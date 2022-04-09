تونس: سجن الإعلامي عامر عياد على خلفية “قصيدة أحمد مطر” (شاهد)

وطن – قضت الدائرة الجناحية في المحكمة العسكرية الدائمة بتونس بسجن الصحفي عامر عياد الاعلامي في قناة الزيتونة 4 أشهر، على خلفية قصيدة للشاعر أحمد مطر.

كما قضت الهيئة المذكورة بالسجن لثلاثة أشهر ضد النائب السابق عبد اللطيف العلوي.

ووجهت المحكمة تهم: “الحط من معنويات الجيش، وإطلاق تصريحات مناهضة لرئيس الجمهورية”. وذلك على خلفية تصريحات إعلامية أدليا بها خلال برنامج سياسي على قناة الزيتونة الخاصة. فيما بات يعرف بـ “قضية قصيدة أحمد مطر”.

عامر عياد: “نالنا شرف الحكم علينا”

وكتب عامر عياد بعد الحكم عليه في قضية قصيدة أحمد مطر على صفحته الشخصية في “فيسبوك” منشوراً قال فيه: “نالنا اليوم شرف الحكم علينا من طرف المحكمة العسكرية بأربعة أشهر سجناً. فيما قضت بسجن صديقي النائب الأديب عبد اللطيف العلوي بثلاثة أشهر. الحمد لله شهادة فخر من الانقلاب نزين بها صدورنا يوم لا ينفع مال ولا بنون”.

وأشارت قناة الزيتونة على موقعها الإلكتروني إلى أن المتهمين عرضا (الجمعة) على المحكمة العسكرية بحالة سراح “بعد اتهامهما بالمس من معنويات الجيش و ارتكاب أمر موحش في حق رئيس الجمهورية و انتقاد أعمال القيادة”.

وكانت المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، أطلقت الخميس 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، سراح عياد الذي سجن في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ويتعلق الأمر بإلقاء عياد أجزاء من قصيدة للشاعر أحمد مطر في برنامجه على قناة الزيتونة. حيث شارك فيها النائب بالبرلمان عن ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي.

وقد تحرك القضاء العسكري بعدها للأمر بحبسهما.

وبدوره قال عياد في لقاء تابعته “وطن” ضمن برنامج (حصاد 24) على قناة الزيتونة أن هذا القرار يدلل على ضعف وهشاشة الإنقلاب وعبثيته. لأنه لو كان انقلاباً قوياً لما خاف من كلمة ولو كان صادقاً ما خاف من الصدق.

وأضاف أن حرية التعبير وهي المكسب الوحيد الذي خرج به التونسيون في السنوات الماضية بات مكسباً مهدداً من قبل سلطة الأمر الواقع.

وقال إن حرية وسلطة الإعلام هي حصن سالم مهدد. والإنقلاب يضيق صدره من حرية الكلمة وكلمة الحق وحرية الإعلام- ليست خطاً أحمر همياً مرسوماً قلم رصاص تمحوه التقاطعات والتوافقات وموجات المناشدة الصحفجية. –حسب تعبيره-

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