجم فريق النادي الباريسي صدارة ترتيب هدافي الدوري الفرنسي .برصيد 20 هدفاً لهذا الموسم، بفارق هدفين فقط عن الوصيف مارتن تيريه نجم فريق رين برصيد 18 هدفاً.

ويقترب باريس سان جيرمان من حسم لقب الدوري الفرنسي للمرة العاشرة في تاريخه للموسم الحالي، بعد انفراده بعيداً في قائمة الصدارة برصيد 71 نقطة.

(المصدر: وطن + الشيرنجيتو)

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صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 12 أبريل، 2022آخر تحديث: 12 أبريل، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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