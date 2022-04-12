باريس سان جيرمان معروض للبيع نهاية العام والسبب؟!

وطن – كشف برنامج “الشيرنجيتو” الإسباني الشهير، بأن ملاك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في دولة قطر قد قرروا بيع النادي مع نهاية العام الحالي.

بيع باريس سان جيرمان

وقال الصحفي الإسباني “إيدو أجيري” مقدم برنامج “الشيرنجيتو” الإسباني، بأن ملاك باريس سان جيرمان الفرنسي، قد قرروا بالفعل عرض النادي للبيع.

وبين الإسباني أجيري، بأن بيع النادي الفرنسي. الذي تملكه قطر للاستثمارات الرياضية، سيتم بشكل نهائي بعد مونديال كأس العالم قطر 2022. المقرر إقامتها في أواخر شهر نوفمبر المقبل في العاصمة القطرية الدوحة.

💣 EXCLUSIVA DE @EduAguirre7 💣 🚨 "CATAR ha DECIDIDO VENDER el PSG" 🚨 🔥 "AL KHELAIFI quedaría FUERA tras el MUNDIAL y serían OTRAS MANOS las que gestionarían el CLUB" 🟣TW: https://t.co/D7dqcx1x2q pic.twitter.com/4HOAeMGfMc — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 11, 2022

كما ولم يرد ملاك نادي باريس سان جيرمان في دولة قطر، على صحة تلك الأنباء أو نفيها، بشأن قرارهم بعرض النادي للبيع نهاية العام. إلا أن النادي نفى صحة تلك التقارير وفق موقع جوول.

ناصر الخليفي والعروض الضخمة

وفي ذات السياق، أكد رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، في تصريح له نشر على العديد من وسائل الإعلام البريطانية، بأنه تلقى العديد من العروض الضخمة لشراء النادي.

🚨 « Le Qatar a décidé de vendre le PSG ». C’est la bombe que lance le journaliste espagnol @EduAguirre7. Selon lui, Nasser al-Khelaïfi passera la main après la Coupe du monde 2022. (@elchiringuitotv) pic.twitter.com/wggujmavQZ — Actu Foot (@ActuFoot_) April 11, 2022

كما وأوضح البرنامج الإسباني، بأن عدم نجاح إدارة باريس سان جيرمان في تجديد عقد النجم الفرنسي كيليان مبابي 23 عاماً، بات يمثل الفشل الكبير بالنسبة لملاك النادي وإدارة النادي الباريسي، مردفه: ” ناصر الخليفي سيغادر الفريق بعد مونديال قطر 2022″.

عقد مبابي

من جانبه، أشار برنامج “الشيرنجيتو” إلى رفض النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان كافة العروض للموافقة على البقاء وتجديد عقده مع النادي الباريسي، كما أن الأخير لن يقدم للاعب أي عروض أخرى جديدة.

وأفادت تقارير إسبانية، عن رغبة الفرنسي مبابي في الانتقال إلى صفوف نادي ريال مدريد الإسباني، خلال موسم الانتقالات الصيفية القادمة. مع قرب انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان في شهر يونيو/ حزيران عام 2022.

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كما وتصدر كيليان مبابي نجم فريق النادي الباريسي صدارة ترتيب هدافي الدوري الفرنسي .برصيد 20 هدفاً لهذا الموسم، بفارق هدفين فقط عن الوصيف مارتن تيريه نجم فريق رين برصيد 18 هدفاً.

ويقترب باريس سان جيرمان من حسم لقب الدوري الفرنسي للمرة العاشرة في تاريخه للموسم الحالي، بعد انفراده بعيداً في قائمة الصدارة برصيد 71 نقطة.

(المصدر: وطن + الشيرنجيتو)

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