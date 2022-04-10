ضابط إسرائيلي يقتل يهودياً ظنّ أنّه فلسطيني في عسقلان! (فيديو)

وطن – قتل ضابط إسرائيلي، يهودياً، في مدينة عسقلان مساء الأحد، بعدما ظنّ أنّه فلسطيني يحاول اختطاف سلاح مجندة اسرائيلية لتنفيذ عملية فدائية.

#شاهد📸 ضابط إسرائيلي يقتل يهودياً في مدينة عسقلان ظنّ أنه فلسطيني ويحاول تنفيذ عملية فدائية! pic.twitter.com/bYmqw33O1C — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) April 10, 2022

ضابط يقتل يهودياً في عسقلان

وفي البداية، قالت وسائل إعلام عبرية، إنّ فلسطينياً حاول انتزاع سلاح من مجندة عند محطة الحافلات وبدأ يركض، حيث رآه قائد “لواء بنيامين” إلياف إلباز، وركض نحوه وطالبه بالتوقف، لكن استمر في الركض فأطلق “إلباز” النار جازما أنه “إرهابي”. حسب وصف الاعلام العبري

وتبيّن لاحقاً أن القتيل يهودي مختلّ عقلياً، فرّ من مركز للتأهيل النفسي وهدد المجندة بمسدس بلاستيكي. وانتزع بندقيتها ثم رآه العقيد “إلباز”، فقتله.

وقالت قناة “كان” العبرية، إنّ جيش الاحتلال الاسرائيلي “يدعم” العقيد إلياف إلباز الذي حيد المشتبه به، ويقول إنه تصرف كما هو متوقع منه، رغم أن الحادث انتهى بـ”مأساة”.

בצה"ל מגבים את מח"ט בנימין אלבז שנטרל את חוטף הנשק ואומרים שפעל כפי שמצופה ממנו, על אף שהאירוע הסתיים בטרגדיה. לפני הירי, המח"ט ביצע נוהל מעצר חשוד וירה באוויר@Itsik_zuarets https://t.co/d2DRPTjGJs pic.twitter.com/wQIdN0WNk9 — כאן חדשות (@kann_news) April 10, 2022

وأعدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي في حادثتين منفصلتين، الأحد، سيدتين فلسطينيتين، في حوسان قضاء مدينة بيت لحم، وقرب الحرم الإبراهيمي في الخليل .

وتشهد الأراضي الفسطينية، تصعيداً عسكرياً إسرائيلياً منذ بداية شهر رمضان، يتركز في شمال الضفة الغربية المحتلة، تحديداً في مخيم جنين.

وقتل 14 اسرائيلياً وأصيب آخرون في عدة عمليات فدائية نفذها فلسطينون في مدن الداخل المحتل خلال الاسابيع الماضية.

اقرأ أيضاً: