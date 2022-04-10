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ضابط إسرائيلي يقتل يهودياً ظنّ أنّه فلسطيني في عسقلان! (فيديو)

صورة شيراز ماضي شيراز ماضي أرسل بريدا إلكترونيا 10 أبريل، 2022آخر تحديث: 10 أبريل، 2022
0 دقيقة واحدة
ضابط إسرائيلي يقتل يهودياً ظنّ أنّه فلسطيني watanserb.com
قائد "لواء بنيامين" إلياف إلباز (يمين) قتل يهودياً مختلاً ظن أنه فلسطيني في عسقلان

وطن – قتل ضابط إسرائيلي، يهودياً، في مدينة عسقلان مساء الأحد، بعدما ظنّ أنّه فلسطيني يحاول اختطاف سلاح مجندة اسرائيلية لتنفيذ عملية فدائية.

ضابط يقتل يهودياً في عسقلان

وفي البداية، قالت وسائل إعلام عبرية، إنّ فلسطينياً حاول انتزاع سلاح من مجندة عند محطة الحافلات وبدأ يركض، حيث رآه قائد “لواء بنيامين” إلياف إلباز، وركض نحوه وطالبه بالتوقف، لكن استمر في الركض فأطلق “إلباز” النار جازما أنه “إرهابي”. حسب وصف الاعلام العبري

قائد لواء بنيامين العقيد إلياف إلباز
قائد لواء بنيامين العقيد إلياف إلباز

وتبيّن لاحقاً أن القتيل يهودي مختلّ عقلياً، فرّ من مركز للتأهيل النفسي وهدد المجندة بمسدس بلاستيكي. وانتزع بندقيتها ثم رآه العقيد “إلباز”، فقتله.

وقالت قناة “كان” العبرية، إنّ جيش الاحتلال الاسرائيلي “يدعم” العقيد إلياف إلباز الذي حيد المشتبه به، ويقول إنه تصرف كما هو متوقع منه، رغم أن الحادث انتهى بـ”مأساة”.

وأعدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي في حادثتين منفصلتين، الأحد، سيدتين فلسطينيتين، في حوسان قضاء مدينة بيت لحم، وقرب الحرم الإبراهيمي في الخليل .

وتشهد الأراضي الفسطينية، تصعيداً عسكرياً إسرائيلياً منذ بداية شهر رمضان، يتركز في شمال الضفة الغربية المحتلة، تحديداً في مخيم جنين.

وقتل 14 اسرائيلياً وأصيب آخرون في عدة عمليات فدائية نفذها فلسطينون في مدن الداخل المحتل خلال الاسابيع الماضية.

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صورة شيراز ماضي شيراز ماضي أرسل بريدا إلكترونيا 10 أبريل، 2022آخر تحديث: 10 أبريل، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة شيراز ماضي

شيراز ماضي

صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.

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